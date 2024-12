Liên tục "hô" cổ phiếu ngân hàng, "cá mập" Petri Deryng lại nhanh tay bán bớt

PYN Elite Fund vừa báo cáo hiệu suất tháng 11 giảm 1,2%, thấp hơn so với mức giảm của chỉ số VN-Index (-1,1%).

Top 10 trong danh mục đầu tư của quỹ hiện tại chỉ còn 4 cổ phiếu ngân hàng, trong đó có STB 19,5%; MBB 9,6%; TPB 9,4% và CTG 6,2% tổng cộng chiếm 44,7% tỷ trọng danh mục. 6 cổ phiếu còn lại gồm ACV 10,6%; HVN 5,3%; FPT 4,0%; DNSE 4,0%; VCI 3,3% và VHC 3,3%.

3 cổ phiếu tăng mạnh nhất gồm DXS 33,2%; HVN tăng 20% và ACV tăng 6,5%. Ngược lại, 3 cổ phiếu giảm mạnh nhất danh mục gồm HHV 6,4%; HAX 7,8% và NTL giảm 11,8%.

Trước đó, tháng 11 danh mục của quỹ có đến 60% là cổ phiếu ngân hàng tài chính gồm STB, TPB, MBB, CTG, HDB và VCI. Như vậy, ở thời điểm hiện tại Pyn Elite Fund đã bán bớt HDB và VCI.

Mặc dù đã bán ra HDB hạ bớt tỷ trọng ngân hàng trong danh mục, song trong nhận định tuần trước, ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ nhấn mạnh với nhà đầu tư rằng tiềm năng sinh lời của các cổ phiếu ngân hàng là rất vững chắc.

Việc phân bổ 50% của quỹ PYN Elite vào cổ phiếu ngân hàng Việt Nam là một khoản đầu tư mang tính chiến lược đáng kể. Các ngân hàng Việt Nam thường có xu hướng trải qua những đợt tăng giá lớn theo chu kỳ vài năm. Lợi nhuận của các ngân hàng vẫn tiếp tục tăng trưởng ngay cả trong những năm thị trường chứng khoán Việt Nam ảm đạm, trong khi các lĩnh vực kinh doanh chu kỳ khác thì thường gặp nhiều bất ngờ về lợi nhuận", vị này nhấn mạnh.

"Các ngân hàng Việt Nam có khả năng vượt mặt cả các công ty công nghệ Mỹ về mức tăng trưởng lợi nhuận, nhưng mặc dù vậy, giá cổ phiếu của các ngân hàng đã đi theo hướng ngược lại trong ba năm qua. Về quản lý rủi ro, đây có thể là một cơ hội tuyệt vời để đưa ra quyết định phân bổ từ các công ty công nghệ đang thịnh hành sang các ngân hàng Việt Nam kém hấp dẫn hơn", ông Petri Deryng kỳ vọng.

Bình luận thêm về thị trường, theo ông Petri Deryng, kể từ khi Trump chiến thắng, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra hầu hết các cổ phiếu châu Á, khi họ không chắc chắn về tác động của thuế quan và rủi ro tiền tệ. Một số sàn giao dịch hoạt động kém hơn cả Việt Nam: Indonesia -6,1%, Philippines -5,5%, Hong Kong -4,4% và Thái Lan -2,6%.

Các tổ chức nước ngoài đã rút vốn trước cho các giao dịch chứng khoán Việt Nam, nhưng khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của sàn vẫn chậm lại còn 570 triệu USD giảm 11% so với quý 2, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Áp lực bán từ các nhà đầu tư nước ngoài trong một thị trường "mỏng manh" đã làm yếu đi tâm lý nhà đầu tư nội địa. Đồng Việt Nam giữ ổn định chỉ giảm 0,2% trong tháng 11, mặc dù đồng USD mạnh lên 2,4% so với rổ tiền tệ chính.

Về vĩ mô, Quốc hội đã đưa ra những quyết định quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh nhiều dự án đầu tư quan trọng khác, Quốc hội đã phê duyệt dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - TP.HCM trị giá 67 tỷ USD. Dự án kéo dài 10 năm, được tài trợ từ ngân sách nhà nước, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng GDP thêm một điểm phần trăm hàng năm.

Quốc hội cũng đã phê duyệt hàng loạt luật như Luật Điện lực sửa đổi, Luật Chứng khoán sửa đổi... nhằm gỡ bỏ các nút thắt trong nền kinh tế. Thủ tướng đã công bố mục tiêu tăng trưởng GDP lên tới 8% vào năm 2025, so với mục tiêu đồng thuận trước đó là 6,5–7%. Nền kinh tế vẫn mạnh mẽ, với chỉ số PMI đạt 50,8, và doanh số bán lẻ tăng mạnh trong tháng 10 (+7,1%), cũng như xuất khẩu (+10,1%) và số lượng hành khách quốc tế (+27,6%).

Cổ phiếu được quỹ nhấn mạnh trong tháng này là STB. Trong tháng 5, quỹ đã nhấn mạnh rằng các nhà đầu tư vẫn chưa nhận ra sự tăng vọt trong vốn cổ phần của Ngân hàng STB khi 32,5% cổ phần bị thu giữ trong quá trình tái cấu trúc được đấu giá. Sự không chắc chắn là điều dễ hiểu, vì quy trình hoạt động của VAMC rất phức tạp và thông tin không được công khai đầy đủ. Ngay cả các nhà phân tích cổ phiếu có kinh nghiệm cũng đã tránh đưa ra đánh giá về chi tiết.

Trong tháng 11, tình hình đã thay đổi khi một trong những công ty chứng khoán lớn nhất - HSC, đã công bố một đánh giá cho biết vốn cổ phần của STB có thể tăng trưởng 27% vào năm 2025, đánh dấu một năm rất quan trọng cho ngân hàng này.