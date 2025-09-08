Lifebuoy tiếp sức trẻ em Điện Biên: sạch khỏe, an toàn và tự tin trở lại trường học

Mưa lũ nghiêm trọng vừa qua tại Điện Biên đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân, đặc biệt là các em học sinh khi năm học mới đã đến. Với hành động kịp thời và thiết thực, Lifebuoy đã mang đến sự hỗ trợ cần thiết, giúp các em sạch khỏe, an toàn và tự tin trở lại trường học.

NHỮNG ƯỚC MƠ BỊ “TRÔI THEO DÒNG NƯỚC”

Mỗi đứa trẻ trên khắp Việt Nam đều mang trong mình những ước mơ giản dị: được đến trường, vui chơi cùng bạn bè, hay học tập trong một ngôi trường an toàn. Tuy nhiên, với trẻ em vùng cao, những giấc mơ ấy thường khó trở thành hiện thực do thiếu thốn về cơ sở vật chất, y tế và chăm sóc sức khỏe. Con đường đến trường của các em càng thêm chông gai khi thiên tai ập đến.

Tại Điện Biên, đợt lũ quét đầu tháng 8 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều điểm trường ở xã Pá Vạt, huyện Mường Luân. Nhà vệ sinh bị sập, lớp học sụt lún, hàng rào và cổng trường đổ nát. Những bức tường cũ kỹ càng thêm xuống cấp, khiến các em phải học trong điều kiện ẩm thấp, thiếu ánh sáng, thậm chí không có công trình vệ sinh. Sách vở ngập trong bùn đất, những giấc mơ đến lớp tạm thời bị gián đoạn.

Không chỉ trường học, các cơ sở y tế địa phương cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Tại Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông, ngập lụt và mất điện khiến việc chăm sóc sức khỏe trở nên khó khăn. Thiết bị y tế vốn đã khan hiếm nay càng thiếu hụt, việc khám chữa bệnh cho trẻ em thêm phần nan giải.

CHUNG TAY TIẾP SỨC ƯỚC MƠ TRẺ EM ĐIỆN BIÊN

Thấu hiểu những khó khăn này, Lifebuoy đã phối hợp với các đối tác và cơ quan ban ngành tổ chức chuỗi hoạt động hỗ trợ thiết thực, giúp trẻ em Điện Biên khởi đầu năm học mới trong điều kiện sạch khỏe và an toàn. Đây không chỉ là hành động kịp thời sau thiên tai mà còn là nỗ lực tiếp sức để các em tự tin trở lại trường, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.

Đại sứ Lifebuoy - ca sĩ Đông Nhi cùng đại diện nhãn hàng đã trao tặng phần quà cho Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Mường Luân.

Unilever Việt Nam và Lifebuoy đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo cải tạo cơ sở vật chất tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Mường Luân, tỉnh Điện Biên, sẵn sàng chào đón năm học 2025-2026. Lifebuoy đã xây dựng khu vệ sinh và lớp học rửa tay, hướng dẫn các em thực hành vệ sinh đúng cách. Các hoạt động quyên góp sách và dựng tủ tri thức giúp học sinh tiếp cận nguồn tài liệu phong phú và có không gian học tập tốt hơn.

Đồng hành cùng Lifebuoy, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long trao tặng dụng cụ học tập, tiếp thêm động lực cho các em trên hành trình tri thức. Tổng giá trị hỗ trợ từ Lifebuoy và Thiên Long cho trường đạt 500 triệu đồng.

Đại diện Lifebuoy đã trao tặng những phần quà ý nghĩa tới các Thầy, Cô và các em học sinh.

Song song đó, Lifebuoy tập trung cải thiện điều kiện y tế cho trẻ em và người dân địa phương. Trong khuôn khổ chiến dịch, Lifebuoy cùng các đối tác đã sửa chữa và nâng cấp cơ sở vật chất y tế tại Điện Biên, nổi bật là khánh thành trạm y tế tại xã Chiềng Sơ và Luân Giới. Các hạng mục bao gồm nâng cấp khu khám bệnh, xây dựng khu vệ sinh và rửa tay đạt chuẩn, với tổng giá trị trang thiết bị và sản phẩm sạch khuẩn lên đến 500 triệu đồng.

Tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 400 trẻ em và bà con địa phương tại trạm y tế Keo Lôm.

Lifebuoy cũng phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức chương trình khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho học sinh và người dân, tiếp nối hành trình hợp tác vì sức khỏe cộng đồng. Trong nhiều năm qua, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Lifebuoy đã tổ chức các chương trình khám bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí tại nhiều tỉnh thành. Tại Điện Biên, các hoạt động này mang lại sự hỗ trợ thiết thực, đặc biệt cho trẻ em.

Ngoài ra, Lifebuoy cùng các đối tác đã đến thăm, trao quà và hỗ trợ vật chất cho các em tại mái ấm tình thương, mang lại sự động viên và ấm áp trước thềm năm học mới.

Chuỗi hoạt động tại Điện Biên khép lại với nhiều dấu ấn ý nghĩa, mang đến cho trẻ em nơi đây một khởi đầu mới sạch khỏe, an toàn và tràn đầy hy vọng. Chiến dịch này thể hiện cam kết của Lifebuoy và các đối tác trong việc đồng hành, sẻ chia và tiếp sức cho thế hệ trẻ vùng cao trên hành trình chinh phục ước mơ. Đồng thời, nó khẳng định sứ mệnh “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn” của Lifebuoy, được tiếp nối xuyên suốt 30 năm có mặt tại Việt Nam.