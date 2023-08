Lo sạt lở, sụt lún đất khiến giao thông tê liệt, Bộ Giao thông vận tải ban hành công điện khẩn

Công điện nêu rõ trong những ngày qua, tại khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên tiếp tục xảy ra mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tiếp tục xảy ra sụt lún, sụt trượt đất, ảnh hưởng đến các khu dân cư, các công trình giao thông, đặc biệt là tình trạng sụt lún, sụt trượt đất tại các tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông.

NHIỀU CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HƯ HỎNG

Từ ngày 18/6 đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 4 vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến 9 người tử vong và 4 người bị thương. Ngoài ra, ở nhiều huyện, thành phố trong tỉnh xảy ra hàng loạt vụ sạt lở và ngập lụt khác.

Hậu quả, hàng trăm căn nhà và hơn 280ha cây trồng bị ngập lụt, hư hỏng. Nước lũ làm tràn bờ nhiều ao cá, cuốn trôi hàng ngàn con gia súc, gia cầm; làm hư hỏng 6 cây cầu dân sinh, 2 điểm trường, 4 công trình thủy lợi, sạt lở 210m đường giao thông, ngã đổ nhiều cột điện.

Tình trạng lũ lụt, sạt lở ở hai thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Bảo Lâm, Đạ Huoai... gây thiệt hại tài sản trị giá hơn 23 tỷ đồng. Trong đó, hai vụ khiến dư luận địa phương xôn xao hiện nay là sụt lún, sạt trượt nghiêm trọng xung quanh hồ chứa nước Đông Thanh với vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng và vụ xuất hiện những vết nứt lớn làm đứt gãy một đoạn trên đường tránh Quốc lộ 20 ngang qua TP. Bảo Lộc.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông cũng xảy ra tình trạng sụt lún đất, xuất hiện những vết nứt lớn trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua phường Nghĩa Thành (TP. Gia Nghĩa), trong đó, điểm nứt rộng nhất khoảng 50cm, sâu nhất khoảng 1m. Sự cố sụt lún, sạt lở ta luy ở tổ 9 (phường Nghĩa Thành) ảnh hưởng đến 16 hộ dân. Nhiều hộ phải di dời tài sản do tường nhà và nền đất bị lún nứt.

Sau những trận mưa lớn kéo dài, tại xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức) có những tiếng nổ lớn, mặt đất xuất hiện nhiều vết nứt gãy, có vết nứt dài khoảng 200m. Chính quyền địa phương đã di dời 45 hộ dân với 142 khẩu đến khu vực tạm cư.

Cũng theo Bộ Giao thông vận tải, theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, từ nay đến ngày 8/8, khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biển từ 100-220mm, có nơi trên 300mm.

Do đó, thực hiện Công điện số 725/CĐ-TTg ngày 04/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 08/CĐ-QG ngày 05/8/2023 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống thiên tai, để đảm bảo an toàn giao thông và ứng phó mưa lũ, sụt lún, sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện Công điện số 23/CĐ-BGTVT ngày 21/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

CHỦ ĐỘNG KHẮC PHỤC, ỨNG PHÓ KỊP THỜI

Tại công điện khẩn này, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ chủ trì, phối hợp với các sở giao thông vận tải, các lực lượng chức năng của địa phương tổ chức trực phân luồng giao thông, cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu ở những vị trí bị ngập nước, ngầm tràn, đoạn đường bị đứt, đoạn đường bị sạt lở; chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, bố trí máy móc, thiết bị vật tư và nhân lực ở những vị trí trọng yếu thường xuyên bị sụt trượt để chủ động khắc phục đảm bảo giao thông trong thời gian nhanh nhất.

Bộ Giao thông vận tải giao Cục Đường bộ Việt Nam cử lãnh đạo tham gia đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (khi được yêu cầu) kiểm tra công tác phòng ngừa, khắc phục thiên tai tại khu vực Tây Nguyên, nhất là công tác bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình, sạt lở, sụt lún đất tại các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông.

Bộ Giao thông vận tải cũng giao Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm ngặt chế độ tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như: cầu, đường yếu, dễ bị ngập nước; khu vực hay xảy ra lũ quét, các đoạn đường đèo dốc, đá rơi, đất sụt, các khu vực đường sắt ở phía hạ lưu đê, đập thuỷ lợi, hồ chứa nước...

"Sẵn sàng, chủ động ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện; có kế hoạch dừng chạy tàu tại các khu gian trong vùng mưa lũ để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện", Bộ Giao thông vận tải lưu ý.

Sở Giao thông vận tải các tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ khu vực, các lực lượng chức năng của địa phương trong việc khắc phục sự cố do mưa, lũ gây ra, tiến hành phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt.

Trong đó, "tập trung kiểm tra, rà soát ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún đất bảo đảm an toàn các công trình, an toàn dân cư trên các tuyến quốc lộ được ủy thác và các tuyến tỉnh lộ thuộc địa bàn quản lý, có phương án bố trí phương tiện, thiết bị để kịp thời hỗ trợ người dân đi qua các khu vực bị ngập lụt", Bộ Giao thông vận tải đề nghị.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực ban 24/24h và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông vận tải.