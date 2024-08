Lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR, đẩy nhanh việc chuyển sàn từ UPCoM lên niêm yết trên sàn HoSE

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR, ngày 21/8/2024, BSR đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết 3,1 tỷ cổ phiếu BSR lên HoSE, tương ứng số vốn điều lệ hiện tại hơn 31.004 tỷ đồng.

BSR là đơn vị quản lý vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, có tổng vốn đầu tư trên 3 tỷ USD, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. BSR đã tổ chức IPO thành công vào tháng 1/2018 và cổ phiếu BSR được đưa vào giao dịch tại sàn UPCoM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ tháng 3/2018.

Việc chuyển từ UPCoM sang HoSE không chỉ là hiện thực hóa quyết tâm với cổ đông, mà còn giúp gia tăng tính minh bạch, gia tăng thanh khoản của cổ phiếu BSR. Từ đó giúp công ty sẽ dễ dàng tiếp cận các dòng vốn trong và ngoài nước. Ngoài ra, việc "chuyển nhà" cũng giúp cổ phiếu BSR trở nên hấp dẫn hơn, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư. Khi được chấp thuận chuyển sàn sang niêm yết tại HoSE, BSR sẽ trở thành một cổ phiếu blue-chip và kỳ vọng lọt vào rổ VN30 trong tương lai không xa.

BSR đang có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 50.000 tỉ đồng nhằm cân đối nguồn vốn cho dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Phương án tăng vốn đang được báo cáo với cổ đông lớn Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và các cấp có thẩm quyền.

Ngoài ra, BSR cũng đang tích cực phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Công Thương và Ban Kinh tế Trung ương hoàn thiện đề cương đề án Trung tâm Lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, với mục tiêu hoàn thành đề án.

Trên cơ sở đó trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong năm 2024. Theo đề án, Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ là hạt nhân của trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.

Bên cạnh đó, kết thúc quý 2/2024, doanh thu của BSR đạt 24,4 tỷ đồng, giảm 27,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế giảm 42,8% so với cùng kỳ còn 768 tỷ đồng.

Luỹ kế nửa đầu năm 2024, doanh thu của BSR đạt 55.118 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.884 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình từ BSR, trong tháng 3 và 4 năm 2024, Nhà máy tạm dừng sản xuất để tiến hành bảo dưỡng tổng thể lần 5 nên sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 2 năm 2024, giá dầu thô và sản phẩm biến động phức tạp, giá dầu thô (Dated Brent) giảm từ 90,15 USD/thùng trung bình tháng 4/2024 xuống còn 82,61 USD/thùng trong tháng 6/2024, khoảng cách giữa giá dầu thô và giá sản phẩm cũng giảm so với cùng kỳ năm trước nên kết quả sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2024 thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, ngày 27/5/2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 01/2024/QĐ-MTTPS mở thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR-BF), vì vậy trên báo cáo tài chính quý 2 năm 2024, BSR điều chỉnh khoản đầu tư vào BSR-BF từ khoản đầu tư vào công ty con thành khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. Vì vậy, BSR báo lãi 769 tỷ trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Theo SSI Research, nhờ đó, báo cáo tài chính hợp nhất trong quý 2/2024 không còn khoản nợ quá hạn như các quý trước, đáp ứng điều kiện niêm yết của HoSE. Mặc dù BSR sẽ phải chờ báo cáo kiểm toán nhưng đây có thể được coi là bước tiến đáng kể hướng tới việc chuyển niêm yết sang sàn HoSE. Công ty dự kiến sẽ nộp lại hồ sơ chuyển sàn vào tháng 8.

Cũng theo SSI Research, do lợi nhuận quý 2/2024 khá phù hợp với ước tính của SSI, SSI duy trì dự báo lợi nhuận ròng năm 2024 sẽ đạt 5,8 nghìn tỷ đồng (-32% svck). SSI kỳ vọng lợi nhuận của công ty sẽ phục hồi trong các quý tới từ mức nền thấp trong quý 2/2024, nhưng lợi nhuận nửa cuối năm 2024 có thể vẫn thấp hơn mức nền cao trong nửa cuối năm 2023 do crack spread thấp hơn. Trong năm 2025, SSI ước tính lợi nhuận có thể tăng 18% so với cùng kỳ nhờ sản lượng tiêu thụ phục hồi.

Qua đó, hiện SSI có khuyến nghị "trung lập" với giá mục tiêu 1 năm là 23.000 đồng/cổ phiếu và trong ngắn hạn, quá trình chuyển niêm yết sang sàn HoSE có thể là yếu tố hỗ trợ cho giá cổ phiếu.