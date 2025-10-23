Lời kêu gọi hành động "Toàn dân chống lừa đảo" trong thời đại số

Chiều 22/10, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VTV9) phát động chiến dịch truyền thông "Toàn dân chống lừa đảo", nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, củng cố niềm tin số và xây dựng "lá chắn an toàn" trước làn sóng tội phạm mạng ngày càng tinh vi…

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA), Ngân hàng Nhà nước Khu vực II, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cùng các chuyên gia an ninh mạng, đại diện các doanh nghiệp và cơ quan truyền thông. Trong đó, Sacombank tham gia với vai trò tăng cường cảnh báo và an toàn trong giao dịch trực tuyến.

Chiến dịch "Toàn dân chống lừa đảo" được khởi xướng như một phong trào xã hội, khuyến khích người dân nhận diện, phản ứng đúng cách và chủ động chia sẻ kiến thức an toàn số.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, ông Từ Lương, Giám đốc VTV9, nhấn mạnh: Ai trong chúng ta cũng có thể trở thành nạn nhân của lừa đảo công nghệ cao. Bên cạnh đó, những vụ đánh cắp thông tin, phá hoại hệ thống của các tổ chức doanh nghiệp, không còn là chuyện gì xa vời mà là những vấn đề đang thấy, thậm chí đang phải đối mặt mỗi ngày. Rõ ràng, đó không chỉ là thiệt hại kinh tế, mà còn là sự mất mát niềm tin của người dân vào môi trường số, ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi số quốc gia, sự phát triển của doanh nghiệp.

Đài Truyền hình Việt Nam, với vai trò là cơ quan truyền thông chủ lực, đã xác định rằng truyền thông không chỉ phản ánh hiện tượng mà phải đi đầu trong việc cảnh báo, giáo dục và lan tỏa hành động đúng đắn. Chính từ tinh thần đó, VTV9 đã khởi xướng và phát động chiến dịch này, biến nhận thức thành sức mạnh cộng đồng.

Một điểm nhấn của chiến dịch là chuỗi nội dung đa phương tiện gồm phóng sự, video ngắn, talkshow, infographic và các hoạt động cộng đồng. Các nội dung này sẽ được phát sóng trên các kênh truyền hình và đăng tải đồng bộ trên hệ sinh thái số của VTV.

Bên cạnh đó, còn có các đối tác truyền thông xã hội như The Anh 28, MCV Group, Beat Network, TVH Media sẽ cùng tham gia mở rộng sức lan tỏa trên YouTube, Facebook, TikTok, giúp chiến dịch tiếp cận nhóm khán giả trẻ – đối tượng dễ bị tấn công nhất trên mạng.

Mục tiêu của chiến dịch là tạo ra chuyển động xã hội thực chất để mỗi người dân trở thành "lá chắn đầu tiên", mỗi tổ chức là một "điểm an toàn số", cùng xây dựng văn hóa sống số an toàn.

Đồng hành cùng chiến dịch, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) chia sẻ: "Tôi có thể cảnh báo, công an có thể điều tra, ngân hàng có thể khóa tài khoản, nhưng người duy nhất cứu được bạn khỏi lừa đảo chính là bạn. Khi bạn tỉnh táo, bạn đã trở thành một hiệp sĩ mũ trắng của chính mình."

Chiến dịch "Toàn dân chống lừa đảo" không chỉ là một hoạt động truyền thông, mà còn là sự kiện mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc bảo vệ người dân trên không gian mạng và thúc đẩy văn hóa an toàn số toàn dân.

Trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng tinh vi, chiến dịch này là lời kêu gọi hành động mạnh mẽ, nhấn mạnh vai trò của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ bản thân và cộng đồng trước những nguy cơ từ thế giới số.