Hoa Kỳ tịch thu 15 tỷ USD Bitcoin từ ông vua "lừa đảo", rửa tiền Chen Zhi ở Campuchia

Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Ngày 14/10, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết đã tịch thu 127.271 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD, được cho là tài sản của Chen Zhi, người đang được mệnh danh là ông vua lừa đảo tại Campuchia…
Theo cáo buộc, Chen Zhi, còn được gọi là "Vincent," người sáng lập và chủ tịch của Prince Holding Group (Prince Group) bị truy tố về gian lận, rửa tiền và sử dụng lao động cưỡng bức. DOJ cáo buộc Chen điều hành nhiều “trại lừa đảo” (scam compounds), nơi hàng nghìn người bị ép buộc tham gia các chiến dịch lừa đảo trực tuyến.
Ngoài ra, Chen Zhi đã dung túng bạo lực với lao động, hối lộ quan chức nước ngoài và dùng các công ty kinh doanh cờ bạc trực tuyến, khai thác tiền số để rửa tiền. Đây là vụ tịch thu tài sản kỹ thuật số lớn nhất trong lịch sử DOJ.
Ước tính của DOJ, số tài sản khổng lồ này lên tới 127.271 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD được cho là tài sản của Chen Zhi, người đang được mệnh danh là ông vua lừa đảo tại Campuchia và hoạt động gian lận tiền điện tử và rửa tiền.
Mô hình lừa đảo được sử dụng là “pig butchering” (“vỗ béo rồi làm thịt con heo”). Theo đó, nạn nhân được tiếp cận qua mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin. Các đối tượng giả danh người quen, chuyên gia đầu tư hoặc người tình ảo để xây dựng lòng tin, sau đó dụ đầu tư vào các dự án tiền ảo hoặc sàn giao dịch giả mạo. Khi nạn nhân nạp tiền, hệ thống chiếm đoạt toàn bộ và cắt liên lạc.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết nhóm của Chen điều hành các “trại lao động cưỡng bức” tại ít nhất 10 khu phức hợp ở Campuchia, nơi hàng nghìn lao động di cư bị giam giữ, buộc phải giả danh trên mạng xã hội để lừa nạn nhân chuyển tiền số. Nhiều người bị đánh đập, giam giữ sau hàng rào thép gai; một số bị hành hạ “cho đến khi gần chết.”
Thực tế, các nhân viên trong trại bị ép làm việc hơn 12 giờ mỗi ngày, điều hành hàng nghìn tài khoản mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân tại Mỹ, châu Âu và châu Á. DOJ cho biết chỉ riêng một cơ sở đã vận hành hơn 70.000 tài khoản giả và 1.200 thiết bị di động. Tiền thu được được rửa qua chuỗi ví không lưu ký và các công ty vỏ bọc trước khi được chuyển sang Bitcoin.
Bên cạnh đó, cáo buộc của DOJ khẳng định rằng các ví này là nơi lưu trữ tiền điện tử không được lưu ký (unhosted cryptocurrency wallets) mà bị cáo đã nắm giữ khóa riêng tư. Sự trùng hợp giữa các địa chỉ ví bị tịch thu và các ví được xác định là "kém an toàn" trong báo cáo trước đó đang thu hút sự quan tâm đặc biệt trong cộng đồng an ninh mạng và tiền điện tử.
Phía Prince Holding Group phủ nhận các cáo buộc, cho rằng có hành vi mạo danh tập đoàn. Tuy nhiên, cơ quan điều tra khẳng định có bằng chứng chuỗi khối, dữ liệu tài chính và lời khai nhân chứng cho thấy dòng tiền phạm pháp liên quan trực tiếp đến hệ thống của Chen.
Chen Zhi hiện đang bỏ trốn, bị truy nã quốc tế. Vụ việc tiếp tục được điều tra và được đánh giá là một trong những vụ án lừa đảo tài sản mã hoá và lao động cưỡng bức lớn nhất tại Đông Nam Á.
Theo nhận định của các chuyên gia, một mạng lưới tội phạm tinh vi đã bị lật tẩy và đồng thời làm nổi bật vai trò quan trọng của việc theo dõi chuỗi khối và nghiên cứu chuyên sâu trong các cuộc điều tra tài chính quy mô lớn.
