Lợi nhuận của BP tăng gấp đôi khi giá dầu leo thang

Điệp Vũ

29/04/2026, 11:08

Lợi nhuận của hãng dầu khí BP đã tăng mạnh trong quý 1 năm nay, đạt mức cao nhất kể từ năm 2023 và vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Theo báo cáo tài chính được BP công bố vào ngày 28/4, lợi nhuận điều chỉnh trong quý đầu tiên đạt 3,2 tỷ USD, cao hơn so với dự báo 2,7 tỷ USD của các nhà phân tích và tăng hơn gấp đôi so với mức lãi 1,38 tỷ USD mà công ty đạt được vào cùng kỳ năm ngoái.

Đây là kết quả kinh doanh của quý đầu tiên kể từ khi bà Meg O’Neill đảm nhận cương vị CEO của BP, đồng thời phản ánh hiệu quả hoạt động đặc biệt tốt của bộ phận giao dịch khi tranh thủ được sự biến động mạnh mẽ của giá dầu trong bối cảnh cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh.

Lợi nhuận cơ bản của bộ phận lọc dầu và giao dịch đã tăng mạnh lên mức 2,2 tỷ USD trong ba tháng đầu năm, so với mức 469 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái. Các nhà giao dịch thường hưởng lợi từ sự biến động vì những pha biến động giá mạnh tạo ra khoảng cách lớn hơn giữa người mua và người bán, dẫn tới nhiều cơ hội cho hoạt động kinh doanh chênh lệch giá và nhu cầu phòng ngừa rủi ro từ các khách hàng như các công ty tiện ích và hàng không.

Lợi nhuận cao hơn từ mảng giao dịch cũng đã giúp thuế suất thực tế đối với BP giảm từ 43% xuống còn 32% trong quý 1.

Cổ phiếu của BP tăng 0,8% trong phiên giao dịch ngày 28/4, nâng tổng mức tăng kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công vào Iran vào cuối tháng 2 lên khoảng 20%.

Giá dầu Brent, tiêu chuẩn dầu quốc tế, đã tăng từ dưới 60 USD/thùng vào đầu năm lên mức cao nhất là 119 USD/thùng trong tháng 3, khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz và tấn công các cơ sở năng lượng trên khắp Vùng Vịnh.

Sau một đợt thoái lui, giá dầu Brent lại vượt 111 USD/thùng trong phiên 28/4, khi Mỹ và Iran trong những ngày gần đây dường như không đạt được tiến bộ nào để đi tới một thỏa thuận hòa bình.

CEO O’Neill cho biết BP đã "làm việc không ngừng nghỉ" để duy trì sản xuất và giúp các quốc gia "có được nhiên liệu khi cần thiết", giảm thiểu sự gián đoạn do cuộc xung đột. BP cũng cho biết công ty đang theo dõi tác động của cuộc chiến đối với các cơ sở sản xuất của mình ở Abu Dhabi, Oman và Iraq, những nơi mà hãng sản xuất tổng cộng khoảng 309.000 thùng dầu thô mỗi ngày, chiếm khoảng 17% tổng sản lượng của công ty.

BP - công ty có cổ phiếu niêm yết tại London - cho biết họ dự kiến sản lượng dầu và khí đốt của công ty trong cả năm nay sẽ thấp hơn do cuộc xung đột, nhưng không đưa ra chi tiết cụ thể.

Nợ của BP, một yếu tố được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ, đã tăng 3,1 tỷ USD lên 25,3 tỷ USD trong quý đầu tiên, khi dòng tiền hoạt động giảm và chi phí hoạt động biến thiên tăng 46% lên 7,2 tỷ USD. BP cho biết công ty vẫn cam kết giảm nợ ròng xuống còn từ 14-18 tỷ USD vào năm 2027.

