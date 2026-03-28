"Lối sống một mình" âm thầm định hình thị trường tiêu dùng
Hải Yến
28/03/2026, 10:44
"Lối sống một mình” (solo lifestyle) đang tái định hình cấu trúc tiêu dùng toàn cầu, khi ngày càng nhiều người trẻ ưu tiên tự do cá nhân và trải nghiệm riêng. Tại Việt Nam, hộ gia đình một người hiện chiếm khoảng 9% tổng số hộ và là nhóm tăng nhanh nhất...
Trong nhiều thập kỷ, gia đình
nhiều thế hệ từng là mô hình phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, các dữ liệu gần
đây cho thấy cấu trúc này đang dần dịch chuyển. Theo Tổng cục Thống kê, quy mô
hộ gia đình trung bình đã giảm từ 4,5 người năm 2000 xuống còn 3,6 người năm
2023, trong khi nhóm hộ gia đình "một mình" được dự báo là tăng nhanh nhất đến năm 2040.
Đặc biệt tại các đô thị lớn,
xu hướng này diễn ra rõ nét hơn. Kết quả điều tra dân số 2024 cho thấy TP.HCM
có khoảng 2,85 triệu người độc thân, Hà Nội 1,79 triệu, phản ánh sự gia tăng mạnh
của nhóm sống một mình trong bối cảnh đô thị hóa và thay đổi giá trị sống.
ÁP LỰC KINH TẾ VÀ SỰ THAY ĐỔI
TRONG LỰA CHỌN SỐNG
Báo cáo thị trường của Cimigo
ghi nhận khoảng 9% hộ gia đình tại Việt Nam là hộ một người, và đây là nhóm có
tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong cơ cấu dân số. Một nghiên cứu khu vực cũng
chỉ ra rằng nhóm này đang tăng với tốc độ khoảng 1,1% mỗi năm trong giai đoạn
2023 – 2030.
Những con số này cho thấy, sống một mình không còn là lựa chọn cá biệt,
mà đang trở thành một xu hướng nhân khẩu học có tính dài hạn. Thực tế, sự gia tăng của “lối sống một mình” tại Việt Nam không thể tách rời bối cảnh kinh tế. Khảo sát toàn cầu của
Deloitte chỉ ra rằng chi phí sinh hoạt hiện là mối quan tâm hàng đầu của Gen Z
và Millennials, vượt lên trên nhiều yếu tố khác như nghề nghiệp hay địa vị xã hội.
Tại Việt Nam, số liệu từ Tổng
cục Thống kê ghi nhận thu nhập bình quân của người lao động trong quý 1/2025 đạt
khoảng 8,3 triệu đồng mỗi tháng, cải thiện so với mức 7,6 triệu đồng của cùng kỳ
năm trước. Dù vậy, đà tăng này vẫn bị đánh giá là chưa theo kịp tốc độ leo
thang của chi phí nhà ở, dịch vụ và tiêu dùng tại các đô thị lớn.
Trong bối cảnh “thu chưa đuổi
kịp chi”, ưu tiên tài chính của người trẻ cũng đang có sự dịch chuyển đáng chú
ý. Thay vì tập trung tích lũy cho các cột mốc dài hạn như lập gia đình, một bộ
phận không nhỏ lựa chọn chi tiêu cho nhu cầu cá nhân và trải nghiệm sống. Xu hướng
này không chỉ phản ánh áp lực kinh tế, mà còn góp phần định hình lối sống độc lập
như một lựa chọn mang tính chủ động của thế hệ trẻ.
DOANH
NGHIỆP BẮT ĐẦU “TUNG” SẢN
PHẨM CHO MỘT NGƯỜI
Sự chuyển dịch sang “solo
lifestyle” tại Việt Nam không chỉ là cảm nhận xã hội, mà đã được phản ánh bằng
những thay đổi cụ thể trong hành vi tiêu dùng và cấu trúc thị trường.
Theo báo cáo ngành F&B,
khách hàng đi ăn một mình đã chiếm khoảng 12% tổng lượt ăn uống tại khu vực đô
thị Việt Nam năm 2023, một con số đáng chú ý trong bối cảnh văn hóa ăn uống
truyền thống vốn thiên về gia đình và nhóm bạn. Cùng lúc, quy mô trung bình mỗi
nhóm khách khi đi ăn chỉ khoảng 4,2 người/lần, cho thấy xu hướng “nhỏ hóa nhóm
tiêu dùng” đang diễn ra rõ rệt.
Thương hiệu F&B Haidilao
là một trong những ví dụ rõ nét nhất cho việc “cá nhân hóa trải nghiệm” phù hợp
với nhóm khách hàng trẻ. Thương hiệu này chủ động thiết kế trải nghiệm riêng
cho nhóm khách hàng đi một mình: từ việc đặt một chú gấu bông đối diện để “lấp
chỗ trống”, cung cấp suất ăn nhỏ phù hợp khẩu phần cá nhân, cho tới các màn biểu
diễn như múa mì vẫn được phục vụ riêng.
Những chi tiết tưởng chừng nhỏ
này lại phản ánh một thay đổi lớn: khách hàng không còn bị “lép vế” khi đi một
mình, mà được coi là một nhóm tiêu dùng có giá trị riêng. Ở một lĩnh vực tiêu dùng khác,
Sunhouse cũng đang điều chỉnh danh mục sản phẩm theo hướng “mini hóa” để phù hợp
với hộ gia đình một người.
Những năm gần đây, doanh nghiệp này liên tục mở rộng các
dòng sản phẩm dung tích nhỏ như nồi cơm điện 0,6 - 1L, bếp từ đơn, chảo mini, ấm
siêu tốc dung tích thấp… Đây đều là những sản phẩm hướng tới người độc thân hoặc
các hộ gia đình quy mô nhỏ.
Ngành du lịch cũng không đứng ngoài xu hướng này. Khảo sát
năm 2024 của Booking.com cho thấy 75% du khách Việt có kế hoạch đi du lịch một
mình, cho thấy mức độ quan tâm đã đạt quy mô lớn. Ở nhóm du khách trẻ, xu hướng
này còn rõ nét hơn. Một khảo sát cùng năm ghi nhận 52% Gen Z Việt đã từng có
chuyến đi “solo travel” trong vòng 6 tháng, và 72% dự định tiếp tục hình thức
này trong vòng một năm tới.
Quan trọng hơn, xu hướng này đã bắt đầu phản ánh vào hành
vi thực tế trên thị trường. Theo báo cáo xu hướng du lịch 2025 của Agoda, 20%
du khách Việt lựa chọn đi du lịch một mình, đưa “solo travel” lọt top 3 hình thức
phổ biến nhất, vượt cả du lịch cặp đôi (17%) và chỉ đứng sau du lịch gia đình
(39%). Một lựa chọn từng được xem là “thiểu số” nay đã trở thành dòng chảy đáng
kể của thị trường.
Không chỉ thay đổi cách đi,
người Việt còn đang thay đổi cách lên kế hoạch cho chuyến đi. Agoda chỉ ra rằng
81% người Việt sẵn sàng sử dụng AI để xây dựng lịch trình cá nhân. Khi công nghệ
giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, việc xách ba lô lên và đi một mình không còn
là rào cản, mà trở thành lựa chọn hấp dẫn: linh hoạt, riêng tư và hoàn toàn
theo ý mình.
“Khoe nghèo”: Sự phản kháng của Gen Z hay trào lưu tiêu dùng mới?
19:09, 19/03/2026
“2026 là 2016 mới”: Vì sao giới trẻ làm sống lại một thập kỷ đã qua?
10:12, 17/03/2026
Xu hướng fitness “riêng tư” ngày càng được ưa chuộng
Science Elite: Định vị niềm tin trong ngành làm đẹp Việt Nam
Science Elite chính thức ra mắt, mang đến mô hình tiên phong kết hợp khoa học da liễu, sức ảnh hưởng xã hội và hiệu quả thương mại, nhằm thiết lập chuẩn mực mới cho các thương hiệu và chuyên gia kết nối với người tiêu dùng trong ngành làm đẹp.
Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ
Ngày 25/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Ấn Độ phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (INCHAM) tổ chức “Sự kiện kết nối doanh nghiệp Ấn Độ – Việt Nam trong lĩnh vực dược phẩm”...
Liên tiếp các thương hiệu tiêu dùng “sẩy chân” trong hoạt động quảng cáo, marketing
Mạng xã hội và nền tảng số mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, nhưng cũng kéo theo không ít hệ lụy. Phản ứng của người tiêu dùng đang dần buộc các hoạt động quảng cáo, marketing phải minh bạch và có trách nhiệm hơn…
Du lịch Huế sôi động ngay từ quý I/2026
Nhờ chuẩn bị tốt cho mùa cao điểm và đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, du lịch Huế đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong quý I/2026, với lượng khách và doanh thu đều tăng trưởng mạnh.
Du lịch làng nghề Hà Nội: Xanh hóa để phát triển bền vững
Trong dòng chảy hội nhập, các làng nghề của Hà Nội không còn chỉ là nơi lưu giữ ký ức văn hóa, mà đang chuyển mình theo hướng “xanh hóa” để phát triển bền vững.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: