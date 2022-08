Lợi thế đầu tư căn hộ du lịch biển Co-living Felicia tại Đà Nẵng

Sở hữu lợi thế khi trực diện bãi biển Mỹ Khê, tọa lạc trên “con đường tỷ đô” Võ Nguyên Giáp (thành phố Đà Nẵng), Felicia Oceanview Apart-Hotel chính là lựa chọn lý tưởng cho du khách mong muốn trải nghiệm phong cách “workstation”.

DU LỊCH ĐÀ NẴNG VÀO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG NÓNG

Dù vừa hồi phục chưa lâu sau đại dịch Covid-19, song du lịch Đà Nẵng đang ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng qua 6 tháng đầu năm. Theo Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu du lịch tăng trưởng rõ nét với số lượt du khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 1,32 triệu lượt, tăng 33,6% so với cùng kỳ 2021.

Trong đó, du khách nội địa ước đạt hơn 1,27 triệu lượt, tăng gần 39,5% so với cùng kỳ 2021 (bằng 60% so với cùng kỳ năm 2019); khách quốc tế ước đạt 57,8 nghìn lượt. Tổng doanh thu du lịch từ đầu năm đến nay ước đạt 49.681 tỷ đồng (khoảng 2,15 tỷ USD), tăng 30% so với cùng kỳ và đạt 73,5% so với kế hoạch năm 2022 đề ra.

Là địa điểm du lịch hấp dẫn du khách bậc nhất cả nước, Đà Nẵng là một trong những địa phương giữ Top đầu về lượng khách quốc tế lẫn nội địa ghé thăm mỗi năm. Theo số liệu từ Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch Đà Nẵng, năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan, du lịch tại Đà Nẵng đạt 8,6 triệu lượt, trong đó, khách quốc tế ước đạt 3,5 triệu lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 30.973 tỷ đồng. Đà Nẵng hiện có 35 đường bay quốc tế với tần suất 496 chuyến/tuần và 10 đường bay nội địa đến thành phố với tần suất 662 chuyến/tuần.

Du lịch Đà Nẵng cũng vừa được vinh danh với giải thưởng, danh hiệu quốc tế lọt top 25 điểm đến được yêu thích nhất Châu Á năm 2022 do Trang TripAdvisor (website du lịch nổi tiếng thế giới của Mỹ) công bố; Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB) bình chọn Đà Nẵng là địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch cấp tỉnh Việt Nam (VTCI)...

GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ HỘI TỤ TẠI FELICIA OCEANVIEW APART-HOTEL

Từ những thế mạnh về du lịch, cơ sở hạ tầng Đà Nẵng cũng đang ngày càng được nâng cấp hoàn thiện hơn. Nhiều tuyến đường ven biển Mỹ Khê đã ghi nhận sự đa dạng về các dự án lưu trú tiêu chuẩn quốc tế góp mặt. Trong đó, tuyến đường Võ Nguyên Giáp, cung đường được mệnh danh là “con đường tỷ đô” quy tụ những tên tuổi đình đám trong ngành du lịch - khách sạn trên thế giới được xem là nơi hút khách nhất toàn thành phố.

Đây là tuyến đường hội tụ loạt thương hiệu khách sạn, nghỉ dưỡng quốc tế như Hyatt, IHG, Marriot… và nhiều thương hiệu hàng đầu Việt Nam. Dọc cung đường đã có đầy đủ dịch vụ tiện ích đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao, dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp gồm hồ bơi, sân tennis, sân golf... thỏa sức cho du khách trải nghiệm khi đến với Đà Nẵng.

Felicia OceanView Apart-Hotel mang hơi thở Co-living & Co-working lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam hiện đang gây cơn sốt mạnh mẽ tại thành phố bên sông Hàn. Dự án sở hữu lợi thế trực diện bãi biển Mỹ Khê (Top 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh do Tạp chí Forbes bình chọn), tọa lạc ngay mặt tiền trung tâm đường Võ Nguyên Giáp, “tuyến đường tỷ đô” được bao quanh bởi hàng loạt các dịch vụ từ du lịch, giải trí, mua sắm sôi động bậc nhất ở Đà Nẵng.

Felicia Oceanview Apart-Hotel mang lại trải nghiệm siêu chất với mô hình Co-living, Co-working lần đầu tiên có mặt tại Đà Nẵng.

Từ Felicia OceanView Apart-Hotel, du khách dễ dàng kết nối các tiện ích trung tâm thành phố và các công trình biểu tượng văn hóa, như cầu Rồng - cầu Sông Hàn (cách khoảng 2 km) và sân bay Quốc tế Đà Nẵng chỉ trong bán kính 6km, đặc biệt là đến các địa điểm du lịch nổi tiếng như Bà Nà Hills, Ngũ Hành Sơn, miền di sản Hội An,…, và nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng khác của Đà Nẵng đều thuận tiện.

Felicia OceanView Apart-Hotel tọa lạc trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp - con đường ven biển sầm uất nhất Đà Nẵng và được xem là tuyến đường du lịch sôi động nhất tại Việt Nam.

Được định hình theo phong cách Co-living, Co-working, Felicia OceanView Apart-Hotel mang đến làn gió mới cho phân khúc bất động sản du lịch, đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chí của phong cách workstation (du lịch kết hợp nghỉ dưỡng) đang dần trở thành trào lưu trong giới trẻ.

Bên cạnh đó, chính sách chia sẻ lợi nhuận hấp dẫn cũng là điểm nhấn thu hút giới đầu tư. Cụ thể, nhà đầu tư sẽ nhận ngay lợi nhuận cho thuê 5% năm đầu tiên tại thời điểm ký hợp đồng mua bán, 4 năm tiếp theo sẽ nhận lợi nhuận tối thiểu 6% giá trị sản phẩm, cùng 20 đêm nghỉ dưỡng miễn phí tại dự án từ chương trình chia sẻ lợi nhuận hấp dẫn.

Hiện nay, chỉ cần thanh toán 283 triệu đồng, nhà đầu tư đã có thể sở hữu căn hộ du lịch Co-living kết hợp Co-working tại Đà Nẵng. Chính sách tài chính tối ưu, được hỗ trợ vay 70% giá trị căn hộ, lãi suất 0% trong 18 tháng, ân hạn gốc 18 tháng. Ở phương thức thanh toán nhanh 95% còn được chiết khấu lên tới 13% giá trị căn hộ.

Mang đến phong cách lưu trú mới mẻ, riêng biệt khó lẫn trên thị trường, Felicia OceanView Apart-Hotel hoàn toàn xứng đáng là một lựa chọn ưu tiên cho nhà đầu tư khi muốn sở hữu bất động sản “vị trí vàng” bên bờ biển Mỹ Khê - Đà Nẵng.

* Thông tin chi tiết:

Hotline: 0901 157 668

Website: https://felicia.com.vn/