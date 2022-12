Lựa chọn tối ưu và tin cậy của người bệnh gan tại Việt Nam

Giải độc gan Tuệ Linh Plus là phiên bản cao cấp của Giải độc gan Tuệ Linh với công thức đột phá: kế thừa thành công về hiệu quả của thế hệ 1 và bổ sung thêm thành phần mới. Nhờ đó, Giải độc gan Tuệ Linh Plus mang lại tác dụng vượt trội và được bình chọn là Sản phẩm tin dùng hàng đầu cho người viêm gan virus, xơ gan năm 2022.

Ở thế hệ 1, công thức 250mg Cà gai leo kết hợp 250mg Mật nhân đã làm nên tên tuổi của Công ty Tuệ Linh khi trở thành sản phẩm thảo dược duy nhất được nghiên cứu lâm sàng tại các bệnh viện lớn như: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện 354, Bệnh viện 09…khẳng định tác dụng vượt trội trong hỗ trợ điều trị viêm gan virus, xơ gan.

Nay, phiên bản cao cấp Giải độc gan Tuệ Linh Plus được gia tăng gấp đôi hàm lượng Cao cà gai leo chuẩn hóa, bổ sung thêm các thành phần đặc biệt tốt cho gan như: Kế sữa, Khúng khéng, Actiso và Vitamin nhóm B. Sự cải tiến này biến viên Giải độc gan Tuệ Linh Plus thành hàm lượng 1200mg, to hơn so với 770mg của phiên bản cũ. Nhờ đó, giúp rút ngắn thời gian đạt hiệu quả cho người viêm gan virus, xơ gan cũng như nâng cao hiệu quả với người uống nhiều bia rượu, dùng thuốc có hại cho gan…

Cà gai leo từ lâu đã được biết đến là khắc tinh của viêm gan virus, xơ gan với 4 đề tài cấp nhà nước, 3 đề tài tiến sĩ và hàng trăm công trình nghiên cứu cấp cơ sở. Các nghiên cứu đều khẳng định Cà gai leo có tác dụng rõ rệt giúp kìm hãm virus viêm gan, ngăn chặn xơ gan tiến triển, hỗ trợ giảm nồng độ virus viêm gan ở người viêm gan B thể hoạt động. Đồng thời, Cà gai leo cũng kích thích miễn dịch nội sinh, tăng sức đề kháng của cơ thể để kìm hãm sự bùng phát của virus viêm gan B, không cho chúng cơ hội chuyển từ thể ngủ sang hoạt động. Đây là tác dụng có ý nghĩa đặc biệt đối với phần lớn người viêm gan B ở nước ta.

Cùng với việc tăng gấp đôi hàm lượng cà gai leo từ 250mg lên 500mg, tác dụng trên người viêm gan virus, xơ gan của Giải độc gan Tuệ Linh Plus cũng tăng lên đáng kể, giúp người bệnh tiết kiệm chi phí và rút ngắn thời gian đạt hiệu quả.

Cà gai leo từ lâu đã được biết đến là khắc tinh của viêm gan virus, xơ gan.

Kế sữa hay Sylimarin tự nhiên cũng là một thành phần độc đáo trong công thức của TPBVSK Giải độc gan Tuệ Linh Plus. Thảo dược này không chỉ có tác dụng hạ men gan nhanh, phong tỏa độc tố và bảo vệ gan hiệu quả mà còn giúp kìm hãm sự phát triển của virus viêm gan C. Vì thế, Giải độc gan Tuệ Linh thế hệ 2 có hiệu quả trên cả người viêm gan B, C, người uống nhiều rượu bia, thuốc có hại cho gan hoặc sống trong môi trường độc hại.

Khúng khéng vốn được mệnh danh là Vua giải rượu với hoạt chất ampelopsin giúp giải độc rượu bia, tăng cường chuyển hóa rượu bia thành chất không độc nên bảo vệ gan khỏi tác hại của rượu, phòng tránh mỡ gan, xơ gan do rượu.

Actiso là loại thảo dược quen thuộc với người dân Việt Nam có tác hồi phục chức năng gan, bảo vệ gan khỏi các phản ứng độc hại. Do đó, actiso trong TPBVSK Giải độc gan Tuệ Linh Plus sẽ giúp làm giảm nhanh các triệu chứng vàng da, chán ăn, chướng bụng, nôn nao mệt mỏi ở người suy giảm chức năng gan.

Với công thức này, TPBVSK Giải độc gan Tuệ Linh Plus trở thành sản phẩm đầu tiên và duy nhất hội tụ những dược liệu đầu bảng được chứng minh ở cả các nghiên cứu khoa học và thực tiễn sử dụng giúp hỗ trợ điều trị các vấn đề về gan. Giải độc gan Tuệ Linh Plus đem đến tác dụng giúp hỗ trợ tăng cường chức năng gan trong viêm gan virus, xơ gan, người uống nhiều bia rượu, thuốc có hại cho gan. Bên cạnh đó, hỗ trợ giảm các triệu chứng vàng da, mệt mỏi, chán ăn…do chức năng gan kém.

Cũng bằng chính chất lượng sản phẩm, Giải độc gan Tuệ Linh Plus đã được Chương trình Tin Dùng Việt Nam bình chọn là Sản phẩm được tin dùng hàng đầu dành cho người viêm gan virus, xơ gan, giúp người bệnh cảm nhận hiệu quả chỉ sau một liệu trình sử dụng. Đây xứng đáng là lựa chọn tối ưu và tin cậy của người bệnh gan tại Việt Nam, là cam kết vững chắc của Tuệ Linh trong quá trình đồng hành cùng người viêm gan virus, xơ gan trong suốt gần 20 năm qua.