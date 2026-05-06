Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi): Đề xuất cho vay dựa trên dòng tiền

Đỗ Mến

06/05/2026, 14:40

Nhằm khơi thông nguồn lực quan trọng của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi toàn diện các nội hàm chính sách về tiếp cận tài chính như thí điểm cơ chế sandbox, cho vay dựa trên dòng tiền...

Ảnh minh họa.

Ngày 6/5, Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ thẩm định dự thảo chính sách dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi). Dự án luật do Bộ Tài chính soạn thảo.

Theo dự thảo tờ trình, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ năm 2018, sau 8 năm triển khai đạt nhiều kết quả quan trọng, đồng thời cũng bộc lộ một số hạn chế.

Chẳng hạn như luật hiện hành chưa nhận diện đầy đủ nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa; tỷ trọng dư nợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ duy trì ở mức 19-20% tổng dư nợ toàn nền kinh tế, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tổng số doanh nghiệp cả nước.

Bộ Tài chính cũng chỉ ra nguyên nhân là do mức hấp thụ tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế, quy mô vốn nhỏ, sức chống chịu yếu, phương án kinh doanh thường xuyên biến động; năng lực chứng minh tính khả thi của dự án, phương án vay vốn còn yếu…

Một trong những điểm nghẽn khác cũng bộc lộ là phương thức và cơ chế tài chính để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa đổi mới và theo kịp thị trường, còn nặng thủ tục hành chính.

Đặc biệt, kết quả khảo sát 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Tài chính thực hiện năm 2025 cho thấy “mức độ hấp thụ chính sách trong thực tế vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Do đó, việc nghiên cứu sửa đổi toàn diện Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa là rất cần thiết, đảm bảo thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Dự án luật tập trung vào 4 nhóm chính sách trọng tâm gồm sửa đổi tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa; rà soát sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ; phát triển hệ sinh thái hỗ trợ; đổi mới công cụ, phương thức, cơ chế tài chính thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, số hóa toàn diện quy trình hỗ trợ, giám sát và đánh giá kết quả hỗ trợ.

Đáng chú ý, đối với nhóm chính sách hỗ trợ, Bộ Tài chính thiết kế 2 giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tài chính.

Góp ý dự án luật, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đề nghị mở rộng cơ chế cho vay dựa trên phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch mở rộng thị trường và mức độ tín nhiệm.

Nếu doanh nghiệp chưa đủ điều kiện thì tổ chức tín dụng/quỹ phải hướng dẫn rõ. Đồng thời cần có hướng dẫn để chấp nhận tài sản vô hình, quyền tài sản, tài sản hình thành trong tương lai và đẩy mạnh số hóa thủ tục vay vốn.

Giải pháp thứ nhất là sửa đổi toàn diện các nội hàm chính sách về tiếp cận tài chính như thí điểm cơ chế sandbox, cho vay dựa trên dòng tiền...

Bổ sung chính sách cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay ưu đãi đầu tư nghiên cứu công nghệ, phục vụ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số;

Sửa đổi toàn diện mô hình tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng và Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa…; qua đó khơi thông nguồn lực quan trọng cho khu vực này.

Giải pháp thứ hai là sửa đổi, bổ sung các quy định để khuyến khích các ngân hàng thương mại cho vay dựa trên dữ liệu, dòng tiền, chuỗi giá trị;

Nghiên cứu thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng ở trung ương để thực hiện bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; hoàn thiện hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng bộ với Nghị quyết số 198/2025/QH15.

Hiện, Bộ Tài chính đưa ra lựa chọn giải pháp thứ nhất. Theo Bộ Tài chính lý giải, hiện nay, các hoạt động cho vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa có đột phá, chủ yếu dựa trên phương pháp thẩm định truyền thống gắn với tài sản bảo đảm của doanh nghiệp.

“Việc thực hiện cơ chế thử nghiệm (sandbox) cho vay dựa trên dữ liệu, dòng tiền vừa đáp ứng được yêu cầu của Bộ Chính trị về thúc đẩy chia sẻ dữ liệu trong hoạt động quản lý nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp; vừa đẩy mạnh chủ trương phát triển thị trường tài chính, tín dụng hiện đại, qua đó thúc đẩy các phát triển ngành công nghệ tài chính”, Bộ Tài chính lý giải.

Cũng theo Bộ Tài chính, việc bổ sung các công cụ tài chính sáng tạo như tài chính hỗn hợp, đồng tài trợ, đồng đầu tư... sẽ hướng trọng tâm chính sách cho từng nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, phù hợp với đặc điểm, tính chất của mỗi loại công cụ chính sách.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các quy định ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng…; bổ sung cơ chế ưu tiên để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận quỹ tài sản công, trụ sở, nhà xưởng, mặt bằng sản xuất thuộc sở hữu nhà nước còn đang dôi dư thông qua hình thức cho thuê, đấu giá, đấu thầu hoặc các hình thức công khai, minh bạch khác…

Sửa đổi Luật Phổ biến và giáo dục pháp luật theo hướng căn bản, toàn diện

Dự kiến bỏ điều kiện kinh doanh với dịch vụ kế toán, môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm

Nâng mức cho vay hỗ trợ tạo việc làm từ 1/1/2026

Bộ Tài Chính cho vay dựa trên dòng tiền cơ chế sandbox Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thực hiện bảo hiểm hưu trí bổ sung từ 10/5

Thực hiện bảo hiểm hưu trí bổ sung từ 10/5

Từ ngày 10/5/2026, Nghị định số 85/2026/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hiểm hưu trí bổ sung chính thức có hiệu lực, tạo điều kiện để người lao động chủ động tham gia phù hợp với khả năng tài chính để có thêm nguồn tích lũy khi hết tuổi lao động…

Đề xuất giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Đề xuất giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Người lao động hằng tháng sẽ đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng 0,3% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đến hết năm 2027; từ ngày 1/1/2028, áp dụng mức đóng 0,5%, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...

Mở đợt cao điểm triệt phá, xử lý web phim, nhạc, game lậu

Mở đợt cao điểm triệt phá, xử lý web phim, nhạc, game lậu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 05/5/2026 về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...

Từ 1/7, UBND các tỉnh, thành sẽ cấp phép quảng cáo thực phẩm chức năng

Từ 1/7, UBND các tỉnh, thành sẽ cấp phép quảng cáo thực phẩm chức năng

Từ ngày 1/7/2026, việc cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe sẽ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thay vì thực hiện tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế như hiện nay...

Ngành du lịch đón khoảng 12 triệu lượt khách trong kỳ nghỉ lễ

Ngành du lịch đón khoảng 12 triệu lượt khách trong kỳ nghỉ lễ

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong hai kỳ nghỉ lễ vừa qua, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương (25 - 27/4/2026); Ngày Giải phóng miền Nam và Ngày Quốc tế Lao động (30/4 - 3/5/2026), ngành du lịch cả nước đã đạt khoảng 12 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2025...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đòn bẩy "vốn mồi" và tư duy "chấp nhận rủi ro"

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

1

Yêu cầu triệt phá các website vi phạm bản quyền có lượng truy cập lớn

Kinh tế số

2

Chính phủ Mỹ sẽ kiểm duyệt trước mô hình AI của Microsoft, Google và xAI

Kinh tế số

3

Lời giải cho bài toán hạ tầng trong cuộc đua AI

Đầu tư

4

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Ấn Độ

Tiêu điểm

5

Đề xuất sửa Luật Đất đai trong năm 2026 với hai nhóm nội dung lớn

Bất động sản

