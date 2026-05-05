Sửa đổi Luật Phổ biến và giáo dục pháp luật theo hướng căn bản, toàn diện
Như Nguyệt
05/05/2026, 15:21
Theo Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, việc sửa đổi Luật Phổ biến và giáo dục pháp luật phải được thực hiện theo hướng căn bản, toàn diện; đánh giá kỹ các chính sách, xác định rõ hạn chế, bất cập...
Sáng 5/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu
chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành về các chính sách của Luật Phổ biến và
giáo dục pháp luật (sửa đổi).
Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, hồ sơ luật đề cập đến 6 chính
sách với nội dung cơ bản gồm: Phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan,
tổ chức, cá nhân trong quản lý nhà nước, thực hiện phổ biến và giáo
dục pháp luật;
Điều chỉnh cơ chế tổ chức và hoạt động của Hội
đồng phối hợp phổ biến và giáo dục pháp luật phù hợp với chính quyền
địa phương 2 cấp; mở rộng đối tượng đặc thù và quy định rõ chính
sách, trách nhiệm phổ biến và giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù;
phân quyền thành lập Hội đồng bộ, ngành theo hướng linh hoạt;
Quy định rõ nội dung, trách nhiệm giáo dục pháp luật trong các cơ
sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; bổ sung cơ chế, chính
sách và nguồn lực tương xứng cho công tác phổ biến và giáo dục pháp luật.
Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh việc
đánh giá tác động chính sách trên cơ sở thống nhất các chủ trương là bước khởi
đầu đặc biệt quan trọng để thiết kế các nội dung trong dự thảo luật. Khi xây dựng
được các chính sách phù hợp, chính xác và bám sát thực tiễn, các quy định sẽ bảo
đảm chất lượng, tính khả thi và đáp ứng yêu cầu khi tổ chức thực hiện.
Cùng với việc phân định rõ thẩm quyền,
phải bảo đảm luật sau khi ban hành có thể đi ngay vào cuộc sống, khắc phục tình
trạng luật đã có nhưng vẫn phải chờ nghị định, thông tư mới triển khai được.
Việc sửa đổi phải được thực hiện theo hướng căn bản, toàn diện;
trước hết phải đánh giá kỹ các chính sách, xác định rõ hạn chế, bất cập và hình
thức trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để nhận diện đầy đủ, từ đó xây
dựng hệ thống chính sách phù hợp và thiết kế các quy phạm cụ thể trong luật.
Phó Thủ tướng cũng cho rằng công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật cần có sự đổi mới, không thể thực hiện theo phương thức truyền thống;
trong đó, ứng dụng công nghệ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả, tính thiết thực và
khả năng tiếp cận các đối tượng.
Bên cạnh đó, cần rà soát kỹ vai trò, số lượng thành
viên, nội dung hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở
các cấp để bảo đảm thực chất, tránh hình thức; cân nhắc việc có tiếp tục tổ chức
hội đồng ở cấp xã hay không, nhất là khi chủ trương chung là hạn chế thành lập
thêm các hội đồng, ban chỉ đạo không thật sự cần thiết, thay vào đó tăng cường
trách nhiệm của người đứng đầu.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp
với Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp tục trao đổi, thống nhất đối với các nội dung
còn ý kiến khác nhau, tập trung vào 2 vấn đề chính là Hội đồng phối hợp phổ biến,
giáo dục pháp luật cấp xã và cơ chế tài chính; trên cơ sở đó hoàn thiện báo
cáo, trình Thủ tướng trước ngày 8/5; đồng ý với đề xuất của Bộ Tư pháp về việc lùi
thời gian trình Chính phủ dự án luật từ tháng 5 sang ngày 10/6/2026.
Bộ Tư pháp khẩn trương xây dựng song song dự thảo luật và các nghị định
hướng dẫn thi hành, bảo đảm khi trình phải đầy đủ, đúng quy định của Luật Ban
hành văn bản quy phạm pháp luật và tinh thần chỉ đạo mới trong công tác xây dựng
pháp luật.
Cán bộ không chuyên trách cấp xã có thể được tuyển thẳng vào công chức
Sau khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã đã giảm đáng kể. Trước đây, cả nước có khoảng 100.000 – 120.000 người, nhưng đến nay chỉ còn khoảng gần 60.000 người...
Bộ Y tế cảnh báo về loại virus Hanta lây bệnh từ chuột sang người
Hiện Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Hanta trên người. Tuy nhiên, Bộ Y tế khuyến cáo mỗi người dân cần chủ động phòng bệnh bằng cách kiểm soát tốt các nguy cơ lây bệnh từ chuột...
Dự kiến bỏ điều kiện kinh doanh với dịch vụ kế toán, môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm
Theo dự thảo Nghị quyết, trong danh mục 60 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện dự kiến được bãi bỏ có kinh doanh dịch vụ kế toán, môi giới bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, đại lý bảo hiểm…
Bộ Nội vụ đề nghị đánh giá toàn diện việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Luật Bảo hiểm xã hội 2024 để làm căn cứ hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung...
Đề xuất định danh sản phẩm bằng mã UID để phòng chống hàng giả, hàng nhái
Bộ Công an đề xuất định danh sản phẩm, hàng hóa bằng mã UID để phòng chống hàng giả, hàng nhái. Đây là mã dùng truy vết sản phẩm được tạo lập tự động trên Nền tảng quốc gia về định danh, xác thực...
