Luật việc làm 2025: Quy trình, thủ tục vay vốn sẽ “cởi mở” hơn

Vừa
qua, tại Hải Phòng, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) đã phối hợp với Ngân hàng Chính
sách xã hội tổ chức Hội nghị Giới thiệu Luật Việc làm (sửa đổi) và thảo luận dự
thảo văn bản hướng dẫn luật về chính sách cho vay giải quyết việc làm.
Phát
biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Quyên, Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội
vụ), cho biết nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp năm
2013 về giải quyết việc làm theo hướng bền vững, ngày 16/6/2025, tại Kỳ họp thứ
9 Quốc hội khoá XV đã thông qua Luật Việc làm số 74/2025/QH15 gồm 8 chương 55
Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026.
Một
trong những điểm thay đổi quan trọng của Luật việc làm 2025 đó là, luật đã tháo
gỡ điểm nghẽn về đối tượng được vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội bằng việc
quy định đối tượng người lao động có quan hệ lao động, người lao động không có
quan hệ lao động và người thất nghiệp.
Bên
cạnh đó, luật bổ sung Liên hiệp hợp tác xã vào nhóm đối tượng vay vốn cơ sở sản
xuất kinh doanh, mở rộng đối tượng vay vốn hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo
hợp đồng; bổ sung 5 đối tượng vay vốn lãi suất thấp hơn.
Về
điều kiện vay vốn, luật cũng đơn giản hóa, giảm bớt điều kiện với cơ sở sản xuất
kinh doanh và người lao động vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc
làm bằng việc bỏ xác nhận của cơ quan tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án
đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; nơi thực hiện dự án và cư trú hợp pháp tại
địa phương nơi thực hiện dự án đối với người lao động,…
Đại diện các Sở Nội vụ và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội của
các tỉnh, thành phố trên cả nước đã được giới thiệu những nội dung mới, cốt lõi
của Luật Việc làm 2025. Đồng thời, trao đổi, thảo luận, đánh giá những kết quả
trong triển khai chính sách tín dụng ưu đãi tạo việc làm trong thời gian qua, đặc
biệt là những đề xuất, góp ý nội dung cần quy định trong dự thảo văn bản hướng
dẫn Luật về chính sách cho vay giải quyết việc làm.
Điểm
nhấn tại hội nghị là nội dung về dự thảo Nghị định quy định chính sách cho vay
hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, mức
vay tối đa dành cho người lao động sẽ được nâng lên 200 triệu đồng. Đối với các
cơ sở sản xuất, kinh doanh, hạn mức cho vay có thể lên đến 10 tỷ đồng, tương ứng
với 200 triệu đồng cho mỗi lao động được tuyển dụng, đào tạo.
Đề
xuất này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với quy định hiện hành tại Nghị định
61/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 74/2019/NĐ-CP và Nghị định
104/2022/NĐ-CP), trong đó mức vay hiện chỉ dừng ở 100 triệu đồng đối với cá
nhân và 2 tỷ đồng đối với cơ sở sản xuất. Như vậy, mức vay mới được đề xuất
tăng gấp đôi cho cá nhân và gấp năm lần cho doanh nghiệp.
Bộ Nội vụ kỳ vọng
chính sách này sẽ góp phần giúp người lao động và doanh nghiệp có thêm nguồn lực
tài chính để khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ mới, mở rộng quy mô sản xuất và tạo
ra việc làm bền vững.
Bà
Lê Thị Phí
Hà, Giám
đốc Ban Tín dụng người nghèo (Ngân hàng Chính sách xã hội), cho biết qua quá trình triển khai thực hiện
và nghiên cứu dự thảo Nghị đinh hướng dẫn Luật Việc làm, Ngân hàng Chính sách
xã hội ghi
nhận một số
vướng mắc, khó khăn còn tồn tại như:
Thiếu quy định
cụ thể về địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau năm 2025;
chưa có hướng
dẫn thống nhất về giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên như người dân tộc thiểu
số, và thủ tục vay vốn đi làm việc ở nước ngoài còn phức tạp, dẫn đến chậm trễ
trong việc thẩm định và giải ngân vốn.
Đại
diện Ngân hàng Chính sách xã hội kiến nghị Ban soạn thảo sớm hoàn thiện các quy
định liên quan, trong đó cần làm rõ các tiêu chí xác định địa bàn khó khăn, chuẩn
hóa giấy tờ chứng minh đối tượng vay ưu tiên và xác định rõ đầu mối cung cấp
thông tin liên quan đến chi phí đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời, cam kết ngân
hàng sẽ tiếp tục đồng hành và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đảm
bảo chính sách tín dụng hỗ trợ việc làm được triển khai hiệu quả và đồng bộ.
Ngoài
ra, các đại biểu còn trao đổi, đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến hồ
sơ, thủ tục cho vay theo hướng không phát sinh thủ tục hành chính, chuyển đổi số,…
Ngay
sau Hội nghị, Cục Việc làm đã tổng hợp các ý kiến để đưa vào hồ sơ xây dựng dự
án Luật Việc làm (sửa đổi) cũng như xây dựng văn bản hướng dẫn Luật về chính
sách cho vay giải quyết việc làm bảo đảm chất lượng, khả thi.