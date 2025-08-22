Chủ Nhật, 24/08/2025

Trang chủ Dân sinh

Luật việc làm 2025: Quy trình, thủ tục vay vốn sẽ “cởi mở” hơn

Anh Tú - Nguyễn Hiền

22/08/2025, 14:08

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, mức vay tối đa dành cho người lao động sẽ được nâng lên 200 triệu đồng. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hạn mức cho vay có thể lên đến 10 tỷ đồng, tương ứng với 200 triệu đồng cho mỗi lao động được tuyển dụng, đào tạo...

Hội nghị Giới thiệu Luật Việc làm (sửa đổi) tại Hải Phòng
Hội nghị Giới thiệu Luật Việc làm (sửa đổi) tại Hải Phòng

Vừa qua, tại Hải Phòng, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức Hội nghị Giới thiệu Luật Việc làm (sửa đổi) và thảo luận dự thảo văn bản hướng dẫn luật về chính sách cho vay giải quyết việc làm.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Quyên, Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), cho biết nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp năm 2013 về giải quyết việc làm theo hướng bền vững, ngày 16/6/2025, tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XV đã thông qua Luật Việc làm số 74/2025/QH15 gồm 8 chương 55 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026.

Một trong những điểm thay đổi quan trọng của Luật việc làm 2025 đó là, luật đã tháo gỡ điểm nghẽn về đối tượng được vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội bằng việc quy định đối tượng người lao động có quan hệ lao động, người lao động không có quan hệ lao động và người thất nghiệp.

Bên cạnh đó, luật bổ sung Liên hiệp hợp tác xã vào nhóm đối tượng vay vốn cơ sở sản xuất kinh doanh, mở rộng đối tượng vay vốn hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; bổ sung 5 đối tượng vay vốn lãi suất thấp hơn.

Về điều kiện vay vốn, luật cũng đơn giản hóa, giảm bớt điều kiện với cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm bằng việc bỏ xác nhận của cơ quan tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; nơi thực hiện dự án và cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án đối với người lao động,…

Đại diện các Sở Nội vụ và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội của các tỉnh, thành phố trên cả nước đã được giới thiệu những nội dung mới, cốt lõi của Luật Việc làm 2025. Đồng thời, trao đổi, thảo luận, đánh giá những kết quả trong triển khai chính sách tín dụng ưu đãi tạo việc làm trong thời gian qua, đặc biệt là những đề xuất, góp ý nội dung cần quy định trong dự thảo văn bản hướng dẫn Luật về chính sách cho vay giải quyết việc làm.

Điểm nhấn tại hội nghị là nội dung về dự thảo Nghị định quy định chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, mức vay tối đa dành cho người lao động sẽ được nâng lên 200 triệu đồng. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hạn mức cho vay có thể lên đến 10 tỷ đồng, tương ứng với 200 triệu đồng cho mỗi lao động được tuyển dụng, đào tạo.

Đề xuất này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với quy định hiện hành tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 74/2019/NĐ-CP và Nghị định 104/2022/NĐ-CP), trong đó mức vay hiện chỉ dừng ở 100 triệu đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với cơ sở sản xuất. Như vậy, mức vay mới được đề xuất tăng gấp đôi cho cá nhân và gấp năm lần cho doanh nghiệp.

Bộ Nội vụ kỳ vọng chính sách này sẽ góp phần giúp người lao động và doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính để khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ mới, mở rộng quy mô sản xuất và tạo ra việc làm bền vững.

Bà Lê Thị Phí Hà, Giám đốc Ban Tín dụng người nghèo (Ngân hàng Chính sách xã hội), cho biết qua quá trình triển khai thực hiện và nghiên cứu dự thảo Nghị đinh hướng dẫn Luật Việc làm, Ngân hàng Chính sách xã hội ghi nhận một số vướng mắc, khó khăn còn tồn tại như: Thiếu quy định cụ thể về địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau năm 2025; chưa có hướng dẫn thống nhất về giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên như người dân tộc thiểu số, và thủ tục vay vốn đi làm việc ở nước ngoài còn phức tạp, dẫn đến chậm trễ trong việc thẩm định và giải ngân vốn.

Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội kiến nghị Ban soạn thảo sớm hoàn thiện các quy định liên quan, trong đó cần làm rõ các tiêu chí xác định địa bàn khó khăn, chuẩn hóa giấy tờ chứng minh đối tượng vay ưu tiên và xác định rõ đầu mối cung cấp thông tin liên quan đến chi phí đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời, cam kết ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đảm bảo chính sách tín dụng hỗ trợ việc làm được triển khai hiệu quả và đồng bộ.

Ngoài ra, các đại biểu còn trao đổi, đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến hồ sơ, thủ tục cho vay theo hướng không phát sinh thủ tục hành chính, chuyển đổi số,…

Ngay sau Hội nghị, Cục Việc làm đã tổng hợp các ý kiến để đưa vào hồ sơ xây dựng dự án Luật Việc làm (sửa đổi) cũng như xây dựng văn bản hướng dẫn Luật về chính sách cho vay giải quyết việc làm bảo đảm chất lượng, khả thi.

Cục trưởng Cục Việc làm: Tạo cơ chế thông thoáng nhất trong cấp giấy phép cho lao động nước ngoài

Cục trưởng Cục Việc làm: Tạo cơ chế thông thoáng nhất trong cấp giấy phép cho lao động nước ngoài

Luật việc làm 2025: Quy trình, thủ tục vay vốn sẽ “cởi mở” hơn

Luật việc làm 2025: Quy trình, thủ tục vay vốn sẽ “cởi mở” hơn

Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi): Lao động nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương hưu không được nhận trợ cấp thất nghiệp

Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi): Lao động nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương hưu không được nhận trợ cấp thất nghiệp

Luật Việc làm Ngân hàng Chính sách xã hội người lao động

VnEconomy

