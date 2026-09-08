Lumi Hanoi: Cộng đồng sống mới phía Tây Thủ đô

Lumi Hanoi chào đón cư dân đầu tiên tại Lumi Signature, khẳng định tầm nhìn của CapitaLand Development về một cộng đồng sống hài hòa và tiện nghi.

Việc bàn giao 2.375 căn hộ tại Lumi Signature, phân khu đầu tiên được hoàn thiện của dự án, đưa tầm nhìn của CapitaLand Development (CLD) Việt Nam về một cộng đồng sống hài hòa giữa ánh sáng, mảng xanh, khả năng kết nối và tiện nghi thường nhật trở thành hiện thực.

Lumi Hanoi chào đón những cư dân đầu tiên tại Lumi Signature, phân khu đầu tiên đi vào hoạt động ở phía Tây Thủ đô.

Lumi Hanoi do CLD hợp tác cùng Mitsubishi Estate và Far East Organization phát triển. Trên khuôn viên 5,6 ha, dự án quy tụ gần 4.000 căn hộ cùng hơn 80 tiện ích; khoảng 76% diện tích được dành cho không gian xanh thoáng đãng, tạo nên tổng thể quy hoạch lấy cảnh quan làm điểm tựa.

Tâm điểm của Lumi Hanoi là công viên trung tâm, nổi bật với đường dạo trên không dài 200 m len giữa những tán cây, dẫn cư dân đến các khu cảnh quan và tiện ích. Sân thể thao, hồ bơi cùng những không gian chung thân thiện với gia đình được bố trí để đáp ứng nhiều nhịp sống, khuyến khích vận động, giao lưu và nuôi dưỡng sự gắn kết cộng đồng.

Đường dạo trên không giữa những tán cây kết nối các khu cảnh quan với hệ tiện ích, tạo nên trục xanh xuyên suốt cho đời sống mỗi ngày.

Ông Tan Tze Wooi, Tổng giám đốc CapitaLand Development (Việt Nam), cho biết: Đợt bàn giao đặc biệt ý nghĩa vì đánh dấu thời điểm một dự án quy hoạch trên bản vẽ trở thành cộng đồng sống động. Cùng với The Fullton Edition tại tỉnh Hưng Yên và Orchard Hill thuộc tổng dự án Sycamore ở Tp.HCM sắp được đưa đến khách hàng, CLD đang tiến gần mục tiêu trao gần 3.000 căn hộ và nhà ở tại Việt Nam trong năm 2026.

Ông Tan Tze Wooi, Tổng giám đốc CapitaLand Development (Việt Nam), khẳng định cam kết của CLD trong việc phát triển những không gian sống chất lượng và cộng đồng được quy hoạch bài bản tại Việt Nam.

Cảm hứng “Thành phố ánh sáng” được thể hiện qua kiến trúc, cảnh quan và không gian cộng đồng, nơi ánh sáng tự nhiên cùng sự chuyển động tạo nên trải nghiệm thị giác giàu sức sống. StudioMilou đảm nhiệm vai trò cố vấn thiết kế chính, với sự đồng hành của nhà chế tác nội thất SuMisura và 2ND Edition. Tất cả hòa quyện để mang đến một môi trường sống thư thái, liền mạch và đậm chất đô thị.

Tọa lạc trên Đại lộ Thăng Long và thuận tiện kết nối với đường Vành đai 3,5, Lumi Hanoi giúp cư dân dễ dàng tiếp cận các trung tâm kinh doanh, giáo dục, y tế, mua sắm, vui chơi giải trí cũng như những tuyến metro trong tương lai. Sự hài hòa giữa giao thông thuận tiện và không gian xanh tạo nên sức hút bền lâu cho dự án.

Khi những gia đình đầu tiên dọn về, tầm nhìn về Lumi Hanoi dần trở thành trải nghiệm sống chân thực. Kiến trúc, thiên nhiên và tiện nghi hòa quyện, thắp lên sức sống cho một cộng đồng mới ở phía Tây Thủ đô.

CLD tiếp tục nâng cao trải nghiệm khách hàng qua CapitaOne, ứng dụng di động giúp người mua nhà cập nhật tiến độ xây dựng, lịch thanh toán, thời gian bàn giao dự kiến, danh mục bất động sản và thông tin hợp đồng.

CapitaOne hiện có trên Google Play tại https://bit.ly/3ROr6xB và iOS App Store tại https://bit.ly/4e95nsW. Thông tin chi tiết được đăng tải tại https://capitaone.com.vn/.