The OpusK chính thức cất nóc, hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng của The Metropole Thủ Thiêm

SonKim Land, đơn vị phát triển dự án, cùng Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát và các đối tác đã tổ chức Lễ Cất nóc The OpusK. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển một tổ hợp văn phòng và không gian sống cao cấp tại trung tâm Thủ Thiêm.

Sự đồng hành của các đối tác cùng kiến tạo nên The OpusK.

Là mảnh ghép cuối cùng của The Metropole Thủ Thiêm, The OpusK góp phần hoàn thiện hệ sinh thái đô thị tích hợp của toàn khu. Việc hoàn thành kết cấu Tòa A thuộc tổ hợp hai tòa cao ốc phức hợp, trong đó có văn phòng hạng A+, đồng thời ghi nhận tiến độ triển khai, công tác quản lý xây dựng và các tiêu chuẩn an toàn, chất lượng được duy trì xuyên suốt quá trình thi công.

ĐỊNH HÌNH CHUẨN MỰC MỚI CHO KHÔNG GIAN VĂN PHÒNG CAO CẤP TẠI THỦ THIÊM

Tọa lạc tại vị trí chiến lược trong khu vực Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam và cách trung tâm hành chính mới của TP. Hồ Chí Minh khoảng 200 mét, The OpusK được định vị là một trong những dự án văn phòng cao cấp tại trung tâm Thủ Thiêm.

Dự án hướng đến nhu cầu của các tập đoàn đa quốc gia, các tổ chức tài chính, các công ty công nghệ, thương mại đa ngành nghề quốc tế đang tìm kiếm không gian làm việc chất lượng cao, kết nối thuận tiện và môi trường kinh doanh chuyên nghiệp tại trung tâm kinh tế mới của Thành phố.

Không chỉ là một tòa nhà văn phòng, The OpusK phát triển theo mô hình hệ sinh thái Làm việc – Sinh sống – Kết nối, kết hợp không gian văn phòng với ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, sảnh sự kiện, lưu trú và các tiện ích dành cho khách thuê không theo mô hình văn phòng truyền thống hiện có trên thị trường và sẽ mang lại một định nghĩa mới cho phong cách làm việc – sinh sống – kết nối. Mô hình tích hợp này hướng đến nâng cao trải nghiệm làm việc, thúc đẩy kết nối kinh doanh và hình thành một cộng đồng năng động ngay tại The Metropole Thủ Thiêm.

DẤU ẤN CỦA SỰ ĐỒNG HÀNH VÀ TINH THẦN CHUNG TAY

Phát biểu tại sự kiện, ông Caleb Lau, Chủ tịch SonKim Land, chia sẻ: “Thành tựu hôm nay không chỉ là một cột mốc xây dựng. Đây là kết quả của một mục tiêu chung được theo đuổi bằng sự tận tâm, chuyên nghiệp, bản lĩnh và cam kết hướng đến những tiêu chuẩn cao nhất.”

“Chúng tôi tin rằng The OpusK sẽ góp phần định hình diện mạo mới của Thủ Thiêm, đồng thời trở thành nơi những kết nối được hình thành, những cơ hội mới được mở ra và những giá trị bền vững được kiến tạo cho cộng đồng doanh nghiệp trong nhiều năm tới.”

Ông Caleb Lau, Chủ tịch SonKim Land, chia sẻ tầm nhìn phát triển The OpusK và tương lai của cộng đồng doanh nghiệp tại Thủ Thiêm.

SonKim Land đồng thời gửi lời tri ân đến các cổ đông Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát, Tổng thầu Coteccons, các đơn vị tư vấn, nhà thầu, nhà cung cấp và toàn thể đội ngũ dự án. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên là nền tảng quan trọng để dự án duy trì tiến độ, chất lượng và an toàn trong suốt quá trình triển khai.

HƯỚNG TỚI CÁC GIAI ĐOẠN HOÀN THIỆN

Sau lễ cất nóc Tòa A, The OpusK sẽ bước vào giai đoạn hoàn thiện và lắp đặt các hệ thống kỹ thuật, hướng đến công tác chuẩn bị vận hành trong thời gian tới.

The OpusK dự kiến đưa vào vận hành từ quý 3/2027.

Dự kiến cuối tháng 10 năm 2026, Tòa B - tổ hợp 36 tầng gồm văn phòng và căn hộ cao cấp – cũng sẽ tiến hành cất nóc. Việc hai tòa tháp liên tiếp đạt các mốc xây dựng quan trọng thể hiện tiến độ triển khai và sự phối hợp đồng bộ giữa chủ đầu tư, đơn vị phát triển cùng các đối tác.

Với The OpusK, SonKim Land hướng đến việc hoàn thiện một công trình có giá trị lâu dài trong tổng thể The Metropole Thủ Thiêm. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến bổ sung nguồn cung văn phòng hạng A+ chất lượng cao cho thị trường, đồng thời góp phần vào quá trình phát triển Thủ Thiêm và định hướng xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh.

* Thông tin dự án The Opusk

Vị trí: Lô 1.14, khu chức năng số 1, khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. HCM

Website: https://theopusk.vn/