Lương hưu tháng 9 tại TP.HCM sẽ chi trả từ ngày 3/9

Trong kỳ chi trả tháng 9/2025, Bảo hiểm xã hội TP.HCM sẽ chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày 3/9, trễ hơn so với các tháng do trùng vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh...

Theo thông báo của Bảo hiểm xã hội TP.HCM, từ kỳ tháng 9/2025 trở đi, Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng từ ngày làm việc đầu tiên của tháng.

Theo đó, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9/2025, sẽ được chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày 3/9/2025. Lý do thời gian chi trả thông lệ trùng với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Với hình thức chi trả bằng tiền mặt, Bưu điện TP.HCM, Bưu điện Bình Dương, Bưu điện Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chi trả tại các điểm chi từ ngày 10 hàng tháng; tiếp tục chi trả tại các Bưu cục của Bưu điện Trung tâm/huyện từ ngày 11 đến hết ngày 25 hàng tháng.

Thời gian chi trả trong giờ hành chính và sáng thứ Bảy. Trường hợp ngày chi trả trùng vào ngày Chủ Nhật, ngày lễ, Tết thì ngày chi trả là ngày làm việc tiếp theo.

Dự kiến, trong tháng 9/2025, Bảo hiểm xã hội TP.HCM sẽ chi trả cho 343.293 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Trong đó, người hưởng bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt là 307.572 người (đạt tỷ lệ 89,59%) và 35.721 người hưởng nhận bằng tiền mặt.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM cũng đề nghị người hưởng mở tài khoản và đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân để tránh mất thời gian đi lại, được nhận lương hưu nhanh chóng, thuận lợi.

Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội TP.HCM tiếp tục kết hợp với Bưu điện, ngân hàng triển khai công tác kiểm tra, rà soát, cập nhật căn cước công dân vào dữ liệu chi trả lương hưu, kết hợp đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Trước đó, tại kỳ chi trả tháng 8/2025, Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã thực hiện các giải pháp để tăng cường quản lý người hưởng kết hợp đẩy mạnh chi trả lương hưu qua tài khoản. Kết quả đã đưa tỷ lệ chi trả lương hưu qua tài khoản tăng thêm gần 5% so với tháng 7/2025.