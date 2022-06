Lượng khách qua sân bay Nội Bài tăng đến 35%, “phá đỉnh” thời kỳ trước dịch Covid-19

Những ngày cuối tuần, cảng ghi nhận sản lượng hành khách đạt hơn 95.000 khách/ngày với hơn 600 lượt chuyến/ngày. Mức sản lượng này về tổng thể cao tương đương với cao điểm hè năm 2019. Tính riêng sản lượng quốc nội cao điểm hè năm nay tăng 30-35% so với cao điểm hè 2019, tăng 30% so với ngày thường và tăng 15% so với cao điểm 30/4 vừa qua.