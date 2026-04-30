Truy tố bị can kinh doanh online, trốn thuế hơn 12,5 tỷ đồng

Đỗ Mến

30/04/2026, 06:15

Cáo buộc xác định bị can kinh doanh hàng hóa cũ là túi xách, đồng hồ, kim cương, áo, phụ kiện... của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới với doanh thu từ năm 2020 đến tháng 6/2025 là gần 835 tỷ đồng...

Ảnh minh họa.

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can trong vụ án trốn thuế từ hoạt động kinh doanh online.

Các bị can gồm Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1987, trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội), Ngô Quốc Phú (SN 1996, trú tại phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), Tô Lan Phương (SN 1981, trú tại phường Giảng võ, Hà Nội) bị truy tố về tội “Trốn thuế”.

Theo cáo trạng, ngày 23/6/2025, Chi cục Thuế khu vực I - Cục thuế có công văn gửi cơ quan điều tra, Công an TP Hà Nội cùng tài liệu phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế liên quan đến Nguyễn Thị Thu Hường.

Tra cứu trên hệ thống quản lý thuế tập trung, cơ quan chức năng xác định, bị can Hường không có dữ liệu đăng ký, kê khai thuế đối với thu nhập từ hoạt động bán đồ hàng hiệu.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2020 đến thời điểm cơ quan thuế phát hiện vi phạm (tháng 6/2025), bị can Hường kinh doanh bán hàng hóa cũ là túi xách, đồng hồ, kim cương, áo, phụ kiện... của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes... trên mạng xã hội Facebook.

Hường đăng bán hàng hóa trên tài khoản mạng xã hội Facebook có tên "Hycloset new things by hy".

Quá trình kinh doanh, Hường không đăng ký kinh doanh, không đăng ký tài khoản kinh doanh với cơ quan thuế mà sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thanh toán bán hàng.

Để bán hàng, Hường thuê nhân viên thực hiện các công việc như kiểm tra, trả lời tin nhắn khách hàng, lên đơn bán hàng, hỗ trợ đóng hàng, kiểm kê hàng hóa, nhập dữ liệu lên phần mềm, vận chuyển đồ... Hường sử dụng thông tin cá nhân đăng ký tài khoản bán hàng trên phần mềm Kiot Việt để quản lý, theo dõi doanh thu bán hàng.

Theo dữ liệu bán hàng, cơ quan công an xác định doanh thu bán hàng từ năm 2020 đến tháng 6/2025 là gần 835 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu năm 2020 là hơn 9,3 tỷ đồng; năm 2021 là hơn 27,6 tỷ đồng; năm 2022 là hơn 164 tỷ đồng, năm 2023 là hơn 272 tỷ đồng; năm 2024 là hơn 216 tỷ đồng; nửa đầu năm 2025 là hơn 144 tỷ đồng.

Giám định cho thấy bị can Hường đã không kê khai doanh thu bán hàng thực tế, không nộp tiền thuế giá trị gia tăng, không nộp thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là 12,5 tỷ đồng (trong đó thuế Giá trị gia tăng là hơn 8,3 tỷ đồng, thuế Thu nhập cá nhân là gần 4,2 tỷ đồng).

Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn làm rõ 2 đối tượng Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương đã nhiều lần có hành vi bán hàng hóa cho Hường mà không kê khai thuế. Trong đó, bị can Phú trốn thuế là 433 triệu đồng, bị can Phương trốn thuế 157 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, bị can Hường nhận thức việc không kê khai, báo cáo thuế là vi phạm pháp luật. Khoảng tháng 6/2025, khi cơ quan thuế đưa thông tin truyền thông nhiều vụ việc trốn thuế bị phát hiện và xử lý, Hường đã nhờ người xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm bán hàng Kiot Việt.

Trước khi xóa, các dữ liệu trên phần mềm bán hàng Kiot Việt được Hường lưu lại dữ liệu trên máy tính cá nhân. Nội dung dữ liệu lưu trữ thể hiện mã code từng mặt hàng, giá từng mặt hàng, số lượng hàng bán, doanh thu từng tháng, từng năm.

Để không bị phát hiện việc bán hàng không kê khai thuế, Hường dặn nhân viên yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Hương, chỉ ghi tên và số điện thoại của khách.

Theo Nghị định 141/2026/NĐ-CP vừa ban hành, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng mỗi năm chưa bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, trong khi nhóm vượt ngưỡng phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ nghiên cứu để cùng với Bộ Nội vụ có phương án phù hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định...

Nhà máy mở rộng tập trung xử lý 1.600 tấn rác đã chôn lấp mỗi ngày, nâng tổng công suất phát điện toàn nhà máy lên 135MW, đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và đưa toàn bộ nhà máy đi vào vận hành trong quý IV/2027...

Với tinh thần "đền ơn đáp nghĩa", Huế khởi động chương trình xóa nhà tạm, "dựng lại mái nhà" cho con em người nhiễm chất độc hóa học, góp phần cải thiện điều kiện sống và tiếp thêm động lực vươn lên.

Dự thảo nghị định thiết lập khung pháp lý đồng bộ để xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài; theo đó tập trung vào trình tự rà soát điều kiện, quy trình điều chỉnh biến động và cơ chế xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

