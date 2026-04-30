Truy tố bị can kinh doanh online, trốn thuế hơn 12,5 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy
tố 3 bị can trong vụ án trốn thuế từ hoạt động kinh doanh online.
Các bị can gồm Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1987, trú tại phường
Cầu Giấy, Hà Nội), Ngô Quốc Phú (SN 1996, trú tại phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng),
Tô Lan Phương (SN 1981, trú tại phường Giảng võ, Hà Nội) bị truy tố về tội “Trốn thuế”.
Theo cáo trạng, ngày 23/6/2025, Chi cục Thuế khu vực I - Cục
thuế có công văn gửi cơ quan điều tra, Công an TP Hà Nội cùng tài liệu phát hiện
các dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế liên quan đến Nguyễn Thị Thu Hường.
Tra cứu trên hệ thống quản lý thuế tập trung, cơ quan chức
năng xác định, bị can Hường không có dữ liệu đăng ký, kê khai thuế đối với thu
nhập từ hoạt động bán đồ hàng hiệu.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2020 đến thời điểm cơ quan
thuế phát hiện vi phạm (tháng 6/2025), bị can Hường kinh doanh bán hàng hóa cũ
là túi xách, đồng hồ, kim cương, áo, phụ kiện... của nhiều thương hiệu nổi tiếng
thế giới như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes... trên mạng xã hội
Facebook.
Hường đăng bán hàng hóa trên tài khoản mạng xã hội Facebook có tên
"Hycloset new things by hy".
Quá trình kinh doanh, Hường không đăng ký kinh doanh, không
đăng ký tài khoản kinh doanh với cơ quan thuế mà sử dụng tài khoản ngân hàng cá
nhân để nhận tiền thanh toán bán hàng.
Để bán hàng, Hường thuê nhân viên thực hiện các công việc như
kiểm tra, trả lời tin nhắn khách hàng, lên đơn bán hàng, hỗ trợ đóng hàng, kiểm
kê hàng hóa, nhập dữ liệu lên phần mềm, vận chuyển đồ... Hường sử dụng thông
tin cá nhân đăng ký tài khoản bán hàng trên phần mềm Kiot Việt để quản lý, theo
dõi doanh thu bán hàng.
Theo dữ liệu bán hàng, cơ quan công an xác định doanh thu
bán hàng từ năm 2020 đến tháng 6/2025 là gần 835 tỷ đồng.
Cụ thể, doanh thu năm
2020 là hơn 9,3 tỷ đồng; năm 2021 là hơn 27,6 tỷ đồng; năm 2022 là hơn 164 tỷ đồng,
năm 2023 là hơn 272 tỷ đồng; năm 2024 là hơn 216 tỷ đồng; nửa đầu năm 2025 là hơn
144 tỷ đồng.
Giám định cho thấy bị can Hường đã không kê khai doanh thu
bán hàng thực tế, không nộp tiền thuế giá trị gia tăng, không nộp thuế thu nhập
cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là 12,5 tỷ đồng (trong đó thuế
Giá trị gia tăng là hơn 8,3 tỷ đồng, thuế Thu nhập cá nhân là gần 4,2 tỷ đồng).
Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn làm rõ 2 đối tượng Ngô
Quốc Phú và Tô Lan Phương đã nhiều lần có hành vi bán hàng hóa cho Hường mà
không kê khai thuế. Trong đó, bị can Phú trốn thuế là 433 triệu đồng, bị can Phương
trốn thuế 157 triệu đồng.
Tại cơ quan điều tra, bị can Hường nhận thức việc không kê
khai, báo cáo thuế là vi phạm pháp luật. Khoảng tháng 6/2025, khi cơ quan thuế đưa
thông tin truyền thông nhiều vụ việc trốn thuế bị phát hiện và xử lý, Hường đã
nhờ người xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm bán hàng Kiot Việt.
Trước khi xóa,
các dữ liệu trên phần mềm bán hàng Kiot Việt được Hường lưu lại dữ liệu trên máy
tính cá nhân. Nội dung dữ liệu lưu trữ thể hiện mã code từng mặt hàng, giá từng
mặt hàng, số lượng hàng bán, doanh thu từng tháng, từng năm.
Để không bị phát
hiện việc bán hàng không kê khai thuế, Hường dặn nhân viên yêu cầu khách hàng
chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Hương, chỉ ghi tên và số điện thoại của
khách.