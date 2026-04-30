Truy tố bị can kinh doanh online, trốn thuế hơn 12,5 tỷ đồng

Cáo buộc xác định bị can kinh doanh hàng hóa cũ là túi xách, đồng hồ, kim cương, áo, phụ kiện... của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới với doanh thu từ năm 2020 đến tháng 6/2025 là gần 835 tỷ đồng...

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can trong vụ án trốn thuế từ hoạt động kinh doanh online.

Các bị can gồm Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1987, trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội), Ngô Quốc Phú (SN 1996, trú tại phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), Tô Lan Phương (SN 1981, trú tại phường Giảng võ, Hà Nội) bị truy tố về tội “Trốn thuế”.

Theo cáo trạng, ngày 23/6/2025, Chi cục Thuế khu vực I - Cục thuế có công văn gửi cơ quan điều tra, Công an TP Hà Nội cùng tài liệu phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế liên quan đến Nguyễn Thị Thu Hường.

Tra cứu trên hệ thống quản lý thuế tập trung, cơ quan chức năng xác định, bị can Hường không có dữ liệu đăng ký, kê khai thuế đối với thu nhập từ hoạt động bán đồ hàng hiệu.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2020 đến thời điểm cơ quan thuế phát hiện vi phạm (tháng 6/2025), bị can Hường kinh doanh bán hàng hóa cũ là túi xách, đồng hồ, kim cương, áo, phụ kiện... của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes... trên mạng xã hội Facebook.

Hường đăng bán hàng hóa trên tài khoản mạng xã hội Facebook có tên "Hycloset new things by hy".

Quá trình kinh doanh, Hường không đăng ký kinh doanh, không đăng ký tài khoản kinh doanh với cơ quan thuế mà sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thanh toán bán hàng.

Để bán hàng, Hường thuê nhân viên thực hiện các công việc như kiểm tra, trả lời tin nhắn khách hàng, lên đơn bán hàng, hỗ trợ đóng hàng, kiểm kê hàng hóa, nhập dữ liệu lên phần mềm, vận chuyển đồ... Hường sử dụng thông tin cá nhân đăng ký tài khoản bán hàng trên phần mềm Kiot Việt để quản lý, theo dõi doanh thu bán hàng.

Theo dữ liệu bán hàng, cơ quan công an xác định doanh thu bán hàng từ năm 2020 đến tháng 6/2025 là gần 835 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu năm 2020 là hơn 9,3 tỷ đồng; năm 2021 là hơn 27,6 tỷ đồng; năm 2022 là hơn 164 tỷ đồng, năm 2023 là hơn 272 tỷ đồng; năm 2024 là hơn 216 tỷ đồng; nửa đầu năm 2025 là hơn 144 tỷ đồng.

Giám định cho thấy bị can Hường đã không kê khai doanh thu bán hàng thực tế, không nộp tiền thuế giá trị gia tăng, không nộp thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là 12,5 tỷ đồng (trong đó thuế Giá trị gia tăng là hơn 8,3 tỷ đồng, thuế Thu nhập cá nhân là gần 4,2 tỷ đồng).

Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn làm rõ 2 đối tượng Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương đã nhiều lần có hành vi bán hàng hóa cho Hường mà không kê khai thuế. Trong đó, bị can Phú trốn thuế là 433 triệu đồng, bị can Phương trốn thuế 157 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, bị can Hường nhận thức việc không kê khai, báo cáo thuế là vi phạm pháp luật. Khoảng tháng 6/2025, khi cơ quan thuế đưa thông tin truyền thông nhiều vụ việc trốn thuế bị phát hiện và xử lý, Hường đã nhờ người xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm bán hàng Kiot Việt.

Trước khi xóa, các dữ liệu trên phần mềm bán hàng Kiot Việt được Hường lưu lại dữ liệu trên máy tính cá nhân. Nội dung dữ liệu lưu trữ thể hiện mã code từng mặt hàng, giá từng mặt hàng, số lượng hàng bán, doanh thu từng tháng, từng năm.

Để không bị phát hiện việc bán hàng không kê khai thuế, Hường dặn nhân viên yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Hương, chỉ ghi tên và số điện thoại của khách.