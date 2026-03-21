Mất mốc 4.500 USD/oz, giá vàng có tuần giảm mạnh nhất 15 năm

Giá các kim loại quý tiếp tục lao dốc mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (20/3). Vàng mất thêm gần 160 USD/oz và không giữ được mốc chủ chốt 4.500 USD/oz. Đồng USD tăng giá trở lại, còn các nhà đầu tư phương Tây không ngừng xả hàng...

Sụt hơn 10% trong tuần này, giá vàng hoàn tất tuần giảm mạnh nhất kể từ năm 2011.

Theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco, đóng cửa phiên giao dịch tại Mỹ, giá vàng giao ngay giảm 158,5 USD/oz so với mức chốt của phiên trước (giảm 3,41%), còn 4.492,2 USD/oz

Giá bạc giao ngay giảm 5 USD/oz (giảm 6,88%), chốt ở mức 67,94 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 4/2026 giảm 0,7%, chốt ở mức 4.574,9 USD/oz.

BẮT ĐÁY BẤT THÀNH MỐC 4.500 USD/OZ

Đây là phiên giảm mạnh thứ ba liên tiếp của thị trường kim loại quý, trước sức ép của đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt tăng mạnh. Trước khi giảm sâu trong phiên Mỹ, giá vàng đã phục hồi đáng kể trong phiên giao dịch cùng ngày tại thị trường châu Á.

Điều này cho thấy nhà đầu tư ở khu vực châu Á đã bắt đáy khi giá vàng giảm sâu, nhưng càng về cuối phiên Mỹ, nhà đầu tư Mỹ càng bán mạnh, khiến giá vàng không giữ được mốc 4.500 USD/oz - vốn đã bị đe dọa trong phiên ngày hôm trước.

Đồng USD tăng giá mạnh hơn sau khi hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ quan chức Mỹ nói rằng, nước này đang có kế hoạch triển khai thêm hàng nghìn lính thủy đánh bộ và lính hải quân tới Trung Đông.

Xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran có thể khiến giá dầu tăng cao kéo dài, gây áp lực lạm phát lớn hơn trên toàn cầu. Các ngân hàng trung ương tăng lãi suất hoặc giữ lãi suất ở mức cao hơn lâu hơn. Một môi trường như vậy không có lợi cho vàng.

Trong các cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra trong tuần này, cả 4 ngân hàng trung ương lớn gồm: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đều giữ nguyên lãi suất và bày tỏ quan điểm thận trọng trước rủi ro lạm phát leo thang.

Cùng với đồng USD tăng, giá vàng còn đương đầu với áp lực giảm từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ bán tháo do nhà đầu tư lo ngại rằng Fed thậm chí có thể sẽ không hạ lãi suất trong năm nay, thay vì giảm một lần như dự báo của Fed hay giảm hai lần như dự báo gần đây của thị trường.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 11 điểm cơ bản, lên mức 4,39%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng gần 6 điểm cơ bản lên 3,89%.

“Giá vàng và giá bạc đang bị kéo giảm sâu vì thị trường đang phải đối mặt với nhiều nỗi lo lớn trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần. Các kim loại quý gặp bất lợi đặc biệt lớn sau đợt giảm mạnh trong tuần này do nỗi lo lãi suất tăng", nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York nói với hãng tin Reuters và dự báo giá vàng bạc sẽ sớm chuyển sang trạng thái tích lũy, nhưng đó sẽ là một chặng đường gập ghềnh.

Chỉ số Dollar Index tăng 0,27% trong phiên ngày thứ Sáu, chốt ở mức 99,5 điểm. Dù vậy, chỉ số đã giảm 0,86% trong tuần này do các đồng tiền chủ chốt khác gồm yên Nhật, euro và bảng Anh đều mạnh lên. Nguyên nhân do quyết định giữ nguyên lãi suất đi kèm tín hiệu cứng rắn của các ngân hàng trung ương tương ứng.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng xấp xỉ 5 tấn vàng trong phiên này. Qua đó, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.057 tấn vàng. Khép tuần, quỹ bán ròng 14,5 tấn vàng, hoàn tất tuần bán ròng thứ ba liên tiếp.

Giá vàng giao ngay giảm 10,5% trong tuần, mức giảm mạnh nhất trong một tuần của kim loại quý này từ tháng 9/2011 - theo hãng tin CNBC. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, giá vàng vẫn tăng 5,3%.

Giá bạc giao ngay giảm 15,8% trong tuần và đã để mất hết thành quả tăng từ đầu năm.

Cả giá vàng và giá bạc đều tăng kỷ lục trong năm 2025, với mức tăng tương ứng là 65% và 135%. Khi bước sang năm 2026, giới phân tích dự báo xu hướng tăng sẽ tiếp tục, nhưng trên thực tế, biến động giá đã tăng mạnh. Nếu so với mức đỉnh gần 5.600 USD/oz thiết lập vào cuối tháng 1, giá vàng hiện đã giảm khoảng 1.100 USD/oz.

Diễn biến giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới trong tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

XU HƯỚNG ĐẦU CƠ THEO ĐÀ BỊ ĐẢO NGƯỢC

Trao đổi với CNBC, nhà phân tích Arthur Parish của công ty SP Angel nói rằng một phần biến động giá vàng trong những tuần gần đây xuất phát từ việc giá đã tăng mạnh kéo dài trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran hôm 28/2. “Một phần lớn của sự tăng giá đó là do đầu cơ theo đà, và giờ là lúc các giao dịch đầu cơ đó đảo ngược”, ông nói.

Cũng theo ông Parish, đợt tăng năm 2025 của giá kim loại quý có sự đóng góp của nhiều quỹ phòng hộ và nhà đầu tư cá nhân.

“Tiền của những nhà đầu tư này không đặt cược lâu vào vàng. Từ sau khi phương Tây đóng băng tài sản của Nga do chiến tranh Nga - Ukraine, các ngân hàng trung ương đã mua vàng, và đó là một trụ cột đưa giá vàng tăng liên tục trong mấy năm. Tiếp đó, các nhà đầu tư nhỏ lẻ vào cuộc, tranh thủ đà tăng giá đó. Bây giờ, họ đang rút lui khỏi thị trường, khiến thị trường vàng mất đi một trụ cột tăng giá” ông nhấn mạnh.

Mức giá chốt tuần này của vàng giao ngay tương đương 142,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Website của Vietcombank hiện báo giá USD ở mức 26.069 đồng (mua vào) và 26.339 đồng (bán ra), tăng 21 đồng ở mỗi đầu giá so với mức chốt của tuần trước.