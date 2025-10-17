Mặt trận là Nhân dân. Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân. Mặt trận là nơi đan sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; biến chủ trương đúng thành hành động đúng, kết quả đúng...

Ngày 17/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030; Bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội và thông báo nội dung kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

NHẤT QUÁN 3 QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ 6 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, đã quán triệt Bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Trong bài phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư đã nhấn mạnh: Mặt trận là Nhân dân. Mặt trận là nơi quy tụ rộng rãi nhất của quần chúng- người lao động, nông dân, phụ nữ, phụ lão, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, cựu chiến binh; đồng bào các dân tộc, các tôn giáo; trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ; người Việt Nam ở nước ngoài. Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân. Truyền thống của Mặt trận là đoàn kết. Đoàn kết để dựng nước, giữ nước, phát triển đất nước; đoàn kết để ổn định xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, thực hiện những mục tiêu lớn của dân tộc.

Đặc biệt, Tổng Bí thư nêu rõ: Mặt trận là nơi đan sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; là nơi biến chủ trương đúng thành hành động đúng, kết quả đúng.

Bà Hà cũng nhấn mạnh 3 quan điểm chỉ đạo, 6 nhiệm vụ trọng tâm của Tổng Bí thư đối với việc triển khai nhiệm vụ của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quán triệt Bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030." /> Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quán triệt Bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Theo đó, Tổng Bí thư yêu cầu: "Lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới. Mọi nghị quyết, chương trình hành động phải trả lời: lợi ích thiết thực gì cho dân, cho từng nhóm yếu thế, cho từng cộng đồng cụ thể".

Kết hợp dân chủ-kỷ cương- pháp quyền. Mở rộng dân chủ ở cơ sở, thúc đẩy đối thoại xã hội, song hành với kỷ cương thực thi, thượng tôn pháp luật, tôn trọng khác biệt.

Chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, dựa trên dữ liệu, số liệu; ưu tiên các mô hình có khả năng nhân rộng nhanh, chi phí hợp lý, tác động lớn đến đời sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Trong phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư cũng đã gợi mở 6 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới.

Trước hết là kiện toàn tổ chức và cơ chế phối hợp: “Một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả”. Hoàn thiện quy chế phối hợp công tác giữa 25 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Cần phân cấp, phân quyền rõ ràng; chống chồng chéo. Xóa bỏ hành chính hóa tổ chức Mặt trận; giữ đúng các nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị đã được quy định trong các văn bản pháp quy, trong Điều lệ Đảng và các quy định liên quan.

Cùng với đó củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc “không ai bị bỏ lại phía sau”. Thiết kế mạng lưới đại diện và tham gia đa tầng, đa kênh cho công nhân, nông dân thế hệ mới, thanh niên trên nền tảng số, phụ nữ, người yếu thế, đồng bào dân tộc, tôn giáo; thúc đẩy đoàn kết tôn giáo; đoàn kết dân tộc; các dân tộc anh em đều là “con Rồng cháu Tiên”, anh em cùng một mẹ cha. Triển khai “Cổng Mặt trận số” tiếp nhận 24/7 những kiến nghị của nhân dân; Tổ chức “Tháng nghe dân nói” ở tất cả các cấp, các vùng miền; thiết lập bản đồ tương tác vấn đề dân sinh.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tập trung chăm sóc đời sống Nhân dân với 6 trọng điểm dân sinh và giao trách nhiệm chủ công cho từng tổ chức; Đổi mới phương thức hoạt động đoàn thể-chống “hình nón ngược” giữa Trung ương và cơ sở.

Thể chế hóa thành quy trình bắt buộc đối với chủ trương: Dân biết- dân bàn-dân làm-dân kiểm tra-dân giám sát- dân thụ hưởng; Ban hành Bộ tiêu chí “3 công khai - 3 giám sát”: công khai mục tiêu-công khai nguồn lực- công khai tiến độ; giám sát bởi Nhân dân- Mặt trận-báo chí.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh việc áp dụng công thức 3 Dễ- 3 Rõ– 3 Đo: Dễ hiểu- Dễ nhớ- Dễ làm; Rõ mục tiêu- Rõ trách nhiệm- Rõ thời hạn; Đo đầu vào- Đo đầu ra- Đo tác động. Mỗi tổ chức thành viên đăng ký “mỗi quý một kết quả lớn”, “mỗi năm hai đột phá”; công khai trên bảng theo dõi điện tử. Tăng cường kiểm tra, giám sát, khen thưởng- kỷ luật nghiêm minh; không bao biện làm thay, không né tránh va chạm, không chạy theo thành tích.

Tổng Bí thư cũng nêu rõ: Cấp ủy các cấp lãnh đạo và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phát huy đúng chức năng, không hành chính hóa; ra đề bài rõ ràng, phân bổ nguồn lực minh bạch, gỡ rào cản cho cơ sở; định kỳ đối thoại với Nhân dân.

Đảng viên công tác trong hệ thống Mặt trận và đoàn thể phải là hạt nhân nòng cốt, giữ “3 gần”: gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; “5 phải”: phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả; “4 không”: không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà cũng nhấn mạnh tới điều mong muốn nhất của Tổng Bí thư ở nhiệm kỳ này là thấy rõ sự đổi thay ở cơ sở: họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của nhân dân hơn.

10 NHÓM CHỈ TIÊU CHỦ YẾU, 8 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, 10 GIẢI PHÁP VÀ 3 KHÂU ĐỘT PHÁ

Cũng tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I.

Nghị quyết Đại hội xác định phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030 là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng hoạt động của Đảng bộ; xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo toàn diện, dân chủ, khoa học, hiện đại; tăng cường tính thiết thực, hiệu quả trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng.

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, vận động nhân dân, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; đề cao trách nhiệm nêu gương; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chủ động nắm bắt dư luận xã hội, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Về quan điểm, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025- 2030, Đại hội xác định 10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 8 nhiệm vụ trọng tâm; 10 nhóm giải pháp chủ yếu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; 5 nhóm giải pháp thực hiện công tác xây dựng Đảng.

Đại hội đã đề ra 10 nhóm giải pháp chủ yếu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cụ thể gồm: đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội, các hội quần chúng; tăng cường vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền;

Chủ động, tích cực tham gia công tác bầu cử và nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri; tham gia tích cực, có hiệu quả trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó đẩy mạnh hoạt động cứu trợ, nhân đạo, chăm lo an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng;

Hoàn thành và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội, các hội quần chúng; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, năng lực thực tiễn, khát vọng cống hiến. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII." /> Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại hội cũng xác định 3 khâu đột phá giai đoạn 2025- 2030 gồm: Đổi mới phương thức lãnh đạo theo mô hình mới; tư duy mới, cách làm mới, kết quả mới; Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, gần dân, sát dân, chủ động phục vụ nhân dân; Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ.

Đồng thời, Đại hội thống nhất sẽ xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ 2025- 2030 gắn với kế hoạch cụ thể để thực hiện các ý kiến phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm với các mốc triển khai cụ thể.

Trong 3 tháng sau Đại hội: Hoàn thành kiện toàn tổ chức, ban hành Kế hoạch thực hiện 3 nhất quán, khai trương "Cổng Mặt trận số", chọn mỗi tỉnh/thành phố 01 mô hình điểm về đối thoại xã hội và 01 mô hình điểm về an sinh cộng đồng.

Trong 6 tháng sau Đại hội: Tổ chức "Tháng nghe dân nói" đồng loạt ở các cấp, các tổ chức, đoàn thể thuộc Mặt trận; vận hành bản đồ số về vấn đề dân sinh; chấm dứt tình trạng "hình nón ngược" ở tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ bằng đề án mở rộng cơ sở tại khu công nghiệp, khu nhà trọ, nông thôn mới.

Trong 1 năm: Đánh giá độc lập bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh; công bố kết quả an sinh cộng đồng; nhân rộng mô hình đối thoại xã hội nếu đạt tiêu chí.

Cũng tại hội nghị, thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long, cho biết thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 6-8/10/2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 13.

Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Các vấn đề được chuẩn bị công phu, thảo luận dân chủ, thống nhất cao; trong đó có nhiều nội dung quan trọng, mang tính nền tảng liên quan trực tiếp đến sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gắn với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống nhân dân.