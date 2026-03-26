Hà Nội: Xét xử vụ lừa đảo góp vốn đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt tiền tỷ

Bị cáo đưa ra thông tin có lô thẻ tín dụng khoảng 40 tỷ đồng cần đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn trả lợi nhuận cao để rủ nạn nhân cùng tham gia góp vốn; song thực chất là cách thức để chiếm đoạt tiền tinh vi.

Ngày 26/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử phạt bị cáo Bùi Bích Thùy (SN 1985, ở phường Thanh Xuân) mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 01/2022, thông qua bạn bè xã hội, anh Nguyễn Đức B (ở Hà Nội) quen và biết Thùy làm dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng ngân hàng.

Tháng 8/2022, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân nên Thùy đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh này bằng cách đưa thông tin gian dối về việc có lô thẻ tín dụng khoảng 40 tỷ đồng cần đáo hạn ngân hàng.

Thùy rủ anh này cùng góp vốn hợp tác để cùng hưởng lợi nhuận. Thùy lấy lý do không rút được tiền vì vào thời gian nghỉ lễ 2/9 nên ngân hàng không làm việc, hẹn sau kỳ nghỉ lễ, Thùy sẽ rút tiền ở các thẻ để trả gốc và lãi.

Thùy cũng giới thiệu với anh B về cách thức thực hiện. Theo đó, khách hàng cần thanh toán nợ thẻ tín dụng thì Thùy sẽ nộp vào thẻ thay cho khách. Thanh toán xong nợ, khách hàng sẽ trả cho Thùy cả tiền gốc kèm theo một khoản tiền chi phí khoảng 0,45%/số tiền gốc đã bỏ ra. Sau một ngày có thể đáo hạn được 3 lần, lợi nhuận sẽ được khoảng 1,5%/khoản tiền gốc đã chuyển.

Thùy hứa hẹn trả anh này mức lợi nhuận từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu /1 ngày. Vì vậy, anh B đồng ý chuyển tiền cho Thùy để góp vốn hưởng lợi nhuận. Tổng cộng từ ngày 25/8/2022 đến ngày 19/9/2022, anh này chuyển cho Thùy số tiền hơn 10,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thùy còn lập 4 “Hợp đồng hợp tác” đề các ngày 01/9/2022, 05/9/2022, 14/9/2022 và 15/9/2022 với nội dung: “Anh B góp tiền để Thùy trực tiếp cung cấp dịch vụ đáo thẻ tín dụng cho khách hàng. Thời gian hợp tác là từ 01 tháng đến 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng hợp tác. Lợi nhuận từ việc đáo hạn tín dụng cho khách hàng sẽ được chia theo lợi nhuận sau khi trừ các chi phí cố định ... ”.

Trong khoảng thời gian trên, sau khi nhận tiền, Thùy chỉ chuyển lại cho anh này một phần lợi nhuận. Do anh B liên hệ đòi tiền nên ngày 10/10/2022, Thùy đã chuyển nhượng cho anh này căn hộ chung cư với thỏa thuận đối trừ 700 triệu đồng vào tiền nợ. Hiện cơ quan tố tụng xác định Thùy còn chiếm đoạt của nạn nhân hơn 8,8 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Thùy khai nhận bản thân vay tiền của nhiều người để chơi sàn Forex (sàn giao dịch tiền ngoại hối điện tử) và bị thua lỗ. Đến tháng 8/2022, Thùy có khoản nợ khoảng 50 tỷ đồng nên số tiền chiếm đoạt được của anh B thì Thùy sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.