Trang chủ Dân sinh

Hà Nội: Xét xử vụ lừa đảo góp vốn đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt tiền tỷ

Đỗ Mến

26/03/2026, 11:17

Bị cáo đưa ra thông tin có lô thẻ tín dụng khoảng 40 tỷ đồng cần đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn trả lợi nhuận cao để rủ nạn nhân cùng tham gia góp vốn; song thực chất là cách thức để chiếm đoạt tiền tinh vi.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 26/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử phạt bị cáo Bùi Bích Thùy (SN 1985, ở phường Thanh Xuân) mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 01/2022, thông qua bạn bè xã hội, anh Nguyễn Đức B (ở Hà Nội) quen và biết Thùy làm dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng ngân hàng.

Tháng 8/2022, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân nên Thùy đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh này bằng cách đưa thông tin gian dối về việc có lô thẻ tín dụng khoảng 40 tỷ đồng cần đáo hạn ngân hàng.

Thùy rủ anh này cùng góp vốn hợp tác để cùng hưởng lợi nhuận. Thùy lấy lý do không rút được tiền vì vào thời gian nghỉ lễ 2/9 nên ngân hàng không làm việc, hẹn sau kỳ nghỉ lễ, Thùy sẽ rút tiền ở các thẻ để trả gốc và lãi.

Thùy cũng giới thiệu với anh B về cách thức thực hiện. Theo đó, khách hàng cần thanh toán nợ thẻ tín dụng thì Thùy sẽ nộp vào thẻ thay cho khách. Thanh toán xong nợ, khách hàng sẽ trả cho Thùy cả tiền gốc kèm theo một khoản tiền chi phí khoảng 0,45%/số tiền gốc đã bỏ ra. Sau một ngày có thể đáo hạn được 3 lần, lợi nhuận sẽ được khoảng 1,5%/khoản tiền gốc đã chuyển.

Thùy hứa hẹn trả anh này mức lợi nhuận từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu /1 ngày. Vì vậy, anh B đồng ý chuyển tiền cho Thùy để góp vốn hưởng lợi nhuận. Tổng cộng từ ngày 25/8/2022 đến ngày 19/9/2022, anh này chuyển cho Thùy số tiền hơn 10,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thùy còn lập 4 “Hợp đồng hợp tác” đề các ngày 01/9/2022, 05/9/2022, 14/9/2022 và 15/9/2022 với nội dung: “Anh B góp tiền để Thùy trực tiếp cung cấp dịch vụ đáo thẻ tín dụng cho khách hàng. Thời gian hợp tác là từ 01 tháng đến 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng hợp tác. Lợi nhuận từ việc đáo hạn tín dụng cho khách hàng sẽ được chia theo lợi nhuận sau khi trừ các chi phí cố định ... ”.

Trong khoảng thời gian trên, sau khi nhận tiền, Thùy chỉ chuyển lại cho anh này một phần lợi nhuận. Do anh B liên hệ đòi tiền nên ngày 10/10/2022, Thùy đã chuyển nhượng cho anh này căn hộ chung cư với thỏa thuận đối trừ 700 triệu đồng vào tiền nợ. Hiện cơ quan tố tụng xác định Thùy còn chiếm đoạt của nạn nhân hơn 8,8 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Thùy khai nhận bản thân vay tiền của nhiều người để chơi sàn Forex (sàn giao dịch tiền ngoại hối điện tử) và bị thua lỗ. Đến tháng 8/2022, Thùy có khoản nợ khoảng 50 tỷ đồng nên số tiền chiếm đoạt được của anh B thì Thùy sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh chiếm đoạt tiền góp vốn từ dự án cây sâm Ngọc Linh

Đề xuất cấm thành lập các quỹ xã hội, quỹ từ thiện để nhận tiền gửi, cho vay, góp vốn đầu tư

Một số giám đốc công ty ký khống hồ sơ vay vốn khiến ngân hàng thiệt hại hơn 38 tỷ đồng

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, chế độ ốm đau được quy định chi tiết và linh hoạt hơn, đặc biệt giải quyết vướng mắc về việc nghỉ không trọn ngày; hay điều chỉnh chế độ ốm đau dài ngày nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động...

Trong bối cảnh thiếu giáo viên cục bộ và khó thu hút nhân lực chất lượng cao, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra dự thảo Thông tư về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng, nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tận dụng nguồn lực giàu kinh nghiệm và nâng cao chất lượng giáo dục...

Mở tài khoản ngân hàng, cung cấp OTP và xác thực sinh trắc học để "phục vụ công việc" tại Campuchia, nhóm bị cáo ở Hải Phòng đã trở thành mắt xích tiếp tay cho đường dây lừa đảo mạo danh cơ quan chức năng, chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng của 23 bị hại...

Phiên giao dịch việc làm chuyên đề Tháng Thanh niên năm 2026 diễn ra ngày 26/3 kết nối trực tiếp giữa sinh viên, thanh niên, người lao động với các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng, với gần 2.000 cơ hội việc làm...

"Kinh tế bạc" là một giải pháp chiến lược để Việt nam phát triển

Trong bối cảnh Việt Nam già hóa dân số nhanh, "kinh tế bạc" được nhìn nhận không chỉ là dư địa tăng trưởng mới mà còn liên quan trực tiếp đến an ninh y tế, an ninh tài chính và an ninh xã hội. Nhiều chuyên gia cho rằng cần sớm hoàn thiện thể chế, phát triển hệ sinh thái dịch vụ và phát huy người cao tuổi như một nguồn lực quốc gia...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
