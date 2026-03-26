Hà Nội: Xét xử vụ lừa đảo góp vốn đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 26/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử phạt bị cáo Bùi Bích
Thùy (SN 1985, ở phường Thanh Xuân) mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt
tài sản.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 01/2022, thông qua bạn bè xã hội,
anh Nguyễn Đức B (ở Hà Nội) quen và biết Thùy làm dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng
ngân hàng.
Tháng 8/2022, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân nên
Thùy đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh này bằng cách đưa
thông tin gian dối về việc có lô thẻ tín dụng khoảng 40 tỷ đồng cần đáo hạn
ngân hàng.
Thùy rủ anh này cùng góp vốn hợp tác để cùng hưởng lợi nhuận. Thùy lấy
lý do không rút được tiền vì vào thời gian nghỉ lễ 2/9 nên ngân hàng không làm việc,
hẹn sau kỳ nghỉ lễ, Thùy sẽ rút tiền ở các thẻ để trả gốc và lãi.
Thùy cũng giới thiệu với anh B về cách thức thực hiện. Theo đó,
khách hàng cần thanh toán nợ thẻ tín dụng thì Thùy sẽ nộp vào thẻ thay cho
khách. Thanh toán xong nợ, khách hàng sẽ trả cho Thùy cả tiền gốc kèm theo một
khoản tiền chi phí khoảng 0,45%/số tiền gốc đã bỏ ra. Sau một ngày có thể đáo hạn
được 3 lần, lợi nhuận sẽ được khoảng 1,5%/khoản tiền gốc đã chuyển.
Thùy hứa hẹn trả anh này mức lợi nhuận từ 5.000 đồng đến
10.000 đồng/1 triệu /1 ngày. Vì vậy, anh B đồng ý chuyển tiền cho Thùy để góp vốn
hưởng lợi nhuận. Tổng cộng từ ngày 25/8/2022 đến ngày 19/9/2022, anh này chuyển
cho Thùy số tiền hơn 10,1 tỷ đồng.
Ngoài ra, Thùy còn lập 4 “Hợp đồng hợp tác” đề các ngày
01/9/2022, 05/9/2022, 14/9/2022 và 15/9/2022 với nội dung: “Anh B góp tiền để
Thùy trực tiếp cung cấp dịch vụ đáo thẻ tín dụng cho khách hàng. Thời gian hợp
tác là từ 01 tháng đến 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng hợp tác. Lợi nhuận từ việc
đáo hạn tín dụng cho khách hàng sẽ được chia theo lợi nhuận sau khi trừ các chi
phí cố định ... ”.
Trong khoảng thời gian trên, sau khi nhận tiền, Thùy chỉ chuyển
lại cho anh này một phần lợi nhuận. Do anh B liên hệ đòi tiền nên ngày 10/10/2022,
Thùy đã chuyển nhượng cho anh này căn hộ chung cư với thỏa thuận đối trừ 700 triệu
đồng vào tiền nợ. Hiện cơ quan tố tụng xác định Thùy còn chiếm đoạt của nạn nhân
hơn 8,8 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Thùy khai nhận bản thân vay tiền của
nhiều người để chơi sàn Forex (sàn giao dịch tiền ngoại hối điện tử) và bị thua
lỗ. Đến tháng 8/2022, Thùy có khoản nợ khoảng 50 tỷ đồng nên số tiền chiếm đoạt
được của anh B thì Thùy sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.