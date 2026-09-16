MB: Đóng góp vào ngân sách tăng 110% sau 5 năm

Từ 4.755 tỷ đồng năm 2021, số tiền MB nộp ngân sách tăng lên 10.004 tỷ đồng năm 2025, tương đương 110%, đưa ngân hàng vào nhóm doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Kết quả này diễn ra cùng quá trình MB đổi mới quản trị, vận hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nâng cao hiệu quả hoạt động, qua đó chuyển hóa kết quả kinh doanh thành nguồn lực cho ngân sách và cộng đồng.

Chiều 15/9, tại Lễ vinh danh các doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026 (VNTAX 2026), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) được xướng tên trong Top 5 ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Năm 2025 đánh dấu lần đầu MB nộp ngân sách 10.004 tỷ đồng, tăng khoảng 110% so với mức 4.755 tỷ đồng năm 2021. Với kết quả này, MB gia nhập nhóm 26 doanh nghiệp có số nộp trên 10.000 tỷ đồng. Nhóm này chiếm 68,6% tổng số tiền nộp ngân sách của các doanh nghiệp trong bảng xếp hạng VNTAX 2026.

Năm 2025 đánh dấu lần đầu MB nộp ngân sách 10.004 tỷ đồng, tăng khoảng 110% so với mức 4.755 tỷ đồng năm 2021 Ảnh: MB.

Tính chung giai đoạn 2021–2025, MB đã chuyển khoảng 35.458 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước. Mức tăng hơn gấp đôi sau 5 năm diễn ra cùng quá trình MB mở rộng quy mô, đổi mới quản trị, vận hành và đầu tư mạnh cho công nghệ. Với chiến lược trở thành “Doanh nghiệp số - Tập đoàn tài chính dẫn đầu”, MB xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện và đưa phần lớn hoạt động lên nền tảng số.

Sau 5 năm triển khai chiến lược, MB hiện phục vụ gần 40 triệu khách hàng và khoảng 20 tỷ giao dịch mỗi năm. Khoảng 90% khách hàng được phục vụ trên nền tảng số, 99% giao dịch thực hiện qua kênh số và khoảng 60% doanh thu đến từ kênh số.

Từ nền tảng này, MB đang mở rộng hợp tác với các nhà khoa học, startup và trí thức Việt Nam, kết nối công nghệ, nguồn lực và vốn để giải quyết các bài toán thực tiễn, đưa các kết quả nghiên cứu vào sản phẩm và hoạt động kinh doanh.

Bà Vũ Thị Hải Phượng, Phó Chủ tịch HĐQT MB, tại tọa đàm “Kiến tạo nguồn lực tăng trưởng quốc gia: Vai trò của doanh nghiệp dẫn đầu trong kỷ nguyên mới”. Ảnh: MB.

Tại tọa đàm “Kiến tạo nguồn lực tăng trưởng quốc gia: Vai trò của doanh nghiệp dẫn đầu trong kỷ nguyên mới”, bà Vũ Thị Hải Phượng, Phó Chủ tịch HĐQT MB, cho biết chiến lược xây dựng hệ sinh thái tài chính và kinh doanh trên nền tảng số hướng tới việc giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ ngân hàng thuận tiện hơn, đồng thời tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý hơn. Không chỉ phát triển các nền tảng riêng như App MBBank dành cho khách hàng cá nhân và MB Biz dành cho doanh nghiệp, MB còn triển khai Banking as a Service (BaaS) và Open Banking để đưa dịch vụ tài chính vào hệ sinh thái của các đối tác.

“Chúng tôi nhúng các dịch vụ tài chính vào trong hệ sinh thái của khách hàng để họ thực hiện dịch vụ ngân hàng một cách rất tự nhiên”, bà Phượng cho biết. Theo đó, dịch vụ của MB được kết nối với các hệ sinh thái trong thương mại điện tử, ví thanh toán, hàng không và nhiều lĩnh vực khác. Cách tiếp cận này giúp dịch vụ tài chính hiện diện ngay trên những nền tảng khách hàng đang sử dụng, thay vì phải tìm đến một kênh ngân hàng riêng.

Ảnh: MB.

Song song với quá trình chuyển đổi số, MB mở rộng nguồn vốn cho các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn, với mục tiêu tăng dư nợ xanh khoảng 10% mỗi năm. Năng lực công nghệ của MB cũng được sử dụng để kết nối các nguồn lực xã hội.

Bên cạnh nguồn lực trực tiếp dành cho các chương trình thiện nguyện, MB cung cấp hạ tầng công nghệ để các tổ chức, cá nhân và cộng đồng kết nối và triển khai các chiến dịch xã hội. Sau 5 năm vận hành, nền tảng “Thiện nguyện MB” đã thu hút hơn 2,5 triệu tài khoản, khởi tạo 10.633 chiến dịch gây quỹ và kết nối hơn 3.500 tỷ đồng từ cộng đồng để hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, giáo dục và môi trường.

MB dành 20 tỷ đồng chăm lo người có công:

Mới đây, MB cùng Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank dành 20 tỷ đồng mỗi đơn vị cho chương trình chăm lo người có công với cách mạng. Với sự tham gia của các ngân hàng và đơn vị trong ngành, tổng nguồn lực dành cho chương trình đạt 300 tỷ đồng.