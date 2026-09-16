DNSE - Khi tăng trưởng không chỉ được đo bằng doanh thu và lợi nhuận

Việc được ghi nhận trong Top 10 công ty chứng khoán tư nhân đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam cho thấy một lát cắt khác trong quá trình tăng trưởng của DNSE. Từ nền tảng công nghệ, công ty chứng khoán số này đang từng bước mở rộng quy mô, mức độ hiện diện trên thị trường, qua đó gia tăng những đóng góp cho nền kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Giám đốc vận hành DNSE nhận vinh danh Top 10 công ty chứng khoán tư nhân và Top 15 công ty chứng khoán nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Tại lễ vinh danh các doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước (Vietnam Largest Tax Payers 2026) vừa qua, Chứng khoán DNSE ghi tên trong Top 10 công ty chứng khoán tư nhân và Top 15 công ty chứng khoán nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Theo đó, năm 2025, DNSE nộp ngân sách 332 tỷ đồng, tăng gần 38% so với kỳ trước và thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng cao nhất toàn ngành.

Đáng chú ý, thuế thu nhập cá nhân chiếm gần 80% tổng số thuế DNSE đã nộp, tỷ lệ cao trong nhóm các công ty chứng khoán. Với doanh nghiệp chứng khoán, quy mô khách hàng và giá trị giao dịch càng lớn kéo theo số thuế thu nhập cá nhân được khấu trừ, kê khai và nộp thay nhà đầu tư càng tăng. Cơ cấu này cho thấy đóng góp ngân sách của DNSE không chỉ đến từ kết quả kinh doanh, mà còn phản ánh năng lực vận hành và khối lượng giao dịch tích cực trên nền tảng.

Từ trước tới nay, doanh nghiệp, doanh thu, lợi nhuận hay thị phần thường là những chỉ số quen thuộc để đánh giá tăng trưởng. Trong khi đó, số nộp ngân sách nhà nước lại mang một ý nghĩa khác. Đây không chỉ là một chỉ tiêu nghĩa vụ, mà là thước đo độc lập phản ánh quy mô hoạt động thực tế, chất lượng dòng tiền và giá trị gia tăng mà doanh nghiệp tạo ra để đóng góp trở lại cho nền kinh tế.

Đứng chung bảng xếp hạng với những định chế tài chính lâu đời, sự xuất hiện của DNSE là minh chứng cho thấy những công ty chứng khoán số đã bắt đầu chuyển hóa lợi thế công nghệ ban đầu thành hiệu quả kinh doanh, vị thế thị trường thực chất, từ đó tạo ra những đóng góp ngày càng lớn cho nền kinh tế.

ĐẰNG SAU TĂNG TRƯỞNG LÀ CÔNG NGHỆ VÀ NHỮNG CÁCH LÀM KHÁC BIỆT

Thời gian đầu, các mô hình công ty chứng khoán công nghệ thường đối mặt với hoài nghi về năng lực tạo ra dòng tiền bền vững nếu chỉ dừng lại ở bài toán trải nghiệm người dùng. Tuy nhiên, chiến lược của DNSE cho thấy một lộ trình tính toán kỹ lưỡng: Dùng công nghệ làm bệ phóng để tối ưu hóa năng lực phục vụ, từ đó tập trung mở rộng quy mô các mảng nghiệp vụ cốt lõi của ngành chứng khoán, hướng thẳng tới tệp nhà đầu tư cá nhân.

Trong đó, bài toán đầu tiên là xây dựng năng lực hệ thống đủ sức đáp ứng quy mô ngày càng mở rộng, từ hạ tầng, dữ liệu, AI, Open API đến khả năng tích hợp trọn vẹn trải nghiệm quản lý và đầu tư tài chính trên cùng một nền tảng. DNSE cũng là một trong những công ty chứng khoán sớm đưa AI vào các công cụ hỗ trợ đầu tư.

DNSE xây dựng lợi thế bằng các giải pháp cho nhà đầu tư chủ động, từ tổng hợp dữ liệu, quản trị rủi ro đến xây dựng và kiểm thử chiến thuật.

Từ nền tảng đó, DNSE lựa chọn cách tiếp cận thị trường khác biệt, đặc biệt với thế hệ nhà đầu tư mới. Những nội dung như tranh comic Bò và Gấu hay video hoạt hình Học viện Bò và Gấu giúp chứng khoán trở nên gần gũi hơn, trong khi mô hình nền tảng mở B2B2C đưa hạ tầng giao dịch của DNSE kết nối dễ dàng với những nền tảng có lượng người dùng lớn như Zalopay, Trading View, cùng nhiều ngân hàng và tổ chức dữ liệu.

Hiện, tổng số tài khoản tại DNSE đạt gần 2 triệu, cho thấy khả năng mở rộng quy mô người dùng nhanh chóng của một mô hình công ty chứng khoán lấy công nghệ làm nền tảng.

Nếu quy mô tài khoản cho thấy khả năng mở rộng của mô hình, thị phần ở các nghiệp vụ cốt lõi lại phản ánh rõ hơn năng lực cạnh tranh mà DNSE đang từng bước xây dựng. Cuối quý II/2026, DNSE lọt Top 8 thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết trên HNX. Tại thị trường phái sinh, mảng kinh doanh mũi nhọn, liên tục duy trì vị trí Top 2 với hơn 25% thị phần.

Với việc triển khai hệ thống quản trị cho vay linh hoạt, quản trị rủi ro theo từng giao dịch (Margin Deal), một giải pháp thể hiện rõ cách tiếp cận tiên phong và khác biệt của DNSE, dư nợ cho vay margin và ứng trước tiền bán liên tục đạt các mức kỷ lục mới. Gần nhất, tính tới hết tháng 8/2026, dư nợ margin của DNSE đạt trên 6.700 tỷ đồng, tăng 28% so với cuối năm 2025.

Chính sự tăng trưởng đồng bộ giữa quy mô tài khoản, thị phần giao dịch và dư nợ cho vay đã tạo nên một cấu trúc doanh thu lành mạnh từ mảng kinh doanh cốt lõi. Đây chính là cơ sở tài chính vững chắc giúp DNSE tăng trưởng kinh doanh đều đặn, qua đó gia tăng đóng góp thiết thực cho ngân sách.

KHẲNG ĐỊNH TẦM VÓC CỦA MỘT ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH THẾ HỆ MỚI

Việc gia nhập nhóm doanh nghiệp đóng góp ngân sách hàng đầu ngành chứng khoán cho thấy DNSE đang bước sang một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn khẳng định quy mô của một định chế tài chính có năng lực vận hành và đóng góp ngày càng rõ nét.

DNSE đã chuyển hóa lợi thế công nghệ ban đầu thành hiệu quả kinh doanh, vị thế thị trường.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Giám đốc vận hành DNSE chia sẻ: “Khi doanh nghiệp phát triển, giá trị tạo ra cần được phản ánh không chỉ ở kết quả kinh doanh hay lợi ích của cổ đông, mà còn ở những đóng góp thiết thực cho thị trường và nền kinh tế. Những thành quả đạt được của DNSE là kết quả của một hành trình kiên định theo đuổi mô hình kinh doanh mới với nhiều thách thức, tuy nhiên mô hình này cũng sẽ là lợi thế cạnh tranh, là nền móng vững chắc để chúng tôi tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai”.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước cơ hội phát triển quan trọng khi hướng tới mục tiêu nâng hạng và thu hút dòng vốn quốc tế. Trong bối cảnh đó, sự ghi danh của DNSE trên bảng xếp hạng nộp ngân sách không đơn thuần là con số thành tích, mà còn là bằng chứng cho thấy một công ty chứng khoán công nghệ trẻ tuổi đã hoàn thành giai đoạn định hình mô hình, chính thức bước vào nhóm các doanh nghiệp có quy mô, khả năng vận hành hiệu quả, có đóng góp giá trị cho hệ sinh thái thị trường vốn Việt Nam.