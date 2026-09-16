Nhà đầu tư cá nhân hạn chế mở tài khoản bất chấp VN-Index tăng gần 100 điểm trong tháng 8

Số lượng tài khoản mở mới trong tháng 8 tăng nhẹ so với tháng 7 vừa qua và thấp hơn chủ yếu so với các tháng còn lại tính từ đầu năm 2026 đến nay.

Số tài khoản nhà đầu tư cá nhân tính theo tháng từ đầu năm 2026.

Số liệu mới nhất từ Tổng công ty Lưu lý và bù trừ chứng khoán Việt Nam cho thấy, trong tháng 8 vừa qua, toàn thị trường có thêm 229.765 tài khoản đầu tư. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới 229.538 tài khoản còn nhà đầu tư tổ chức trong nước mở mới 153 tài khoản.Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mở mới 208 tài khoản và tổ chức nước ngoài mở mới 19 tài khoản.

Số lượng tài khoản mở mới trong tháng 8 tăng nhẹ so với tháng 7 vừa qua và thấp hơn chủ yếu so với các tháng còn lại tính từ đầu năm 2026 đến nay.

Theo số liệu tại ngày 31/8/2026, tổng số tài khoản nhà đầu tư trên thị trường đạt 13.887.603 tài khoản, tăng đáng kể so với mức 12.116.647 tài khoản vào cuối tháng 1/2026. Như vậy, chỉ sau 8 tháng, số lượng tài khoản đã tăng thêm 1.770.956 tài khoản, tương đương khoảng 14,6% so với cuối tháng 1.

Trong tổng số tài khoản tại ngày 31/8, nhà đầu tư cá nhân trong nước chiếm phần lớn, với 13.814.693 tài khoản. Số lượng tài khoản của nhà đầu tư tổ chức trong nước đạt 20.277 tài khoản.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, số tài khoản cá nhân đạt 47.719 tài khoản, trong khi số tài khoản tổ chức đạt 4.914 tài khoản. Tổng số tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài theo đó đạt 52.633 tài khoản.

Số tài khoản mở mới tăng nhẹ trong bối cảnh VN-Index khép lại tháng 8/2026 tại 1.832,12 điểm, tăng 96,34 điểm (+5,55%) so với cuối tháng 7, qua đó hồi phục đáng kể sau nhịp điều chỉnh mạnh của tháng trước (-6,68%).

Tuy vậy, mức tăng trong tháng không hoàn toàn phản ánh sự cải thiện đồng đều của toàn thị trường, khi động lực chính vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Thanh khoản tiếp tục chưa thực sự tích cực. Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đạt 14.206 tỷ đồng/phiên, giảm 2,15% so với tháng trước và thấp hơn 30,48% so với bình quân 5 tháng. Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 15.273 tỷ đồng/phiên, giảm 3,63% so với tháng 7 và thấp hơn 27,68% so với trung bình 5 tháng.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 682,4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 902,5 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: ACB, VHM, VPB, VCB, NVL, POW, STB, TCX, DCM, MSB.

Phía bán ròng khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 8/18 ngành, chủ yếu là nhóm ngành công nghệ thông tin, bán lẻ. Top bán ròng có: VIC, FPT, MBB, LPB, VNM, SSI, VIX, PNJ, GAS.