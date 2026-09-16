Techcombank Summit 2026: Ra mắt Techcom Wealth - Kiến tạo và trao quyền giá trị qua thế hệ

Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới của sự phát triển, thịnh vượng. Thế hệ doanh nhân tiên phong sau thời kỳ Đổi mới đã kiến tạo nên những cơ nghiệp hàng đầu. Tuy nhiên, khi quy mô tài sản ngày càng lớn và cấu trúc tài sản ngày càng đa dạng, làm thế nào để tài sản tiếp tục tạo ra giá trị qua nhiều thế hệ, không chỉ được chuyển giao mà còn được kiến tạo, phát triển và nâng tầm bởi mỗi thế hệ kế tiếp?

Hội nghị Đầu tư Techcombank 2026 sẽ quy tụ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia kinh tế và cộng đồng khách hàng Private của Techcombank để cùng thảo luận về những động lực tăng trưởng mới của Việt Nam cũng như những chiến lược gìn giữ sự thịnh vượng trong dài hạn.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn hình thành một "Wealth economy" đúng nghĩa, khi sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp khách hàng giàu có và siêu giàu đang làm thay đổi căn bản cách thức tài sản được tạo dựng, quản trị và chuyển giao.

Nếu trước đây câu chuyện wealth chủ yếu xoay quanh việc tạo dựng và tích lũy của cải, thì ngày nay trọng tâm đang dịch chuyển sang những bài toán phức tạp hơn: làm thế nào để quản trị tài sản trong một thế giới nhiều biến động, làm thế nào để gìn giữ thành quả đã tạo dựng, và làm thế nào để những giá trị đó tiếp tục được phát triển qua nhiều thế hệ.

KHI THỊ TRƯỜNG TÀI SẢN VIỆT NAM BƯỚC SANG MỘT CHƯƠNG MỚI

Theo The Wealth Report 2026 của Knight Frank, Việt Nam hiện có khoảng 1.233 cá nhân siêu giàu (UHNWI) sở hữu tài sản trên 30 triệu USD. Con số này được dự báo tăng 59%, lên gần 1.960 cá nhân vào năm 2031, đưa Việt Nam vào nhóm thị trường tăng trưởng tài sản nhanh nhất khu vực.

Trong khi đó, theo McKinsey, tổng tài sản tài chính cá nhân tại Việt Nam được dự báo đạt khoảng 600 tỷ USD vào năm 2027, tăng gần gấp đôi so với năm 2022. Riêng tổng tài sản của nhóm UHNWI có thể đạt khoảng 790 tỷ USD vào năm 2031, đồng thời tạo ra từ 65 đến 75 tỷ USD tài sản quản lý mới cho ngành quản lý gia sản.

Không chỉ là sự chuyển giao thế hệ, đằng sau những con số ấn tượng ấy là những chuyển dịch mang tính cấu trúc. Thế hệ doanh nhân đầu tiên tạo dựng cơ nghiệp sau Đổi mới đang bắt đầu chuẩn bị cho hành trình chuyển giao. Cấu trúc tài sản ngày nay không chỉ đa dạng mà còn ngày càng đa tầng và phức tạp. Một gia đình có thể đồng thời sở hữu doanh nghiệp vận hành tại nhiều thị trường, danh mục đầu tư tài chính trong và ngoài nước, các khoản đầu tư tư nhân, tài sản bất động sản và những giá trị vô hình được tích lũy qua nhiều thế hệ.

Sự gia tăng về quy mô tài sản kéo theo những bài toán hoàn toàn mới về quản trị, kế thừa, phân bổ nguồn lực và gìn giữ các giá trị cốt lõi của gia đình. Đồng thời, nhu cầu về bảo toàn tài sản, quản trị gia đình, kế hoạch kế nhiệm và phát triển thế hệ kế thừa đang trở thành ưu tiên chiến lược của nhiều gia tộc sở hữu tài sản lớn.

Việt Nam cũng đang chứng kiến sự xuất hiện của một thế hệ kiến tạo gia sản mới. Đó là những nhà sáng lập doanh nghiệp công nghệ, những doanh nhân đang mở rộng hoạt động ra khu vực và toàn cầu, hay thế hệ lãnh đạo trẻ đang từng bước tiếp quản các doanh nghiệp gia đình. Họ sở hữu cách tiếp cận mới đối với tài sản, đầu tư và quản trị, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với việc bảo tồn và phát triển các giá trị đã được xây dựng trước đó.

Nói cách khác, Việt Nam không còn chỉ bước vào giai đoạn tạo ra sự thịnh vượng, mà đang bước vào giai đoạn quản trị và trao truyền sự thịnh vượng. Câu hỏi đặt ra không còn đơn thuần là làm thế nào để tạo ra tài sản, mà là làm thế nào để những giá trị ấy có thể tiếp tục được phát triển trong nhiều thập kỷ tiếp theo.

TECHCOM WEALTH: MÔ HÌNH QUẢN LÝ GIA SẢN TÍCH HỢP CÓ GÌ KHÁC BIỆT?

Khi tài sản đạt tới một quy mô nhất định, những mối quan tâm của các gia đình thịnh vượng cũng thay đổi. Làm thế nào để thế hệ kế tiếp đủ năng lực tiếp quản và phát triển cơ nghiệp? Hay làm thế nào để những di sản của thế hệ trước không bị mai một cùng thời gian? Bởi một gia sản lớn chưa bao giờ chỉ là doanh nghiệp, bất động sản hay danh mục đầu tư. Gia sản còn là uy tín được tích lũy qua nhiều thập niên, là tri thức, văn hóa gia đình, mạng lưới quan hệ và những giá trị đã tạo nên bản sắc riêng của mỗi dòng họ.

Trên thế giới, nhiều định chế tài chính hàng đầu đang chuyển từ cách tiếp cận quản lý tài sản truyền thống sang những mô hình toàn diện hơn, kết hợp giữa đầu tư, quản trị gia sản, kế hoạch kế thừa và phát triển thế hệ kế tiếp. Xu hướng này phản ánh một thực tế rằng sự thịnh vượng bền vững không chỉ được đo bằng giá trị tài sản, mà còn bằng khả năng duy trì và phát triển những giá trị đó qua thời gian.

Trong bối cảnh đó, Hội nghị Đầu tư Techcombank 2026 sẽ quy tụ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia kinh tế và cộng đồng khách hàng Private của Techcombank để cùng thảo luận về những động lực tăng trưởng mới của Việt Nam cũng như những chiến lược gìn giữ sự thịnh vượng trong dài hạn.

Với chủ đề " Việt Nam phồn vinh: Kiến tạo và trao quyền giá trị qua thế hệ”, hội nghị mở ra một góc nhìn rộng hơn về thành công: Không chỉ tạo ra giá trị cho hiện tại, mà còn chuẩn bị nền tảng cho những thế hệ tương lai tiếp tục phát triển những giá trị ấy. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là các phiên thảo luận về tăng trưởng, bảo toàn và chuyển giao giá trị qua các thế hệ.

Techcom Wealth Visa Infinite Private lần đầu tiên xuất hiện.

Đặc biệt, lần đầu tiên tại Techcombank Summit, khách mời sẽ được tham gia các phiên đối thoại chuyên sâu với sự góp mặt của những chuyên gia Quản trị gia sản và Private Banking hàng đầu khu vực châu Á, cùng các doanh nhân tiên phong tại Việt Nam. Từ góc nhìn quốc tế đến thực tiễn Việt Nam, các phiên thảo luận sẽ mang đến những kinh nghiệm đã được kiểm chứng tại các thị trường phát triển nhưng vẫn bám sát bối cảnh đặc thù của các gia đình doanh nhân Việt Nam, thể hiện rõ triết lý "chuẩn mực quốc tế nhưng am hiểu Việt Nam" mà Techcom Wealth theo đuổi.

Trong bối cảnh những bài toán về gia sản ngày càng trở nên phức tạp, Techcombank sẽ chính thức giới thiệu Techcom Wealth như một bước tiến tiếp theo trong hành trình đồng hành cùng khách hàng Private. Không chỉ tập trung vào đầu tư hay bảo toàn tài sản, Techcom Wealth hướng đến việc hỗ trợ khách hàng tiếp cận một cách toàn diện hơn đối với quản trị gia sản, phát triển thế hệ kế nhiệm, kiến tạo giá trị mới trên nền tảng di sản hiện hữu và trao truyền giá trị qua nhiều thế hệ.

Cũng tại sự kiện, Techcom Wealth sẽ hé lộ những dấu mốc tiếp theo trong hành trình nâng tầm trải nghiệm Private Banking, trong đó có sự xuất hiện của chiếc thẻ Techcom Wealth Visa Infinite Private lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam – biểu tượng cho đẳng cấp và những đặc quyền được tuyển chọn dành cho cộng đồng khách hàng tinh hoaĐây sẽ là một trong những dấu ấn khẳng định cam kết mang những chuẩn mực dịch vụ đẳng cấp quốc tế đến thị trường Việt Nam, được “may đo” riêng cho những khách hàng đang kiến tạo những giá trị có sức ảnh hưởng lâu dài.

Với những cam kết bền vững, Techcom Wealth hứa hẹn không chỉ giới thiệu một dich vụ quản lý gia sản mới, mà hướng tới việc kiến tạo một chuẩn mực Private Banking mới cho Việt Nam – một chuẩn mực nơi khách hàng được đồng hành không chỉ trong các quyết định đầu tư, mà trong những quyết định quan trọng nhất liên quan đến gia sản, doanh nghiệp, gia đình và các thế hệ kế tiếp.