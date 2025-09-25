Thứ Năm, 25/09/2025

MBS Research: Hoạt động mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn trong tháng 8 tăng mạnh 195,6% so với cùng kỳ

Hà Anh

25/09/2025, 08:49

Theo MBS, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã sôi động trở lại trong tháng 8 khi ghi nhận lượng phát hành theo tháng lớn thứ ba trong năm với tổng giá trị phát hành ước tính khoảng hơn 61 nghìn tỷ đồng (+22,1% so với tháng 7, -9,7% so với cùng kỳ)

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Công ty chứng khoán MB (MBS) vừa có báo cáo thị trường Trái phiếu tháng 8/2025.

Theo MBS, giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công trong tháng 8 đạt hơn 61 nghìn tỷ đồng (+22,1% so với tháng 7, -9,7% so với cùng kỳ). Trong đó, lượng phát hành của nhóm Bất động sản đạt mức cao nhất kể từ đầu năm với hơn 22,1 nghìn tỷ đồng (+295% so với tháng 7, +202% so với cùng kỳ).

Nhóm Bất động sản tăng mạnh quy mô phát hành với mức lãi suất trung bình khoảng 10,6% trong tháng 8 đã kéo lãi suất thị trường chung tăng lên mức cao nhất trong gần một năm trở lại đây tại 7,9%.

Quy mô phát hành trái phiếu doanh nghiệp của nhóm Bất động sản tăng mạnh trong tháng 8

Hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã sôi động trở lại trong tháng 8 khi ghi nhận lượng phát hành theo tháng lớn thứ ba trong năm với tổng giá trị phát hành ước tính khoảng hơn 61 nghìn tỷ đồng (+22,1% so với tháng 7, -9,7% so với cùng kỳ).

Đáng chú ý trong đó, quy mô phát hành mới của nhóm Bất động sản trong tháng 8 đạt mức cao nhất kể từ đầu năm với hơn 22,1 nghìn tỷ đồng (+295% so với tháng 7, +202% so với cùng kỳ), chiếm 36,2% tổng giá trị phát hành. 

Theo MBS Research, mức này cao hơn nhiều so với mức tỷ trọng trung bình của nhóm bất động sản kể từ đầu năm là 17,7%, qua đó cho thấy tín hiệu tích cực đáng kể trong hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp của nhóm ngành này.

Các doanh nghiệp có tổng giá trị phát hành cao trong tháng bao gồm: CTCP Vinhomes (15 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 39 – 42 tháng, lãi suất 11%), Becamex (3 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 36 - 48 tháng, lãi suất 10,3% - 10,5%), CTCP May - Diêm Sài Gòn (2.5 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 84 tháng, lãi suất 9.2%). Theo đó, việc nhóm bất động sản tăng mạnh quy mô phát hành với mức lãi suất trung bình khoảng 10,6% trong tháng 8 đã kéo theo việc lãi suất thị trường chung trong tháng 8 tăng lên mức cao nhất trong gần một năm nay tại 7,9%.

Thị trường ghi nhận 6 đợt phát hành trong tháng 8 với giá trị hơn 6,3 nghìn tỷ đồng đến từ ba ngân hàng và một công ty phát triển hạ tầng. Theo đó, tổng giá trị trái phiếu phát hành ra công chúng trong 8 tháng năm 2025 đạt gần 47.8 nghìn tỷ đồng, tăng 43.4% so với cả năm 2024.

Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt gần 380 nghìn tỷ đồng, tăng 52,6% so với cùng kỳ. Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp bình quân gia quyền trong 8 tháng năm 2025 ước đạt khoảng 7%, tăng nhẹ so với mức 6,8% của 7 tháng năm 2025 nhờ nhóm bất động sản tăng mạnh quy mô phát hành trong tháng 8.

Ngân hàng là nhóm ngành có giá trị phát hành cao nhất (chiếm 72% tổng giá trị phát hành) với hơn 272.6 nghìn tỷ đồng - tăng 55,5% so với cùng kỳ, tương đương 90,4% tổng giá trị phát hành của ngành Ngân hàng trong năm 2024. Lãi suất bình quân gia quyền ở mức 5,7%/năm, kỳ hạn bình quân 4,6 năm. Các ngân hàng có giá trị phát hành lớn nhất từ đầu năm đến nay bao gồm: TCB (37 nghìn tỷ đồng), ACB (32.1 nghìn tỷ đồng), và OCB (27.1 nghìn tỷ đồng).

Nhóm Bất động sản có tổng giá trị phát hành đạt hơn 69.7 nghìn tỷ đồng (chiếm 18% tổng giá trị phát hành), tăng 55,3% so với cùng kỳ. Lãi suất bình quân gia quyền ở mức 10,5%/năm, kỳ hạn bình quân 3,3 năm. Các doanh nghiệp có giá trị phát hành lớn nhất bao gồm: Tập đoàn Vingroup (18 nghìn tỷ đồng), CTCP Vinhomes (15 nghìn tỷ đồng), và CTCP Tư vấn và kinh doanh bất động sản TCO (8 nghìn tỷ đồng).

Trong tháng 8, giá trị trái phiếu doanh nghiệp mua lại trước hạn ước tính khoảng gần 46.9 nghìn tỷ đồng, tăng 75% so với tháng trước, và tăng 195,6% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm ngành Ngân hàng chiếm tỷ trọng cao nhất 56% với tổng giá trị mua lại ước tính đạt gần 26.2 nghìn tỷ đồng (+134% so với cùng kỳ). 

Lũy kế 8 tháng năm 2025, khoảng gần 199 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được mua lại trước hạn (+60,6% so với cùng kỳ), với đóng góp chủ yếu từ hoạt động mua lại của nhóm Ngân hàng (chiếm 62% tổng giá trị mua lại, +39% so với cùng kỳ) và nhóm Bất động sản (chiếm 18% tổng giá trị mua lại, +189% so với cùng kỳ).

Về tình hình chậm trả, tháng 8 ghi nhận 6 mã trái phiếu chậm thanh toán gốc/lãi với trị giá gần 316 tỷ đồng. Trong đó có 1 doanh nghiệp công bố chậm trả lần đầu là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Long Hưng Phát. 

Lũy kế 8 tháng năm 2025, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp chậm các nghĩa vụ thanh toán ước khoảng 73.4 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 5,4% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của toàn thị trường, trong đó nhóm Bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất với 58,7%.

Từ khóa:

bất động sản chậm thanh toán gốc/lãi trái phiếu chứng khoán MBS Research mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng thị trường trái phiếu Trái phiếu doanh nghiệp

Đọc thêm

