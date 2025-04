MBS Research: hơn 27.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được mua lại trước hạn, tăng 26,8% so với cùng kỳ

Công ty chứng khoán MB (MBS) vừa có báo cáo thị trường Trái phiếu tháng 03/2025.

Theo MBS< giá trị TPDN phát hành thành công trong tháng 3 đạt gần 17,2 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 7 lần so với tháng trước và tăng 7,3% so với cùng kỳ, lũy kế 3 tháng 2025 đạt hơn 25,1 nghìn tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm đến nay, khoảng hơn 27 nghìn tỷ đồng TPDN đã được mua lại trước hạn, tăng 26,8% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 3, lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm giảm 13 điểm so với cuối tháng 2 về mức 2,96%/năm.

Nhóm Ngân hàng tiếp tục áp đảo tổng giá trị phát hành mới trong tháng

Hoạt động phát hành TPDN trong tháng 3 đã tích cực hơn so với tháng trước khi ghi nhận 8 đợt phát hành mới với tổng giá trị TPDN phát hành thành công trong tháng ước đạt gần 17,2 nghìn tỷ đồng – gấp hơn 7 lần so với tháng trước, và tăng 7,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, 100% các đợt phát hành đều đến từ nhóm Ngân hàng (chiếm 68% tổng giá trị phát hành) và Chứng khoán, trong khi nhóm Bất động sản vẫn chưa ghi nhận đợt phát hành nào trong 3 tháng đầu năm nay.

Các đợt phát hành đáng chú ý trong tháng 3 bao gồm: HDB (5 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 84 – 96 tháng, lãi suất 7,38% - 7,58%), LPB (3 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 84 -120 tháng, lãi suất 7,58% - 7,88%), MBB (2,2 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 72 tháng, lãi suất 6,18%).

Việc các NHTM đẩy mạnh huy động vốn qua kênh trái phiếu được cho là để tăng quy mô vốn nhằm thực hiện đẩy mạnh hoạt động cho vay trong bối cảnh nhu cầu về vốn đang trên đà hồi phục nhanh. Theo số liệu của NHNN, tính đến hết quý 1, tăng trưởng tín dụng đạt 3.9% - gấp 2,5 lần so với mức 1,42% của cùng kỳ năm

trước.

Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị TPDN phát hành đạt hơn 25,1 nghìn tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ. Lãi suất TPDN bình quân gia quyền trong 3 tháng đầu năm ước khoảng 7,2%, bằng mức trung bình của năm 2024. Đáng chú ý trong quý 1, hoạt động phát hành ra công chúng tăng trưởng mạnh khi ghi nhận 11 đợt phát hành mới với trị giá ước đạt khoảng hơn 23,1 nghìn tỷ đồng – tăng 116% so với cùng kỳ.

Ngân hàng là nhóm ngành có giá trị phát hành cao nhất với hơn 19,3 nghìn tỷ, tăng 377% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 77%, lãi suất bình quân gia quyền là 6.9%/năm, kỳ hạn bình quân 6,9 năm. Các NH phát hành giá trị lớn nhất từ đầu năm đến nay gồm có: HDB (5 nghìn tỷ đồng), Vietinbank (4 nghìn tỷ đồng), LPB (3 nghìn tỷ đồng).

Tổng giá trị phát hành của nhóm Chứng khoán đạt 5,8 nghìn tỷ đồng – gấp hơn 11 lần so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 23%. Lãi suất bình quân gia quyền của trái phiếu nhóm Chứng khoán ở mức 8,3%/năm, kỳ hạn bình quân là 1,9 năm. Các DN phát hành giá trị lớn nhất bao gồm: CTCP Chứng khoán VPS (5 nghìn tỷ đồng), CTCP Chứng khoán Rồng Việt (500 tỷ đồng), và CTCP Chứng khoán DNSE (300 tỷ đồng).

Hoạt động mua lại TPDN trong tháng tích cực trở lại

Trong tháng 3, giá trị TPDN mua lại trước hạn ước tính khoảng gần 9,6 nghìn tỷ đồng, tăng 147% so với tháng trước, và giảm 2,3% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm Bất động sản chiếm 11,7%, và Ngân hàng chiếm 0,3%.



Trong quý 1, khoảng hơn 27 nghìn tỷ đồng TPDN đã được mua lại trước hạn, tăng 26,8% so với cùng kỳ), phần lớn nhờ giá trị TPDN mua lại của ngành bất động sản tăng 21,2% so với cùng kỳ.

Trong tháng ghi nhận hai doanh nghiệp mới chậm trả thanh toán gốc lãi

MBS cho biết, tháng 3 ghi nhận 2 doanh nghiệp mới công bố chậm trả thanh toán gốc lãi với giá trị khoảng 516 tỷ đồng.



Tính đến hết tháng 3, tổng giá trị TPDN chậm các nghĩa vụ thanh toán ước khoảng 209,3 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 20% dư nợ TPDN của toàn thị trường, trong đó nhóm ngành Bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất khoảng 69% giá trị chậm trả.