MBS Research: VN-Index sẽ đạt 1.380 điểm vào cuối năm, nhóm vốn hóa lớn đang rẻ hơn thị trường

Đợt tăng mạnh gần đây đã khiến một số nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu thị trường chứng khoán đã đạt đỉnh hay chưa? Tuy nhiên, MBS Research tin rằng VN-Index chưa đạt đến giới hạn.

Theo đó, nền kinh tế sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm 2024, được thúc đẩy bởi sự phục hồi mạnh mẽ của xuất khẩu và cải thiện đầu tư cả khu vực tư nhân và nhà nước. GDP năm 2024 dự kiến sẽ tăng trưởng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với năm 2022 là 7,9% nhưng cao so với mục tiêu của Chính phủ là 6,5%.

Mặc dù có nhiều tranh luận về thời điểm lãi suất sẽ được cắt giảm, MBS dự đoán sẽ có 2 lần cắt giảm lãi suất trong năm 2024, đưa lãi suất xuống mức 4-4,25% vào cuối năm 2025.

Triển vọng vĩ mô phục hồi cho thấy sự cải thiện trong thu nhập dự phóng cho năm tài khóa 2024-2025, điều này sẽ báo hiệu tốt cho việc mở rộng thị trường hơn nữa. Mặc dù lãi suất tiền gửi có dấu hiệu nhích lên, tuy nhiên mức tăng này vẫn thấp hơn so với thời điểm đại dịch COVID-19, điều này sẽ thu hút dòng vốn.

Sau mức tăng trưởng khiêm tốn chỉ 5,3% trong quý 1 năm 2024, MBS dự đoán tổng lợi nhuận thị trường sẽ tăng 9,5% so với cùng kỳ trong quý 2 năm 2024, và lần lượt tăng 33,1% và 21,9% trong quý 3 và quý 4 năm 2024. Đối với năm 2024, lợi nhuận thị trường dự kiến sẽ tăng 20% so với cùng kỳ từ mức nền thấp của năm 2023.

Các động lực chính cho sự cải thiện lợi nhuận của thị trường sẽ đến từ hoạt động kinh doanh vững chắc của các ngân hàng tăng 20% so với cùng kỳ, bán lẻ tăng 204%, vật liệu xây dựng tăng 56% và điện tăng 25%.

Đối với năm tài chính 2025, tăng trưởng lợi nhuận thị trường có thể giảm tốc xuống 15%, được hỗ trợ bởi ngân hàng tăng 23%, vật liệu xây dựng tăng 33%, khu công nghiệp tăng 26% và điện tăng 28% so với cùng kỳ.

Mặc dù áp lực lên đồng VND có thể giảm bớt trong nửa cuối năm 2024 do lập trường bớt cứng rắn của Fed vào khoảng quý 3 năm 2024, nhưng sức mạnh của DXY (chỉ số đô la Mỹ) dự kiến sẽ duy trì trong suốt cả năm. Cùng với nhu cầu đồng USD tăng cao cho các hoạt động xuất khẩu, MBS vẫn thấy áp lực tỷ giá là rủi ro hàng đầu, điều này sẽ làm giảm sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường Việt Nam.

Ước tính chỉ số CPI có thể tăng trong nửa cuối năm, đẩy CPI trung bình năm 2024 lên 4,3%, gần với mục tiêu của chính phủ. Bất kỳ rủi ro tăng nào đối với lạm phát đều có thể khiến Ngân hàng Nhà nước chuyển hướng ưu tiên sang kiểm soát lạm phát hơn là kích thích kinh tế.

VN-Index kết thúc tháng 6 năm 2024 tại 1.250 tăng 10,2% so với cùng kỳ, vẫn nằm trong nhóm có diễn biến tốt nhất tại khu vực. Đợt tăng mạnh gần đây đã khiến một số nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu thị trường đã đạt đỉnh hay chưa. Tuy nhiên, MBS Research tin rằng nó chưa đạt đến giới hạn. Tính đến ngày 21 tháng 6, VN-Index giao dịch ở mức 14,6 lần P/E 12 tháng, cao hơn 6% so với mức trung bình 3 năm (13,8 lần) và thấp hơn 14% so với mức đỉnh 3 năm (16,7 lần vào quý 4 năm 2021).

Sự tăng giá gần đây của các cổ phiếu vốn hóa trung bình (mid-cap) đã đưa định giá VNMID lên 17,1 lần P/E, cao hơn khoảng 17% so với VN-Index. Thậm chí, các cổ phiếu mid-cap hiện đang được giao dịch ở mức P/B tương đương với các cổ phiếu vốn hóa lớn (large-cap). Trong khi đó, định giá của các cổ phiếu large-cap (được đại diện bởi VN30 và VNX50) thấp hơn khoảng 11% so với trung bình thị trường.

"Chúng tôi tin rằng định giá của các cổ phiếu large-cap có vẻ hấp dẫn về tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận trong năm tài chính 2024-2025 so với các nhóm khác. Nhìn chung, chúng tôi dự đoán VN-Index sẽ đạt 1.350 – 1.380 điểm vào cuối năm, sau khi tăng trưởng lợi nhuận 20% trong năm tài chính 2024 và mục tiêu P/E từ 12 đến 12.5 lần", MBS Research nhấn mạnh.

Chiến lược đầu tư là tập trung vào các cổ phiếu có vốn hoá lớn. Theo quan điểm riêng của MBS, những cổ phiếu có vốn hoá lớn có vẻ hấp dẫn xét về tiềm năng tăng trưởng thu nhập trong FY24-25 so với các công ty cùng ngành. Những lựa chọn hàng đầu cho nửa cuối năm 2024 bao gồm: VPB, ACB, BCM, POW, HPG, MWG, FPT, PVS, DCM và DXG.

Việt Nam là một trong những thị trường mới nổi chứng kiến dòng vốn đầu tư nước ngoài chảy ra ròng kể từ đầu năm 2024.

Khối ngoại đã bán ròng liên tục trong năm vừa qua với tổng giá trị 53,600 tỷ đồng kể từ đầu năm, trong khi năm 2023 ghi nhận mức mua ròng 22,800 tỷ đồng. MBS Research cho rằng hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài đối với chứng khoán Việt Nam có thể là nguyên nhân khiến đồng Việt Nam yếu đi. Hơn nữa, Việt Nam nằm trong số các thị trường mới nổi chứng kiến ​​dòng vốn đầu tư nước ngoài chảy ra ròng kể từ đầu năm 2024.

Cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất : VHM, VNM, FPT, VRE, MSN, VND, VPB, VIC. Cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất: MWG, NLG, MSB, DBC, HVN, KDH, EIB, MBB, ASM, STB.

Các quỹ ETF cũng bị rút ròng -577 triệu USD trong số 2 tỷ USD rút ròng từ khối ngoại.