Việc MBV khai trương trụ sở kinh doanh tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC-HCMC) không chỉ đánh dấu bước mở rộng hoạt động của ngân hàng, mà còn là một trong những động thái đầu tiên của khu vực tài chính hưởng ứng định hướng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM.

MBV sẽ cùng VIFC-HCMC tìm kiếm giải pháp tài chính nhằm huy động khoảng 2 tỷ USD

Ngày 10/7, Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV) chính thức khai trương trụ sở kinh doanh mới tại tòa nhà Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC-HCMC), số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Đây là ngân hàng đầu tiên hiện diện tại VIFC-HCMC, trong bối cảnh TP.HCM đang triển khai định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế theo chủ trương của Chính phủ, hướng tới kết nối các định chế tài chính, dòng vốn quốc tế và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Theo MBV, việc lựa chọn đặt trụ sở tại VIFC-HCMC là bước đi nhằm đón đầu quá trình hình thành hạ tầng tài chính mới của thành phố, đồng thời nâng cao năng lực cung cấp các dịch vụ tài chính theo tiêu chuẩn quốc tế cho khách hàng và nhà đầu tư.

Trong khuôn khổ sự kiện, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa các bên VIFC – MB – MBV đã chính thức diễn ra, hiện thực hóa cam kết bằng hành động và phát huy tối đa thế mạnh riêng có của mỗi đơn vị để thúc đẩy sự phát triển chung.

Theo đó, VIFC-HCMC đóng vai trò tập trung kết nối cơ hội và điều phối vĩ mô hạ tầng dịch vụ đạt chuẩn quốc tế, tạo không gian phát triển tối ưu cho các thành viên. Trong khi đó, với vai trò thành viên sáng lập VIFC-HCMC, MBV sẽ hỗ trợ nguồn lực vững chắc cùng thế mạnh hệ thống trên 4 lĩnh vực trọng tâm: tài trợ thương mại quốc tế, ngân hàng đầu tư, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái đa ngành.

Trong khuôn khổ hợp tác, MBV cam kết đồng hành cùng Cơ quan điều hành VIFC-HCMC xây dựng và đề xuất các giải pháp tài chính hiệu quả nhằm thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần huy động nguồn lực dự kiến khoảng 2 tỷ USD phục vụ các dự án hạ tầng, công trình trọng điểm, trái phiếu đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh.

Và để cụ thể hóa cam kết của Tập đoàn mẹ MB, Ngân hàng MBV sẽ giữ vai trò trực tiếp triển khai, cung cấp giải pháp tài chính tại tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ, đồng thời xây dựng các mô hình hợp tác phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để sát cánh lâu dài cùng VIFC-HCMC. Mối liên kết chặt chẽ này đảm bảo dòng chảy tài chính và các giải pháp công nghệ số sẽ được áp dụng vào thực tế một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Việc một ngân hàng thương mại hiện diện ngay từ giai đoạn đầu được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ tài chính tại VIFC-HCMC, tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức tài chính trong quá trình hoạt động.

Theo định hướng phát triển, VIFC-HCMC được xây dựng để trở thành trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực như thị trường vốn quốc tế, tài chính xanh, tài trợ thương mại, fintech, tài sản số, quản lý tài sản và các dịch vụ tài chính chuyên nghiệp. Trung tâm cũng hướng tới kết nối tài chính với đổi mới sáng tạo, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường tài chính Việt Nam.

Đối với MB Group, việc tham gia VIFC-HCMC được xem là một phần trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái tài chính và tăng cường hiện diện tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Theo MBV, việc đưa trụ sở vào hoạt động tại VIFC-HCMC không chỉ mở rộng mạng lưới kinh doanh mà còn tạo nền tảng để ngân hàng tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển hệ sinh thái tài chính quốc tế của TP.HCM, đồng hành cùng nhu cầu huy động vốn, đổi mới sáng tạo và hội nhập của cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn tới.