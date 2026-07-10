MBV sẽ cùng VIFC-HCMC tìm kiếm giải pháp tài chính nhằm huy động khoảng 2 tỷ USD

Ngày 10/7, Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV) chính thức khai trương trụ sở kinh doanh mới tại tòa nhà Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC-HCMC), số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM.
Đây là ngân hàng đầu tiên hiện diện tại VIFC-HCMC, trong bối cảnh TP.HCM đang triển khai định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế theo chủ trương của Chính phủ, hướng tới kết nối các định chế tài chính, dòng vốn quốc tế và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Theo MBV, việc lựa chọn đặt trụ sở tại VIFC-HCMC là bước đi nhằm đón đầu quá trình hình thành hạ tầng tài chính mới của thành phố, đồng thời nâng cao năng lực cung cấp các dịch vụ tài chính theo tiêu chuẩn quốc tế cho khách hàng và nhà đầu tư.
Trong khuôn khổ sự kiện, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa các bên VIFC – MB – MBV đã chính thức diễn ra, hiện thực hóa cam kết bằng hành động và phát huy tối đa thế mạnh riêng có của mỗi đơn vị để thúc đẩy sự phát triển chung.
Theo đó, VIFC-HCMC đóng vai trò tập trung kết nối cơ hội và điều phối vĩ mô hạ tầng dịch vụ đạt chuẩn quốc tế, tạo không gian phát triển tối ưu cho các thành viên. Trong khi đó, với vai trò thành viên sáng lập VIFC-HCMC, MBV sẽ hỗ trợ nguồn lực vững chắc cùng thế mạnh hệ thống trên 4 lĩnh vực trọng tâm: tài trợ thương mại quốc tế, ngân hàng đầu tư, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái đa ngành.
Trong khuôn khổ hợp tác, MBV cam kết đồng hành cùng Cơ quan điều hành VIFC-HCMC xây dựng và đề xuất các giải pháp tài chính hiệu quả nhằm thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần huy động nguồn lực dự kiến khoảng 2 tỷ USD phục vụ các dự án hạ tầng, công trình trọng điểm, trái phiếu đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh.
Và để cụ thể hóa cam kết của Tập đoàn mẹ MB, Ngân hàng MBV sẽ giữ vai trò trực tiếp triển khai, cung cấp giải pháp tài chính tại tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ, đồng thời xây dựng các mô hình hợp tác phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để sát cánh lâu dài cùng VIFC-HCMC. Mối liên kết chặt chẽ này đảm bảo dòng chảy tài chính và các giải pháp công nghệ số sẽ được áp dụng vào thực tế một cách nhanh chóng, hiệu quả.
Việc một ngân hàng thương mại hiện diện ngay từ giai đoạn đầu được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ tài chính tại VIFC-HCMC, tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức tài chính trong quá trình hoạt động.
Theo định hướng phát triển, VIFC-HCMC được xây dựng để trở thành trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực như thị trường vốn quốc tế, tài chính xanh, tài trợ thương mại, fintech, tài sản số, quản lý tài sản và các dịch vụ tài chính chuyên nghiệp. Trung tâm cũng hướng tới kết nối tài chính với đổi mới sáng tạo, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường tài chính Việt Nam.
Đối với MB Group, việc tham gia VIFC-HCMC được xem là một phần trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái tài chính và tăng cường hiện diện tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.
Theo MBV, việc đưa trụ sở vào hoạt động tại VIFC-HCMC không chỉ mở rộng mạng lưới kinh doanh mà còn tạo nền tảng để ngân hàng tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển hệ sinh thái tài chính quốc tế của TP.HCM, đồng hành cùng nhu cầu huy động vốn, đổi mới sáng tạo và hội nhập của cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn tới.
Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao quyết tâm cắt giảm các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhằm phá bỏ rào cản gia nhập thị trường. Tuy nhiên, để chính sách thực sự hoàn thiện và đi vào cuộc sống, VCCI cho rằng cần tiếp tục rà soát, làm rõ phạm vi cấm và cân nhắc loại bỏ một số ngành nghề chưa thực sự phù hợp ra khỏi Danh mục...
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP ngày 30/6/2026 về việc kéo dài thời hạn áp dụng các chính sách ưu đãi thuế đối với mặt hàng xăng dầu. Cùng ngày, Bộ Công Thương cũng đã công bố biểu giá bán lẻ xăng dầu mới, điều chỉnh tăng ở các mặt hàng xăng và giữ nguyên giá dầu…
Việc ban hành quy trình quản lý thống nhất đối với tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng tàu cá thiếu hồ sơ pháp lý, tăng cường kiểm soát khai thác thủy sản và góp phần thực hiện các giải pháp chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)...
Để thị trường bán buôn và bán lẻ điện cạnh tranh vận hành thực chất, VCCI cho rằng cần bóc tách triệt để yếu tố độc quyền, đơn giản hóa thủ tục và có cơ chế tài chính linh hoạt nhằm bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp sản xuất cũng như thu hút nguồn lực xã hội đầu tư vào năng lượng xanh...
Nghị định 243/2026/NĐ-CP nới lỏng cơ chế điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Điểm mới nổi bật là nâng tỷ lệ bán điện dư lên 50% sản lượng, thay vì 20% như trước. Quy định cũng làm rõ đối tượng áp dụng và cách tính giá mua bán theo thị trường điện…
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Các đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn, đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Đó là cảnh báo của Bộ Công an liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...