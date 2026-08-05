Bộ Y tế: Không được thu thêm tiền nếu người bệnh không khám theo yêu cầu

Thời gian vừa qua, Bộ Y tế đã nhận được một số phản ánh của người bệnh bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh đúng trình tự, thủ tục quy định, không đăng ký khám chữa bệnh theo yêu cầu, nhưng vẫn phải nộp thêm các chi phí ngoài phần cùng chi trả...

Làm thủ tục thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại một bệnh viện ở Hà Nội. Ảnh: Thu Hằng.

Từ phản ánh này, Bộ Y tế đã yêu cầu người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có trách nhiệm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tham gia bảo hiểm y tế.

Đặc biệt, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng phạm vi quyền lợi, mức hưởng, tỷ lệ hưởng của người bệnh theo quy định.

Trường hợp người bệnh không đăng ký dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu, chỉ đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng trình tự, thủ tục quy định, Bộ Y tế nhấn mạnh việc không được yêu cầu người bệnh ký cam kết điều trị và nộp thêm tiền chênh lệch giữa giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tính đúng, tính đủ các chi phí.

Các Sở Y tế được yêu cầu rà soát việc phân bổ số lượng thẻ bảo hiểm y tế ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

Trường hợp người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh đúng trình tự, thủ tục quy định, không đăng ký dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu mà vẫn phải nộp thêm các chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phần cùng chi trả theo quy định thì đề nghị kiểm tra, xử lý theo quy định.

Đồng thời, Bộ Y tế sẽ xem xét khả năng đáp ứng quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế để điều chỉnh số lượng thẻ đăng ký bảo hiểm y tế ban đầu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó cho phù hợp, đúng quy định, bảo vệ quyền lợi của người bệnh.

Bộ Y tế đề nghị người đứng đầu các đơn vị khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm về việc thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

Từ ngày 1/7/2026, nhiều quy định mới về bảo hiểm y tế đã chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp đến hàng chục triệu người tham gia.

Theo Bộ Y tế, sau nhiều lần sửa đổi chính sách bảo hiểm y tế theo hướng mở rộng quyền lợi, lần thay đổi chính sách bảo hiểm y tế này đã mang lại nhiều giá trị to lớn cho người dân, nhất là những người không may mắc bệnh nặng hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

Để chính sách mới đi vào cuộc sống ngay từ ngày 1/7/2026, Bộ Y tế đã triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp. Mục tiêu là bảo đảm mọi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện thống nhất, người dân được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc rà soát quy trình tiếp nhận, khám bệnh, chữa bệnh, thanh toán bảo hiểm y tế.

Cùng với đó, tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế, đặc biệt các nội dung mới về chính sách bảo hiểm y tế như mở rộng quyền lợi khám ngoại trú, áp dụng mức hưởng mới và thực hiện các quy định về chuyển tuyến, nhằm bảo đảm người bệnh được giải quyết đúng quyền lợi ngay tại cơ sở.

Ngoài ra, việc kết nối dữ liệu giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng được đẩy mạnh. Tăng cường sử dụng căn cước công dân gắn chip, định danh điện tử và hồ sơ sức khỏe điện tử, giảm thủ tục hành chính cho người dân, nâng cao hiệu quả giám định, thanh toán và quản lý Quỹ bảo hiểm y tế.

Quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào thực hiện bảo hiểm y tế có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện đại hóa, minh bạch hóa, và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống bảo hiểm y tế. Từ đó, mang lại nhiều lợi ích cho người dân và toàn xã hội.

Ngành y tế cũng sẽ phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ những quyền lợi mới, điều kiện được hưởng và cách thức tiếp cận dịch vụ. Hạn chế tình trạng hiểu chưa đầy đủ hoặc áp dụng chưa thống nhất giữa các cơ sở khám chữa bệnh.