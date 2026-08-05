Đề xuất cắt giảm một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực đưa người lao động đi nước ngoài

Sáng 5/8, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình tóm tắt về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, cho biết qua quá trình tổng kết và yêu cầu cấp bách của việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, Luật đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập trong thực tiễn thi hành.
Đồng thời, để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước thống nhất sau khi sắp xếp tinh gọn bộ máy quản lý nhà nước, đã đặt ra sự cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những vấn đề phát sinh trong thực tiễn thi hành luật, tập trung vào 3 nhóm vấn đề chủ yếu.
Một là, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh và thúc đẩy chuyển đổi số. Hai là, xử lý một số vấn đề cấp thiết, vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tiễn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển hai con số.
Ba là, đẩy mạnh phân quyền đối với chính quyền địa phương và giải quyết các vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 25/74 điều của Luật hiện hành. Nội dung tập trung hoàn thiện các quy định về nâng cao chất lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Có chính sách ưu đãi, định hướng người lao động đi làm việc trong các ngành nghề trọng điểm mà Việt Nam có nhu cầu nhân lực trong tương lai; sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực đã đi làm việc ở nước ngoài sau khi về nước.
Cùng với đó, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh. Dự thảo luật đã bãi bỏ 5 thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa 6 thủ tục hành chính; chuyển phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát thông qua thông báo của các chủ thể thực hiện thủ tục hành chính và cơ sở dữ liệu điện tử.
Đặc biệt, đẩy mạnh phân quyền đối với chính quyền địa phương trên cơ sở kế thừa có chọn lọc những nhiệm vụ phù hợp với năng lực và điều kiện triển khai. Dự thảo luật phân quyền thêm 4 nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện và 1 nhiệm vụ mới do Ủy ban nhân dân cấp xã về quản lý chuẩn bị nguồn lao động tổ chức trên địa bàn.
Báo cáo tóm tắt thẩm tra về dự án Luật, sửa đổi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, cho biết Ủy ban nhất trí ban hành Luật sửa đổi, bổ sung với các lý do nêu tại Tờ trình của Chính phủ.
Về chính sách của Nhà nước đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Ủy ban Văn hóa và Xã hội tán thành bổ sung chính sách ưu tiên đưa người lao động đã qua đào tạo, có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Đồng thời, áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù đối với một số ngành, nghề, lĩnh vực ưu tiên để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút và sử dụng hiệu quả người lao động sau khi về nước, góp phần giảm dần tỷ trọng lao động phổ thông, phù hợp với chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia và nhu cầu thị trường lao động trong nước.
Về giấy phép hoạt động, Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, sửa đổi các quy định về quy trình, hồ sơ, thủ tục, theo hướng Luật chỉ quy định những nội dung cơ bản, mang tính nguyên tắc; giao Chính phủ quy định chi tiết để bảo đảm tính linh hoạt trong tổ chức thực hiện, phù hợp tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW.
Về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, Ủy ban đề nghị nghiên cứu sửa đổi nội dung quy định trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, tra cứu thông tin về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, theo hướng giao trách nhiệm thực hiện cho Bộ Nội vụ, việc quy định cụ thể trong văn bản quy định chi tiết dưới Luật.
Đồng thời, quy định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong quy trình giải quyết hồ sơ cấp giấy phép; giao Chính phủ quy định chi tiết thi hành.
Về chuẩn bị nguồn lao động, Ủy ban tán thành việc sửa đổi, bổ sung quy định về ký kết bằng văn bản giữa doanh nghiệp dịch vụ với người lao động về việc tham gia chuẩn bị nguồn lao động.
Quy định này sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý điều chỉnh quan hệ giữa các bên. Đồng thời, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp dịch vụ trong trường hợp phát sinh rủi ro do người lao động tự ý chấm dứt việc tham gia chương trình, hoặc không đáp ứng điều kiện để tiếp tục được phía nước ngoài tiếp nhận.
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