Áp lực chốt lời tăng, dòng tiền đỡ tốt ở cổ phiếu vừa và nhỏ, vốn ngoại vẫn mua ròng

Sự suy yếu rõ ràng ở nhóm cổ phiếu blue-chips đang khiến đà tăng của VN-Index chậm lại, bất chấp VIC, VHM còn khỏe. Dòng tiền có tín hiệu dịch chuyển rõ nét sang các cổ phiếu vừa và nhỏ, hỗ trợ giá mạnh mẽ.

Sắc xanh vẫn trội hơn trong nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất sáng nay.

VN-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,51% (+9,04 điểm) mặc dù VIC vẫn tăng 1,01%, VHM tăng 2,75%. Chỉ riêng hai trụ này đã đem về hơn 7 điểm cho chỉ số. Rổ VN30 đang thể hiện sự giằng co với độ rộng 12 mã tăng và 15 mã giảm nhưng chỉ số chỉ tăng rất nhẹ 0,16%.

Các trụ nhóm Vin đang không có sự hỗ trợ đủ tốt. Cổ phiếu mạnh nhất còn lại trong rổ là CTG và VPB cũng chỉ tăng 0,94% và 0,78%. Điều này được phản ánh rõ nét lên VN30-Index khi tác động vốn hóa của VIC, VHM đã được giảm bớt.

Hiện tượng suy yếu ở các blue-chips vừa có ảnh hưởng từ hoạt động chốt lời gia tăng, vừa do dòng tiền không đủ lớn. Thanh khoản VN30 sáng nay tăng khoảng 10% so với sáng hôm qua nhưng tất cả các mã trong rổ đã bị ép giá xuống khá nhiều. Ngay cả VHM còn rất mạnh, nhưng cũng đã lùi lại 1,07% so với mức cao nhất, VIC cũng lùi lại 0,63%. Tất cả những cổ phiếu còn xanh trong nhóm này đều không giữ được mức cao nhất. Những mã đỏ bị ép khá mạnh như GAS bị ép -1,42% thành giảm 1% so với tham chiếu; BSR bị ép -2,59% thành giảm 2,2%; GVR bị ép -1,74% thành giảm 0,88%; MSN bị ép -2,45% thành giảm 1,02%...

Áp lực bán cũng xuất hiện ở các cổ phiếu vừa và nhỏ nhưng dòng tiền tại đây hấp thụ khá tốt. Trong khi thanh khoản VN30 chỉ tăng 10% thì toàn sàn HoSE tăng trên 31%. Tổng tăng tuyệt đối của HoSE khoảng 1.931 tỷ đồng so với sáng hôm qua thì VN30 tăng gần 406 tỷ, tức là chỉ đóng góp 21%. Tổng thể thanh khoản VN30 chỉ chiếm 53,5% giao dịch sàn HoSE, tỷ trọng thấp nhất 4 tuần.

Diễn biến độ rộng chỉ số cũng cho thấy giá “đánh võng” khá mạnh trong phiên nhưng về cơ bản là dòng tiền đỡ được. HoSE mở đầu khá hưng phấn, lúc 9h30 độ rộng là 165 mã tăng/72 mã giảm nhưng chỉ trong 15 phút kế tiếp đợt bán đầu tiên khiến chỉ còn 128 mã tăng/116 mã giảm. Đến 10h30 độ rộng tích cực trở lại với 159 mã tăng/119 mã giảm và kết phiên là 156 mã tăng/134 mã giảm.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Sàn HoSE hiện có 70 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên và 56 cổ phiếu giảm quá 1%. Điều này có nghĩa là phần lớn thị trường vẫn đang nằm trong diện dao động rất hẹp. Về phân bổ thanh khoản, nhóm tăng giá mạnh vẫn đang có dòng tiền hoạt động tốt, chiếm 44% tổng giá trị khớp lệnh sàn, trong khi nhóm giảm mạnh chiếm khoảng 9%. Nói cách khác, phần rất lớn thanh khoản hôm nay cũng nằm trong nhóm tích cực.

Đây là trạng thái hấp thụ khối lượng chốt lời ngắn hạn quanh ngưỡng kháng cự kỹ thuật. Khi thị trường chưa có dấu hiệu đảo chiều ngắn hạn, nhà đầu tư cầm cổ vẫn có quyền bán chọn giá. Khối lượng bán này chưa đủ sức xoay chiều cung cầu mà mới kiềm chế biên độ tăng, phản ánh độ rộng còn khá tốt.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ chiếm hầu hết trong các mã tăng tốt nhất (rổ VN30 chỉ có 2 mã tăng trên 1%). VIX tăng 1,08%, NVL tăng 4,1%, PNJ tăng 6,35%, TPB tăng 1,37%, HCM tăng 3,19% là các cổ phiếu khớp lệnh trên trăm tỷ đồng mỗi cổ phiếu. Nhóm khớp vài chục tỷ với giá khỏe là CII tăng 2,15%, VPI tăng 2,36%, FRT tăng 1,5%, KDH tăng 2,5%, GEL tăng 1,9%, DCL tăng 5,01%...

Nhà đầu tư nước ngoài cũng bổ sung điểm sáng trong phiên với vị thế mua ròng phiên thứ 3 liên tiếp. Khối này rót tiếp khoảng 212 tỷ đồng ròng vào HoSE nhưng mua rất tập trung: VHM +171,9 tỷ, VIC +138,9 tỷ, PNJ +67,6 tỷ, FPT +48,8 tỷ, MBB +43,3 tỷ là lớn nhất. Phía bán ròng có VNM -51,3 tỷ, NVL -42,1 tỷ, VPB -31,5 tỷ, VIB -30,9 tỷ.