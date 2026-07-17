TP. Hồ Chí Minh định hình chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa giai đoạn 2026 - 2030

TP. Hồ Chí Minh đang định hình lại chiến lược phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng xanh hóa sản xuất, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Mục tiêu đến năm 2030 có tối thiểu 30% năng lượng sử dụng trong các nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu sẽ đến từ nguồn năng lượng tái tạo, góp phần đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường toàn cầu...

Định hướng xuyên suốt của chiến lược phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa của TP.Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030 là xanh hóa hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu. Ảnh minh họa.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030, mục đích nhằm nhằm khai thác tối đa lợi thế xuất nhập khẩu và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của Thành phố theo hướng phát triển bền vững.

ĐA DẠNG HÓA THỊ TRƯỜNG, NÂNG CAO GIÁ TRỊ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP.Hồ Chí Minh định hướng phát triển hoạt động xuất nhập khẩu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng của hàng hóa, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và mở rộng thị trường xuất khẩu trên cơ sở khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết.

Chiến lược xuất nhập khẩu của Thành phố đặt trọng tâm vào việc chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu theo hướng gia tăng tỷ trọng các sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, hàng hóa có giá trị gia tăng lớn và đáp ứng các tiêu chuẩn xanh của thị trường quốc tế.

Song song với việc củng cố các thị trường truyền thống, TP.Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh khai thác các thị trường mới, thị trường ngách có nhiều tiềm năng, đặc biệt là những quốc gia có nhu cầu cao đối với các sản phẩm xanh, sản phẩm thân thiện với môi trường và hàng hóa đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn được định hướng tăng cường tận dụng ưu đãi thuế quan từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, chủ động đáp ứng các quy định về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn môi trường và lao động nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, TP.Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng chuyên sâu, gắn với từng nhóm thị trường và ngành hàng, đồng thời nâng cao hiệu quả kết nối giữa doanh nghiệp với hệ thống phân phối và các chuỗi cung ứng toàn cầu.

THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ XUYÊN BIÊN GIỚI VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chuyển đổi số được xác định là một trong những động lực quan trọng trong chiến lược phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa của TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 - 2030.

Theo định hướng, thương mại điện tử xuyên biên giới sẽ trở thành kênh hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng toàn cầu, mở rộng cơ hội tham gia vào thị trường quốc tế, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử xuyên biên giới sẽ tiếp tục được triển khai, tạo điều kiện đưa hàng hóa của Thành phố lên các nền tảng thương mại điện tử quốc tế. Hoạt động xuất khẩu thông qua môi trường số được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa phương thức tiếp cận thị trường và nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại.

TP.Hồ Chí Minh cũng định hướng thúc đẩy ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị chuỗi cung ứng xuất nhập khẩu.

Việc phát triển các dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu theo hướng số hóa sẽ được đẩy mạnh, bao gồm logistics thông minh, thanh toán điện tử, dịch vụ tài chính phục vụ thương mại quốc tế và các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của thị trường toàn cầu.

Chiến lược giai đoạn mới đồng thời gắn với việc phát huy lợi thế của Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.Hồ Chí Minh nhằm hình thành hệ sinh thái dịch vụ tài chính - thương mại hiện đại, hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

XANH HÓA SẢN XUẤT, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC TẾ

Định hướng xuyên suốt của chiến lược phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa của TP.Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030 là xanh hóa hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu.

Chuyển đổi số được xác định là một trong những động lực quan trọng trong chiến lược phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa của TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 - 2030.

Thành phố đặt mục tiêu thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo, áp dụng các tiêu chuẩn môi trường và thực hiện các yêu cầu về phát triển bền vững của thị trường quốc tế.

Đến năm 2030, tối thiểu 30% năng lượng sử dụng trong các nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu trên địa bàn Thành phố sẽ đến từ nguồn năng lượng tái tạo. Đây là một trong những mục tiêu nhằm giúp doanh nghiệp thích ứng với các tiêu chuẩn mới của thị trường thế giới liên quan đến phát thải carbon và sản xuất xanh.

Song song đó, TP.Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu của các cơ chế, tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững như truy xuất nguồn gốc sản phẩm, các tiêu chuẩn ESG, cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của Liên minh Châu Âu (CBAM) cũng như các tiêu chuẩn Halal đối với những thị trường có nhu cầu đặc thù.

Việc phát triển hạ tầng logistics hiện đại và logistics xanh cũng được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu. Thành phố sẽ thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông, cảng biển, kho bãi và các trung tâm logistics phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, các giải pháp về phòng vệ thương mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, kiểm soát chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu và nâng cao năng lực thích ứng của doanh nghiệp trước những biến động của thương mại toàn cầu sẽ tiếp tục được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030.