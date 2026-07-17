TP. Hồ Chí Minh định hình chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa giai đoạn 2026 - 2030
TThiên Ân
Chọn cỡ chữ
TP. Hồ Chí Minh đang định hình lại chiến lược phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng xanh hóa sản xuất, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Mục tiêu đến năm 2030 có tối thiểu 30% năng lượng sử dụng trong các nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu sẽ đến từ nguồn năng lượng tái tạo, góp phần đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường toàn cầu...
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa
bàn giai đoạn 2026 - 2030, mục đích nhằm nhằm khai thác tối
đa lợi thế xuất nhập khẩu và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của Thành phố
theo hướng phát triển bền vững.
ĐA DẠNG HÓA THỊ TRƯỜNG,
NÂNG CAO GIÁ TRỊ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU
Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP.Hồ Chí Minh định hướng phát
triển hoạt động xuất nhập khẩu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng của hàng
hóa, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và mở rộng thị trường xuất khẩu
trên cơ sở khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký
kết.
Chiến lược xuất nhập khẩu của Thành phố đặt trọng tâm vào việc
chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu theo hướng gia tăng tỷ trọng các sản phẩm
công nghệ cao, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, hàng hóa có giá trị gia tăng lớn và
đáp ứng các tiêu chuẩn xanh của thị trường quốc tế.
Song song với việc củng cố các thị trường truyền thống, TP.Hồ
Chí Minh sẽ đẩy mạnh khai thác các thị trường mới, thị trường ngách có nhiều tiềm
năng, đặc biệt là những quốc gia có nhu cầu cao đối với các sản phẩm xanh, sản
phẩm thân thiện với môi trường và hàng hóa đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền
vững.
Các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn được định hướng tăng
cường tận dụng ưu đãi thuế quan từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới,
chủ động đáp ứng các quy định về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn môi trường và
lao động nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường
quốc tế.
Bên cạnh đó, TP.Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến
thương mại theo hướng chuyên sâu, gắn với từng nhóm thị trường và ngành hàng, đồng
thời nâng cao hiệu quả kết nối giữa doanh nghiệp với hệ thống phân phối và các
chuỗi cung ứng toàn cầu.
THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI
ĐIỆN TỬ XUYÊN BIÊN GIỚI VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
Chuyển đổi số được xác định là một trong những động lực quan
trọng trong chiến lược phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa của TP. Hồ Chí Minh
giai đoạn 2026 - 2030.
Theo định hướng, thương mại điện tử xuyên biên giới sẽ trở
thành kênh hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng toàn cầu, mở
rộng cơ hội tham gia vào thị trường quốc tế, đặc biệt đối với các doanh nghiệp
nhỏ và vừa.
Các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện
tử xuyên biên giới sẽ tiếp tục được triển khai, tạo điều kiện đưa hàng hóa của
Thành phố lên các nền tảng thương mại điện tử quốc tế. Hoạt động xuất khẩu
thông qua môi trường số được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa phương thức tiếp cận
thị trường và nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại.
TP.Hồ Chí Minh cũng định hướng thúc đẩy ứng dụng các công
nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng số trong hoạt động sản
xuất, kinh doanh và quản trị chuỗi cung ứng xuất nhập khẩu.
Việc phát triển các dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu theo hướng
số hóa sẽ được đẩy mạnh, bao gồm logistics thông minh, thanh toán điện tử, dịch
vụ tài chính phục vụ thương mại quốc tế và các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp
đáp ứng yêu cầu của thị trường toàn cầu.
Chiến lược giai đoạn mới đồng thời gắn với việc phát huy lợi
thế của Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.Hồ Chí Minh nhằm hình thành hệ sinh
thái dịch vụ tài chính - thương mại hiện đại, hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động xuất
nhập khẩu của doanh nghiệp.
XANH HÓA SẢN XUẤT, NÂNG
CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC TẾ
Định hướng xuyên suốt của chiến lược phát triển xuất nhập khẩu
hàng hóa của TP.Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030 là xanh hóa hoạt động sản
xuất hàng xuất khẩu.
Thành phố đặt mục tiêu thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi mô
hình sản xuất theo hướng tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo, áp dụng
các tiêu chuẩn môi trường và thực hiện các yêu cầu về phát triển bền vững của
thị trường quốc tế.
Đến năm 2030, tối thiểu 30% năng lượng sử dụng trong các nhà
máy sản xuất hàng xuất khẩu trên địa bàn Thành phố sẽ đến từ nguồn năng lượng
tái tạo. Đây là một trong những mục tiêu nhằm giúp doanh nghiệp thích ứng với
các tiêu chuẩn mới của thị trường thế giới liên quan đến phát thải carbon và sản
xuất xanh.
Song song đó, TP.Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng
các yêu cầu của các cơ chế, tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững như truy
xuất nguồn gốc sản phẩm, các tiêu chuẩn ESG, cơ chế điều chỉnh biên giới carbon
của Liên minh Châu Âu (CBAM) cũng như các tiêu chuẩn Halal đối với những thị
trường có nhu cầu đặc thù.
Việc phát triển hạ tầng logistics hiện đại và logistics xanh
cũng được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm chi phí,
nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu. Thành phố sẽ thúc đẩy kết
nối hạ tầng giao thông, cảng biển, kho bãi và các trung tâm logistics phục vụ
hoạt động xuất nhập khẩu.
Bên cạnh đó, các giải pháp về phòng vệ thương mại, bảo vệ
quyền sở hữu trí tuệ, kiểm soát chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu và nâng cao
năng lực thích ứng của doanh nghiệp trước những biến động của thương mại toàn cầu
sẽ tiếp tục được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030.
Mục tiêu mới cho hoạt động xuất nhập khẩu đến
năm 2030 của TP. Hồ Chí Minh:
Tối thiểu 30% năng lượng sử dụng trong các nhà máy sản xuất hàng xuất
khẩu đến từ nguồn năng lượng tái tạo.
Thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới trở thành động lực tăng
trưởng mới cho hoạt động xuất khẩu.
Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự
do (FTA) và mở rộng thị trường xuất khẩu.
Phát triển các dịch vụ tài chính phục vụ xuất nhập khẩu gắn với
Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.Hồ Chí Minh.
Đẩy mạnh logistics xanh, phát triển hạ tầng logistics và các khu
thương mại tự do phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu.
Hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường,
truy xuất nguồn gốc, phát triển bền vững và cơ chế điều chỉnh biên giới carbon
của các thị trường xuất khẩu.
Thúc đẩy nhập khẩu công nghệ nguồn, thiết bị hiện đại và nguyên liệu
phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Tăng cường các giải pháp phòng vệ thương mại, bảo vệ quyền sở hữu trí
tuệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.
Sự phát triển "thần tốc" của các sàn giao dịch trực tuyến, các trang mạng xã hội bán hàng đi kèm với những rủi ro về chất lượng sản phẩm, thông tin sai lệch đã khiến lĩnh vực này luôn đứng đầu về số lượng khiếu nại...
Do ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị thế giới, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh từ chiều 16/7. Theo đó, giá xăng tăng 547 đồng - 635 đồng/lít, các loại dầu tăng 724 đồng - 1.584 đồng/lít. Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn để giảm áp lực tăng giá cho thị trường…
Ngành mía đường Việt Nam khép lại niên vụ 2025-2026 với sản lượng gần 1,3 triệu tấn đường, nhưng lại đối mặt nghịch lý khi giá đường trong nước xuống mức thấp nhất ba năm và thấp nhất khu vực. Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, đường nhập lậu, đường không rõ nguồn gốc cùng đường lỏng HFCS tiếp tục gây sức ép, khiến tiêu thụ đường sản xuất từ mía gặp nhiều khó khăn...
Hàng trăm sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP và hàng thủ công mang đậm bản sắc vùng Tây Bắc chính thức được ra mắt tại không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt” tạo thêm động lực để các sản phẩm địa phương vươn xa trên thị trường…
Hơn một nửa số doanh nghiệp châu Âu (54%) được khảo sát, cho biết Việt Nam là thị trường chiến lược trọng điểm và là cơ sở hoạt động chính, trong khi 18% coi đây là địa điểm tăng trưởng quan trọng. Thay vì chỉ đóng vai trò cơ sở sản xuất, Việt Nam ngày càng được xem như nền tảng cho sản xuất, tìm nguồn cung ứng, dịch vụ khu vực và mở rộng tương lai tại Đông Nam Á...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam đã làm chủ công nghệ điều chế các chủng loại đồng vị và dược chất phóng xạ phục vụ y học hạt nhân. Khoa học hạt nhân nước ta đã phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư. Đây là những bước tiến vượt bậc trong nỗ lực đưa năng lượng nguyên tử vào phục vụ dân sinh.