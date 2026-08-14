Michelin ra mắt hai dòng lốp mới, hướng tới cả xe xăng, hybrid và xe điện

Michelin giới thiệu Primacy 5 energy và Pilot Sport 5 energy tại Việt Nam, kết hợp hiệu suất, độ bền và khả năng tối ưu năng lượng trên nhiều loại xe.

Michelin vừa giới thiệu hai dòng lốp mới gồm Primacy 5 Energy và Pilot Sport 5 Energy. Trong đó, Primacy 5 Energy hướng đến các dòng xe phổ thông và xe gia đình, còn Pilot Sport 5 Energy dành cho nhóm ô tô hiệu suất cao.

Hãng cho biết các sản phẩm được phát triển trong bối cảnh hệ sinh thái giao thông đang thay đổi với sự xuất hiện ngày càng nhiều của xe hybrid và xe điện. Đây cũng là hướng phát triển nhằm hạn chế những đánh đổi vốn thường xuất hiện khi tối ưu đồng thời hiệu suất, độ bền và khả năng tiết kiệm năng lượng của lốp xe.

Michelin Primacy 5 energy được định vị ở nhóm lốp cao cấp, tập trung vào sự cân bằng giữa độ êm ái, an toàn và hiệu quả năng lượng. Sản phẩm đạt xếp hạng AAA theo tiêu chuẩn nhãn lốp của Liên minh châu Âu ở ba tiêu chí gồm hiệu quả năng lượng, độ bám trên đường ướt và giảm tiếng ồn. Dòng lốp này sử dụng công nghệ Silent Rib Gen 3 và Piano Acoustic Tuning nhằm hạn chế tiếng ồn khi xe vận hành.

Một điểm đáng chú ý khác là công nghệ Slim Belt với lớp đai mỏng hơn, sử dụng ít vật liệu hơn nhưng vẫn duy trì độ bền. Theo Michelin, công nghệ này góp phần giảm lực cản lăn, từ đó hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu trên xe động cơ đốt trong hoặc tăng quãng đường vận hành trên xe điện.

Trong khi đó, Pilot Sport 5 Energy đạt xếp hạng AA về độ bám đường ướt và hiệu quả năng lượng. Sản phẩm sử dụng công nghệ Dynamic Response nhằm cải thiện phản hồi vô lăng, kết hợp thiết kế gai lốp hai hợp chất để cân bằng khả năng bám đường và mức tiêu hao năng lượng.

Cả hai dòng sản phẩm đều được ứng dụng công nghệ MaxTouch, có nhiệm vụ phân bổ lực trên bề mặt tiếp xúc khi xe tăng tốc, phanh hoặc vào cua. Giải pháp này có thể giúp hạn chế hiện tượng mòn không đều và duy trì hiệu suất của lốp trong quá trình sử dụng.

Về mặt thẩm mỹ, toàn bộ phần hông lốp của hai dòng sản phẩm đều áp dụng công nghệ vi kết cấu Premium Touch, tạo hiệu ứng bề mặt màu đen mờ.

Primacy 5 Energy có tổng cộng 30 kích cỡ, phù hợp với nhiều mẫu xe như Toyota Yaris Cross Hybrid, Corolla Cross Hybrid, Innova Cross Hybrid, Mercedes Benz GLC, Mazda CX-8 và VinFast VF 8.

Trong khi đó, Pilot Sport 5 Energy được cung cấp với 20 kích cỡ, có thể sử dụng trên BMW iX3, Mercedes Benz GLC 300, Lexus LS 500, VinFast VF 7 Plus và Porsche Macan điện.

Tại Việt Nam, Michelin Primacy 5 energy và Pilot Sport 5 energy đã được phân phối thông qua hệ thống đại lý Michelin chính hang trên toàn quốc.