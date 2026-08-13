ESG Company Tour 2026: Doanh nghiệp SME tìm hiểu mô hình chuyển đổi xanh tại Prime Group

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, phát triển bền vững và các tiêu chuẩn môi trường ngày càng trở thành những yếu tố quan trọng định hình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tại Việt Nam, chuyển đổi xanh đang dần trở thành yêu cầu thiết yếu đối với doanh nghiệp, trong đó cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đứng trước cả cơ hội và thách thức trong quá trình thích ứng.

Doanh nghiệp tham dự ESG Company Tour 2026 tìm hiểu mô hình chuyển đổi xanh tại Prime Group.

Ngày 12/8, Tập đoàn SCG phối hợp với Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam và Báo Dân trí tổ chức chương trình ESG Company Tour 2026 tại nhà máy Prime Tiền Phong, tỉnh Phú Thọ. Chương trình nằm trong khuôn khổ sáng kiến “Go Together” do SCG triển khai nhằm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ trên hành trình chuyển đổi xanh.

Phát biểu tại chương trình, ông Wichet Chuchaeu, Giám đốc Điều hành Khu vực Việt Nam, ngành Xi măng - Vật liệu xây dựng, Tập đoàn SCG, kiêm Phó Chủ tịch SCG Việt Nam, cho rằng chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu thiết yếu đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp SME.

Ông Wichet Chuchaeu - Giám đốc Điều hành Khu vực Việt Nam, ngành Xi măng - Vật liệu xây dựng tập đoàn SCG kiêm Phó Chủ tịch, SCG Việt Nam

Theo ông Wichet Chuchaeu, khi các chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng ưu tiên các tiêu chuẩn phát triển bền vững, những doanh nghiệp chủ động thích ứng từ sớm sẽ có vị thế thuận lợi hơn để nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Trong khuôn khổ chương trình, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trưởng Ban Phát triển bền vững Prime Group, đã chia sẻ về chủ đề “Vật liệu xanh trong kỷ nguyên Net Zero thông qua thực hành kinh tế tuần hoàn (ESG) tại Tập đoàn Prime Group”.

Nội dung chia sẻ tập trung vào cách doanh nghiệp triển khai các giải pháp phát triển bền vững dựa trên ba trụ cột gồm sản xuất xanh, sản phẩm xanh và không gian xanh. Đây cũng là cách tiếp cận cho thấy ESG có thể được tích hợp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thay vì chỉ được xem như một mục tiêu dài hạn.

Đáng chú ý, chuyển đổi xanh tại Prime Group không chỉ tập trung vào quá trình sản xuất mà còn được mở rộng sang phát triển sản phẩm. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đến năm 2030, 80% sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm xanh và hướng tới Net Zero vào năm 2050.

Việc đưa các doanh nghiệp SME trực tiếp tham quan và tìm hiểu mô hình sản xuất tại Prime Group được kỳ vọng mang đến góc nhìn thực tế hơn về quá trình triển khai ESG. Thay vì chỉ tiếp cận các khái niệm về phát triển bền vững, doanh nghiệp có cơ hội quan sát cách các giải pháp liên quan đến năng lượng, tài nguyên, công nghệ và quản lý môi trường được tích hợp vào hoạt động sản xuất.

Từ thực tế này, các doanh nghiệp SME có thể tham khảo và lựa chọn những giải pháp phù hợp với quy mô, lĩnh vực hoạt động cũng như nguồn lực của mình. Chuyển đổi xanh vì vậy không nhất thiết phải bắt đầu bằng những khoản đầu tư lớn, mà có thể được triển khai từng bước thông qua tối ưu hóa quy trình, tiết kiệm năng lượng, giảm lãng phí tài nguyên, ứng dụng công nghệ và nâng cao hiệu quả vận hành.

Bên cạnh việc chia sẻ mô hình thực tiễn tại Prime Group, ESG Company Tour 2026 còn hướng tới xây dựng mạng lưới kết nối dành cho cộng đồng SME. Thông qua hoạt động tham quan, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, chương trình kỳ vọng mở ra thêm cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, đổi mới công nghệ và phát triển chuỗi cung ứng bền vững.

Trong bối cảnh các yêu cầu về môi trường và phát triển bền vững ngày càng hiện diện rõ hơn trong hoạt động thương mại và chuỗi cung ứng, việc tiếp cận các mô hình thực tế được xem là một trong những bước đi giúp doanh nghiệp SME từng bước chuyển từ nhận thức sang hành động. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành, đáp ứng các tiêu chuẩn mới của thị trường và củng cố năng lực cạnh tranh trong dài hạn.