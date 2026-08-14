Áp lực bán tiếp tục đè nặng

Sắc đỏ vẫn lan rộng trong phiên sáng nay ngay cả khi nhóm cổ phiếu blue-chips có chút nỗ lực phục hồi đầu ngày. Sau phiên xả khá mạnh hôm qua, nhu cầu bán ngắn hạn càng gia tăng.

VN-Index chốt phiên đang giảm 1,18% tương đương -20,88 điểm. Diễn biến tiêu cực nhất là trọn phiên độ rộng đều xác nhận phía giảm giá áp đảo hoàn toàn. Độ rộng tốt nhất của chỉ số là lúc 10h30 cũng chỉ có 106 mã tăng và 164 mã giảm. Chốt phiên sáng sàn HoSE chỉ còn 66 mã tăng/228 mã giảm.

Mặt khác, thanh khoản sàn HoSE tăng hơn 18% so với sáng hôm qua, đạt 6.580 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Thanh khoản tăng, cổ phiếu giảm giá nhiều cho thấy bên bán đã làm chủ giao dịch. Thống kê cũng thể hiện hơn 67% số cổ phiếu có giao dịch đã phải chấp nhận chốt phiên ở mức thấp nhất hoặc chỉ nhích lên 1 giá so với mức thấp nhất và còn dư bán chặn lại.

Nhóm cổ phiếu blue-chips vẫn là nguyên nhân chính khi không có khả năng giữ nhịp. VIC lúc mạnh nhất cũng chỉ trên tham chiếu đúng 1 bước giá và đến cuối phiên giảm 1,88%. VHM cũng từ tham chiếu rơi càng lúc càng sâu, chốt phiên sáng giảm 2,92%. GAS trong 40 phút đầu tiên khá mạnh, tại đỉnh tăng 1,67% so với tham chiếu, nhưng đến cuối vẫn lao dốc -2,44%. TCB khá ấn tượng, đạt đỉnh lúc 10h, tăng 1,42% nhưng đến cuối chỉ còn +0,32%.

VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,89% với duy nhất 3 mã xanh nhưng tới 25 mã đỏ. Ngoài TCB là SAB tăng 0,76%, VNM tăng 0,49%. Cả hai cổ phiếu này cũng bị ép xuống đáng kể: Lúc mạnh nhất SAB tăng 1,42%, VNM tăng 1,62%. Trong khi đó phía giảm có tới 15 mã mất hơn 1% giá trị. Hai trong số 10 cổ phiếu lớn nhất của VN-Index lại giảm mạnh nhất: VHM giảm 2,92% và GAS giảm 2,44%. Ngoài ra BSR giảm 2,26%, GVR giảm 2,91%, VIC giảm 1,88% cũng tác động rất lớn.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Đối với cổ phiếu vừa và nhỏ, trọn phiên sắc đỏ áp đảo cho thấy nhóm này tiếp tục suy yếu. Trong 228 cổ phiếu giảm giá của HoSE, có 116 mã giảm quá 1%. Như vậy các cổ phiếu ngoài rổ VN30 có tới 100 mã điều chỉnh mạnh sáng nay. Một số xuất hiện thanh khoản cao xác nhận có áp lực bán vượt trội: VIX giảm 2,52% với 556,8 tỷ, GEX giảm 1,38% với 135,7 tỷ, GEE giảm 3,5% với 73,4 tỷ, BCM giảm 5,49% với 36,4 tỷ… Một thống kê đáng lưu ý là tới 80% số cổ phiếu kém nhất này đang phải chốt ở giá thấp nhất.

Ở phía tăng, khả năng đi ngược chiều không rõ ràng. Cả sàn HoSE chỉ có 9 cổ phiếu đạt giao dịch từ 1 tỷ đồng trở lên và có mức tăng giá hơn 1%: DXG tăng 1,84% khớp 154,8 tỷ, VSC tăng 1,74% với 146,2 tỷ, PNJ tăng 3,4% với 85,2 tỷ, NLG tăng 2% với 44,6 tỷ, SBT tăng 1,09% với 14 tỷ, HDC tăng 1,72% với 10,9 tỷ.

VN-Index chốt phiên sáng rơi xuống mức 1744,75 điểm. Đây là lần đầu tiên thị trường có hai phiên liên tiếp giảm mạnh, dù xác suất phục hồi vẫn còn dư địa cho phiên chiều. Sau nhịp phục hồi kỹ thuật nhanh và mạnh trong 6 phiên, thị trường có 6 phiên kế tiếp phân hóa đi ngang và hai phiên trở lại đây quay đầu giảm mạnh. Điều này khiến rủi ro kết thúc xu hướng hồi ngắn hạn đã rõ hơn.

Thực tế biên độ lợi nhuận ngắn hạn ở nhịp tăng này khá tốt, hàng chục mã tăng trên 10%. Tuy nhiên đó là hiệu suất tính từ giá đáy, còn với đa số nhà đầu tư, mức phục hồi này còn xa mới bù lỗ được.