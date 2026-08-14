Cả thế giới đang đi du lịch theo các sự kiện thiên văn

Báo Guardian đưa tin, giá phòng khách sạn đã tăng vọt tại các thành phố lớn ở châu Âu "ăn theo" sự kiện nhật thực toàn phần vào chiều 12/8 (tức đêm 12/8 giờ Việt Nam). Đây là lần đầu tiên hiện tượng thiên văn này có thể quan sát được từ lục địa già kể từ năm 1999…

Ảnh: Tùng Vy trên trang Amazing Long Cốc

Nhật thực toàn phần lần này đi qua Greenland, Iceland, miền Bắc Tây Ban Nha và một phần Đông Bắc Bồ Đào Nha, trong khi nhiều khu vực rộng lớn khác của châu Âu quan sát được nhật thực một phần. Theo các dữ liệu thiên văn, nhật thực toàn phần ngày 12/8 có thời gian toàn phần tối đa khoảng 2 phút 18 giây tại khu vực ngoài khơi Iceland.

Tại Iceland, vì nhật thực đi qua các khu vực phía tây và phía nam sầm uất nhất của Iceland, nên phần lớn lượng chỗ ở cho thuê ngắn hạn tại quốc gia này đã được hưởng lợi. Nhu cầu đặt phòng trong vùng quan sát nhật thực ở Iceland đã tăng 56,9% so với năm ngoái, tức là tăng nhanh gấp gần 3 lần so với các khu vực khác.

Là một trong các địa điểm dễ quan sát trọn vẹn hiện tượng, thủ đô Reykjavík của Iceland là một trong những nơi ghi nhận mức tăng giá phòng khách sạn mạnh nhất. Du khách tại đây phải bỏ ra trung bình 793 USD để đặt một phòng cho ngày 12/8, tăng 98% so với năm ngoái, theo dữ liệu từ Tập đoàn Lighthouse Intelligence.

Tại Iceland, vì nhật thực đi qua các khu vực phía tây và phía nam sầm uất nhất của Iceland. Ảnh: News International, Wayfare, Bermuda Broadcasting

Tây Ban Nha cũng đón một lượng lớn du khách, vì đây là một trong những điểm quan sát nhật thực toàn phần tốt nhất trên châu lục. Giá phòng tại thành phố A Coruña ở miền bắc Tây Ban Nha tăng 135% so với năm ngoái, đạt trung bình 451 USD. Giá phòng tại Mallorca tăng 24% lên khoảng 448 USD. Tại vùng Santiago de Compostela và thành phố Bilbao, giá phòng lần lượt tăng 34% và 67%.

Phòng thuê tại các thị trấn nhỏ và làng mạc nằm trên dải phân bố của nhật thực, cũng như các đài quan sát dã chiến do những người đam mê thiên văn địa phương dựng lên, đều đã chật kín du khách. Pháo đài Gormaz ở tỉnh Soria, một công trình có từ thế kỷ X, ước tính đón khoảng 400.000 - 1,5 triệu lượt di chuyển bằng ôtô. Ttrong đó có tới 164.000 du khách quốc tế và 282.700 du khách từ các địa phương khác của Tây Ban Nha.

Tận dụng cơ hội, các hãng hàng không và công ty bay charter đã bán chỗ ngắm nhật thực từ trên trời với giá “ngất ngưởng”. Chẳng hạn, Brussels Airlines sẽ đưa 100 hành khách qua Pháp để quan sát nhật thực một phần. Chuyến bay được thực hiện với sự hợp tác của Đài quan sát Công cộng Urania (Thụy Sĩ) với giá vé 350 USD (hơn 9 triệu đồng) một người. Trải nghiệm kéo dài 4 tiếng, trong đó thời gian máy bay trên trời khoảng 2 tiếng.

Đài quan sát Urania cũng hợp tác với ASL Group (công ty hàng không tư nhân châu Âu) tổ chức chuyến bay từ Liège (Bỉ) trên máy bay Embraer E135, giá khoảng 920 USD. Trong khi đó, Air Charter Service (Anh) thu 1.200 USD một người cho chuyến từ London đến một trong ba điểm quan sát nhật thực toàn phần: Valladolid hoặc quần đảo Balearic (Tây Ban Nha) và Reykjavik (Iceland). Lộ trình được xây dựng theo đường đi của vùng nhật thực, có phục vụ đồ ăn và rượu.

Tây Ban Nha là một trong những điểm quan sát nhật thực toàn phần tốt nhất trên châu lục. Ảnh: WTOP

Tiếp theo, dự báo thiên văn cho biết vào lúc 16h17 ngày 22/7/2028, Mặt Trăng sẽ che khuất hoàn toàn Mặt Trời, tạo ra một dải bóng tối rộng khoảng 100km bao phủ một số khu vực phía Nam New Zealand. Những địa điểm nằm trong vùng nhật thực sẽ chìm trong bóng tối giữa ban ngày trong 2 phút 51 giây.

Dù sự kiện còn gần hai năm nữa mới diễn ra, nhiều khách sạn tại thành phố Dunedin đã liên tục nhận được yêu cầu đặt phòng. Đến ngày 23/7 năm nay, khách sạn Dunedin Leisure Lodge đã bán hết các gói xem nhật thực.

TS. Ian Griffin, nhà thiên văn học đồng thời là Giám đốc Bảo tàng Tūhura Otago cho biết, lần gần nhất người dân có thể quan sát nhật thực toàn phần từ Dunedin là vào năm 1163, thời điểm con người còn chưa đặt chân đến New Zealand. "Chúng tôi sẽ là những người đầu tiên tại Dunedin được chứng kiến hiện tượng nhật thực toàn phần từ khu vực này sau hơn 850 năm. Điều đó thật sự rất đặc biệt", ông Griffin nói.

Hôm 22/7, Bảo tàng Tūhura Otago của New Zealand đã chính thức khởi động đồng hồ đếm ngược hai năm đến ngày diễn ra hiện tượng thiên văn này. Thành phố Dunedin kỳ vọng sẽ đón khoảng 35.000 du khách đổ về thành phố, trong khi nơi này có dân số khoảng 130.000 người. Nhân dịp này, thành phố Dunedin dự kiến tổ chức Lễ hội Bầu trời đêm, bắt đầu từ lễ Matariki - dịp năm mới truyền thống của người Māori - và kéo dài đến khi diễn ra nhật thực toàn phần.

Dự báo thiên văn đường đi của nhật thực toàn phần 2028 kéo dài từ Ấn Độ Dương qua Australia đến New Zealand. Nguồn: Xavier Jubier

Tại Việt Nam, mùa săn dải ngân hà (Milky Way) lý tưởng nhất kéo dài từ tháng 3 đến tháng 9, với cao điểm là tháng 5 đến tháng 8 khi lõi ngân hà rõ nét nhất. Khi màn đêm buông xuống, phần trung tâm rực rỡ nhất của dải ngân hà sẽ nhô cao dần trên bầu trời hướng đông nam, tạo nên một dải sáng mờ vắt ngang bầu trời.

Một số điểm đến “săn Milky Way” nổi tiếng tại Việt Nam có thể kể đến như Mù Cang Chải, Tà Chì Nhù (Yên Bái), Lảo Thẩn (Lào Cai) hay tại phía Nam là bãi biển Tân Thành (Tiền Giang), Côn Đảo (TP.HCM)... Bên cạnh những tọa độ quen thuộc, thời gian gần đây đồi chè Long Cốc (Phú Thọ) và Tà Xùa (Sơn La) cũng là địa điểm săn Milky Way được nhiều người yêu nhiếp ảnh truyền tai nhau.

Tại Long Cốc, ánh sáng từ dải Milky Way kết hợp cùng những triền đồi tối màu phía dưới tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Để đáp ứng xu hướng du lịch thiên văn của giới trẻ, xung quanh khu vực đồi chè Long Cốc hiện có khá nhiều homestay và nhà dân phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, ăn uống.

Tương tự, được mệnh là "thiên đường mây" đẹp nhất nhì vùng núi phía Bắc tại Việt Nam, Tà Xùa thời gian gần đây rất “hot” nhờ trải nghiệm săn dải ngân hà đầy ấn tượng. Những địa điểm cụ thể có thể săn milky way thành công ở Tà Xùa có thể kể đến như sống lưng khủng long Tà Xùa, khu cắm trại Đỉnh Gió, quán cà phê Trạm Mây, Ngaynaodo hoặc homestay Lu Trế…

Thời gian gần đây, đồi chè Long Cốc (Phú Thọ) và Tà Xùa (Sơn La) là địa điểm săn Milky Way đang "hot". Ảnh: Amazing Long Cốc

Nhiều bạn trẻ "đu trend" thành công chia sẻ kinh nghiệm cá nhân rằng những đêm không trăng hoặc trăng khuyết, thường rơi vào thời điểm trước hoặc sau ngày rằm Âm lịch, khi bầu trời quang đãng và ít mây là thời điểm dễ ngắm Milky Way tại Tà Xùa nhất.

Trên mạng xã hội, “dân phượt” chuyên nghiệp chia sẻ kinh nghiệm: Du khách yêu thiên văn cần tải app StarWalk hoặc Sky Guide, sau đó hướng điện thoại lên bầu trời để xem vị trí chính xác của dải ngân hà. Cố định máy ảnh hoặc điện thoại, thiết lập thông số chụp và kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc diệu kỳ xuất hiện. Du khách cũng cần mang theo áo ấm, đèn pin, thuốc chống muỗi và quan trọng nhất là đi theo nhóm để đảm bảo an toàn.