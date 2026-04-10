MIK Group kiến tạo biểu tượng từ những vị trí không thể thay thế
Tuấn Sơn
10/04/2026, 08:00
Trong bất động sản hạng sang, “vị trí đẹp” không còn là một khái niệm đủ để tạo khác biệt. Điều quan trọng nằm ở việc vị trí đó đáp ứng được những tiêu chí nào, từ kết nối, không gian đến khả năng tạo dấu ấn trong đô thị. Với MIK Group, cách tiếp cận này được cụ thể hóa thành một hệ tiêu chuẩn rõ ràng khi phát triển dòng sản phẩm M Series.
“M Series là những biểu tượng được kiến tạo có chọn lọc. Với dòng sản phẩm này, MIK Group đặt tiêu chí rất cao về vị trí - có những dự án phải chờ đợi nhiều năm mới tìm được một vị trí thực sự xứng tầm.”
Đó cũng là lời khẳng định của ông Nguyễn Dũng Minh - Phó Tổng giám đốc MIK Group tại sự kiện MIK Partnership 2026, cho thấy một cách tiếp cận nhất quán: kiên định lựa chọn những vị trí đủ điều kiện để phát triển các dự án M Series.
Khác với cách tiếp cận phổ biến trên thị trường, nơi “vị trí vàng” hay “trung tâm” thường được nhắc đến như một lợi thế mang tính khái niệm, MIK Group nhìn nhận vị trí như một hệ tiêu chuẩn cụ thể. Một dự án chỉ thực sự đủ điều kiện để phát triển theo dòng M Series khi hội tụ đồng thời nhiều yếu tố, từ bối cảnh đô thị, chất lượng không gian đến khả năng tạo dấu ấn.
Trước hết, đó phải là những khu đất nằm trong vùng lõi hoặc các trục phát triển quan trọng của đô thị, nơi khả năng kết nối không chỉ thuận tiện mà còn gắn với dòng chảy tăng trưởng dài hạn. Tuy nhiên, kết nối thôi là chưa đủ. Một vị trí được coi là đạt chuẩn còn cần sở hữu độ mở không gian nhất định, nơi tầm nhìn không bị giới hạn bởi các khối xây dựng dày đặc, để có thể hình thành những không gian sống thực sự thoáng đãng.
Yếu tố tiếp theo, đó phải là những vị trí có khả năng tạo ra một trải nghiệm sống khác biệt. Không chỉ là nơi để ở, vị trí còn định hình cách cư dân cảm nhận không gian mỗi ngày, từ tầm nhìn, ánh sáng cho đến cảm giác cân bằng giữa nhịp sống đô thị và sự riêng tư cần thiết. Đây cũng là lý do yếu tố “đủ gần để kết nối, nhưng đủ tách biệt để tận hưởng” ngày càng được đề cao trong phân khúc hạng sang.
Quan trọng hơn, vị trí của một dự án M Series cần đủ khác biệt để tạo dấu ấn trong cấu trúc đô thị. Không chỉ là nơi đặt một công trình, đó còn là điểm nhận diện của khu vực, góp phần định hình hình ảnh và giá trị của chính khu vực đó theo thời gian.
Đây cũng là những vị trí gần như không thể lặp lại. Khi quỹ đất tương tự không còn, các dự án hiện hữu vì thế có xu hướng gia tăng giá trị theo thời gian, tạo nền tảng cho khả năng tích lũy dài hạn, yếu tố cốt lõi của bất động sản hạng sang.
Chính sự hội tụ của những yếu tố này đã định hình nên một cách hiểu khác về “vị trí” trong M Series, không còn là một lợi thế mang tính định vị, mà là nền tảng để phát triển những công trình có khả năng trở thành biểu tượng.
Trong hành trình phát triển các dự án M Series của MIK Group, The Matrix One là một minh chứng rõ nét cho cách tiếp cận này. Tại khu vực Mỹ Đình, dự án nằm trong lõi phát triển năng động của phía Tây Hà Nội, đồng thời sở hữu tầm nhìn trực diện công viên, hồ điều hòa 14ha.
Sự kết hợp giữa kết nối trung tâm và một khoảng không gian mở quy mô lớn không chỉ mang lại sự thuận tiện trong di chuyển, mà còn tạo nên một trải nghiệm sống khác biệt, nơi cư dân được sống cùng cảnh quan, thay vì bị bao quanh bởi các khối xây dựng dày đặc. Đặc biệt, từ đây, tầm nhìn còn mở ra những khoảnh khắc hiếm có như các sự kiện pháo hoa quy mô lớn tại Mỹ Đình.
Trong bối cảnh khu vực ngày càng hoàn thiện và mật độ xây dựng gia tăng, những vị trí vừa có độ mở, vừa có cảnh quan quy mô lớn như vậy ngày càng trở nên hiếm. Chính điều này đã giúp The Matrix One dần trở thành một dấu ấn rõ ràng của khu vực, thay vì chỉ là một dự án hạng sang đơn thuần.
Nếu The Matrix One đại diện cho vị trí lõi đô thị gắn với công viên, thì The Magnolia lại mở ra một cách tiếp cận khác về “vị trí tạo biểu tượng”.
Tọa lạc tại khu HH1, khu đô thị Khai Sơn City (Long Biên), dự án sở hữu lợi thế hiếm khi nằm kế bên hai dòng sông lớn - sông Hồng và sông Đuống, đồng thời vẫn đảm bảo kết nối thuận tiện với khu vực trung tâm. Trong cấu trúc đô thị Hà Nội, những vị trí vừa tiếp cận trực diện mặt nước tự nhiên quy mô lớn, vừa duy trì khả năng kết nối như vậy ngày càng trở nên khan hiếm.
Từ lợi thế đó, thiết kế được định hình theo hướng mở, để các căn hộ đều sở hữu tầm nhìn thoáng và tiếp cận cảnh quan tự nhiên. Không chỉ mang lại giá trị về không gian, vị trí này còn tạo nên một trạng thái sống khác biệt - nơi cư dân có thể duy trì nhịp kết nối với đô thị, nhưng vẫn giữ được sự yên tĩnh và riêng tư cần thiết.
Với MIK Group, trong hành trình phát triển M Series, vị trí không phải là điểm khởi đầu mang tính địa lý, mà là yếu tố định hình bản sắc. Và cũng từ đó, mỗi dự án không chỉ đơn thuần là một công trình, mà trở thành một dấu ấn, nơi vị trí đủ khác biệt để tạo nên một biểu tượng.
