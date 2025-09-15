Thứ Hai, 15/09/2025

Trang chủ Hạ tầng

Mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 từ ngày 20/9

Tuấn Khang

15/09/2025, 16:51

Từ 8h00 ngày 20/9/2025 ngành đường sắt sẽ bán vé tàu Tết Đoan Ngọ trên tất cả các kênh bán vé...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết sẽ chính thức mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 từ 8h00 ngày 20/9/2025 trên tất cả các kênh bán vé. Vận tải Tết năm nay được tổ chức từ ngày 3/2 đến 8/3/2026 (tức 16 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ), với kế hoạch chạy 55 đoàn tàu mỗi ngày, huy động hơn 800 toa xe, cung ứng khoảng 330.000 vé đi suốt.

Trong kế hoạch chạy tàu, ngành đường sắt duy trì thường xuyên 7 đôi tàu Thống Nhất, bổ sung 2 đôi tàu tăng cường giữa Hà Nội – TP.HCM. Ngoài ra, sẽ có 12 đôi tàu khách khu đoạn mỗi ngày trên các tuyến Hà Nội – Vinh, Hà Nội – Đồng Hới, Hà Nội – Đà Nẵng, Huế – Đà Nẵng, Sài Gòn – Đà Nẵng, Sài Gòn – Quy Nhơn, Sài Gòn – Nha Trang, Sài Gòn – Phan Thiết. Một số tuyến được tăng cường thêm tàu dịp Tết như Sài Gòn – Vinh, Sài Gòn – Quảng Ngãi, Nha Trang – Sài Gòn. Trong giai đoạn cao điểm nghỉ Tết, từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết, nhiều đoàn tàu bổ sung cũng sẽ được bố trí phục vụ hành khách đi du xuân.

Về công tác bán vé, từ ngày 15 đến 19/9, đường sắt tổ chức bán cho các tập thể thuộc lực lượng vũ trang, trường học, khu công nghiệp, doanh nghiệp. Từ 8h00 ngày 20/9, vé sẽ được bán rộng rãi qua các website chính thức (dsvn.vn, vetau.com.vn, vetauonline.vn, giare.vetau.vn), tại ga, đại lý, ứng dụng ví điện tử (Momo, VNPay, ZaloPay, ViettelPay), app ngân hàng, app bán vé tàu hoặc qua tổng đài ga Sài Gòn (1900 1520), ga Hà Nội (1900 0109). Mỗi khách hàng được mua tối đa 10 vé cho mỗi chiều đi và về.

Ngành đường sắt cũng áp dụng bán vé ghế phụ cho trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi đi cùng người lớn, cũng như cho cán bộ chiến sĩ đi công tác đột xuất và phóng viên tác nghiệp. Chính sách giảm giá được triển khai linh hoạt: mua vé sớm từ 10 ngày trở lên cho quãng đường trên 900 km sẽ được giảm 5-15%; mua vé tập thể từ 11 người trở lên được giảm 2-12%; vé khứ hồi giảm 5%; sinh viên được giảm 10-20%. Ngoài ra, các đối tượng chính sách xã hội như bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người cao tuổi, trẻ em đều được hưởng ưu đãi theo quy định.

Về quy định đổi, trả vé, mức khấu trừ 30% áp dụng trong những ngày cao điểm Tết. Ngoài thời gian này, mức phí đổi, trả dao động từ 10-20% tùy thời điểm, với yêu cầu trả vé trước giờ tàu chạy từ 4 giờ đến 72 giờ, tùy loại vé cá nhân hay tập thể.

Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách nên mua vé trực tiếp tại ga, đại lý chính thức hoặc qua các kênh trực tuyến đã công bố, tuyệt đối không mua qua “cò vé” để tránh rủi ro. Hành khách có thể kiểm tra tính xác thực của vé điện tử bằng cách truy cập website dsvn.vn, vào mục “Kiểm tra vé”, nhập đầy đủ thông tin và so sánh với thẻ lên tàu.

Với quy mô hơn 330.000 vé, nhiều đoàn tàu tăng cường và chính sách giá linh hoạt, ngành đường sắt kỳ vọng đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, du xuân của người dân trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

đầu tư đường sắt hạ tầng vé tàu Tết Bính Ngọ 2026

