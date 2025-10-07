Ninh Bình: 360.000 tỷ đồng doanh thu từ khu công nghiệp trong 9 tháng

Ngày 6/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị nghe báo cáo về tình hình thu hút đầu tư và phương hướng phát triển các khu, cụm công nghiệp trong thời gian tới. Đây được coi là bước chuẩn bị quan trọng để xây dựng đề án tổng thể phát triển công nghiệp, tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội, hướng đến mục tiêu đưa Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030...

Theo báo cáo, Ninh Bình hiện có một khu kinh tế Ninh Cơ với quy mô gần 14 nghìn ha, nơi đã hình thành các dự án động lực như tổ hợp thép của Tập đoàn Xuân Thiện hay Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông. Về khu công nghiệp, Thủ tướng đã phê duyệt 53 khu với tổng diện tích hơn 12 nghìn ha, trong đó 42 khu đã được phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030. Đến nay, 32 khu đã thành lập với diện tích khoảng 7.400 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 50%.

Hiện có hơn 1.000 dự án thứ cấp đang hoạt động, trong đó hơn 500 dự án FDI, tổng vốn đăng ký khoảng 10 tỷ USD và gần 130 nghìn tỷ đồng. Chỉ riêng chín tháng năm 2025, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã tạo ra doanh thu hơn 360 nghìn tỷ đồng, giá trị xuất khẩu trên 12 tỷ USD, đóng góp ngân sách hơn 15.600 tỷ đồng. Gần 193 nghìn lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp, với mức thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng mỗi tháng.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Báo Ninh Bình

Ở lĩnh vực cụm công nghiệp, toàn tỉnh có quy hoạch 117 cụm, trong đó 80 cụm đã thành lập hoặc mở rộng với tổng diện tích hơn 3.300 ha. Hiện có 43 cụm đi vào hoạt động, 69 cụm được phê duyệt chủ trương đầu tư hạ tầng với tổng vốn đăng ký trên 31 nghìn tỷ đồng, và 71 cụm có quy hoạch chi tiết.

Sở Công thương đang rà soát để điều chỉnh, bổ sung vị trí mới phù hợp, đồng thời loại bỏ những cụm không còn đáp ứng yêu cầu phát triển. Một số cụm gắn với làng nghề sẽ tiếp tục được đầu tư hạ tầng kỹ thuật, vừa phục vụ sản xuất, vừa bảo đảm yêu cầu môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn nhấn mạnh, việc xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp là yêu cầu cấp thiết, bảo đảm phân định quỹ đất rõ ràng cho từng ngành, tạo điều kiện phát triển đồng bộ. Ông đề nghị tỉnh cần đẩy mạnh kết nối hạ tầng giữa các khu, cụm; xây dựng cơ chế phối hợp trong giải phóng mặt bằng; hoàn thiện hạ tầng tại những khu công nghiệp do Nhà nước đầu tư, nhằm tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư.

Khu kinh tế Ninh Cơ

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc khẳng định sau khi sáp nhập, Ninh Bình có thêm nhiều lợi thế về vị trí địa lý và không gian phát triển, tạo tiền đề để thúc đẩy công nghiệp và dịch vụ. Ông yêu cầu các ngành, địa phương phải có tầm nhìn tổng thể, xác định rõ tính chất và vai trò từng khu công nghiệp, từ đó định hướng đầu tư hợp lý. Những cụm có quy mô nhỏ, hạ tầng chưa hoàn thiện sẽ được rà soát kỹ lưỡng, tránh đầu tư dàn trải. Các khu, cụm sẽ được tổ chức lại quản lý hạ tầng, gắn với bố trí nguồn lực ngân sách công để hoàn thiện đồng bộ.

Quan điểm nhất quán của tỉnh là phát triển khu công nghiệp gắn với dịch vụ và đô thị, ưu tiên dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, hạn chế các dự án thâm dụng lao động và đất đai. Trước yêu cầu của thời kỳ mới, tỉnh đặt quyết tâm đổi mới môi trường đầu tư, tạo chuyển biến thực chất, đóng góp vào sự phát triển chung, hướng đến mục tiêu đưa Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.