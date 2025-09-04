Thứ Năm, 04/09/2025

Trang chủ Đầu tư

Thông tuyến đường sắt Bắc – Nam qua Quảng Trị

Tuấn Khang

04/09/2025, 18:57

Các đơn vị ngành đường sắt đã huy động nhiều thiết bị cùng 60 công nhân để khắc phục sự cố hư hỏng đường sắt đoạn qua xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị để thông tuyến đường sắt Bắc – Nam qua Quảng Trị…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 4/9/2025, sự cố sạt lở đá đã xảy ra tại đoạn đường sắt Bắc – Nam qua xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động giao thông đường sắt. Ba tảng đá lớn, có dung tích từ 1,5 đến 3 m3, đã lăn xuống từ sườn núi và va trúng đường ray tại km 458+200, gần Ga Lạc Sơn, khiến đường ray bị xô lệch và hư hỏng. Rất may, vào thời điểm xảy ra sự cố, không có đoàn tàu nào đang lưu thông qua khu vực này.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình đã huy động 60 công nhân cùng nhiều thiết bị chuyên dụng như máy đục phá đá và cần cẩu để khắc phục. Đến khoảng 10 giờ 55 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn tất việc sửa chữa và thông tuyến đường sắt Bắc – Nam trở lại, giúp các chuyến tàu có thể tiếp tục hành trình.

Ông Trần Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình, cho biết sự cố này đã đặt ra những thách thức lớn cho ngành đường sắt, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều vị trí ở đỉnh núi vẫn chưa được khảo sát. Để đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện, công ty đã tăng cường lực lượng canh phòng tại những điểm có nguy cơ sạt lở cao, đồng thời triển khai các biện pháp gia cố như lưới thép và rọ đá tại những khu vực tiềm ẩn nguy cơ.

Hiện giao thông đường sắt vẫn đối diện nguy cơ cao do nhiều vị trí ở đỉnh núi chưa được khảo sát. Trước mắt, công ty tăng cường lực lượng canh phòng tại những điểm có nguy cơ sạt lở để kịp thời phát hiện sự cố, bảo đảm an toàn chạy tàu.

Sự cố này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động giao thông mà còn cho thấy sự cần thiết và rất quan trọng của việc duy trì an toàn cho hệ thống đường sắt, đặc biệt trong mùa mưa bão. Ngành đường sắt cần có những biện pháp chủ động hơn trong việc khảo sát và quản lý các khu vực có nguy cơ sạt lở, nhằm giảm thiểu rủi ro cho hành khách và đảm bảo sự thông suốt của tuyến đường huyết mạch Bắc – Nam.

Trong bối cảnh hiện nay, việc nâng cao nhận thức và chuẩn bị tốt cho các tình huống khẩn cấp là điều cần thiết. Sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan, cùng với việc đầu tư vào công nghệ và thiết bị hiện đại, sẽ giúp ngành đường sắt Việt Nam phát triển bền vững và an toàn hơn trong tương lai.

Từ khóa:

an toàn giao thông công ty đường sắt đầu tư đường sắt đường sắt Bắc – Nam Giao thông hạ tầng khắc phục sự cố mùa mưa bão quảng trị sạt lở đá

