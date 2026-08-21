Mô hình “Boutique” trong bất động sản: Khi giá trị của một nơi ở không được đo bằng số lượng

Trong tiếng Pháp, boutique vốn được dùng để chỉ một cửa hàng - thường có quy mô nhỏ và chuyên biệt. Theo các tài liệu ngôn ngữ học, từ này đã xuất hiện từ nhiều thế kỷ trước với nghĩa là nơi một thương nhân hay nghệ nhân bày bán sản phẩm; đến thế kỷ XX, “boutique” ngày càng gắn với những cửa hàng thời trang nhỏ, có phong cách riêng và phục vụ một nhóm khách hàng cụ thể.
Thay vì cố gắng phục vụ số đông bằng một công thức có thể lặp lại ở nhiều nơi, một boutique thường tạo sức hút từ cá tính riêng của sản phẩm, cách tuyển chọn hàng hóa, thẩm mỹ của không gian và trải nghiệm mà khách hàng nhận được. Chính giới hạn về quy mô cho phép người tạo ra sản phẩm tập trung nhiều hơn vào những thứ khó có thể duy trì khi mọi thứ được sản xuất và nhân rộng hàng loạt: chi tiết, sự nhất quán, cá tính và cảm giác riêng biệt.
Đó cũng là lý do khái niệm này sau đó đi vào hospitality và tạo ra một cách làm khách sạn hoàn toàn khác.
Năm 1984, Morgans Hotel tại New York do Ian Schrager và Steve Rubell phát triển, với thiết kế của Andrée Putman, được xem là một trong những dự án có vai trò khai mở khái niệm boutique hotel hiện đại. Khách sạn này không cố cạnh tranh với các chuỗi lớn bằng số lượng phòng hay độ hoành tráng.
Thay vào đó, nó tạo ra một trải nghiệm mang cá tính rất rõ: thiết kế khác biệt, quy mô thân mật và một bầu không khí khiến khách cảm thấy mình đang ở một nơi có bản sắc, thay vì một sản phẩm khách sạn có thể được sao chép từ thành phố này sang thành phố khác. Tinh thần ấy trở thành đặc điểm cốt lõi của boutique hotel về sau.
Đây chính là điểm quan trọng nhất của chữ boutique – không đơn giản chỉ là số lượng ít, mà là chọn quy mô vừa đủ để có thể chăm chút sâu hơn cho trải nghiệm.
Trong bất động sản, không tồn tại một ngưỡng pháp lý quốc tế quy định bao nhiêu căn mới được gọi là “boutique residence”. Nhưng trong cách thị trường sử dụng khái niệm này, những dự án boutique thường chia sẻ một số đặc điểm tương đồng: quy mô cư dân giới hạn, mật độ thấp hơn, thiết kế mang bản sắc riêng, tính riêng tư cao và trải nghiệm được tuyển chọn thay vì chạy theo số lượng tiện ích. Và đây cũng là điểm giúp phân biệt một dự án “ít căn” với một dự án thực sự có tinh thần Boutique Living. Boutique chỉ thực sự có ý nghĩa khi sự giới hạn về số lượng được chuyển hóa thành giá trị hữu hình cho người ở.
Ở nhiều thị trường cao cấp, logic này đã trở thành một phần rõ nét của bất động sản hạng sang. Những dự án quy mô nhỏ thường dùng chính mật độ cư dân thấp, thiết kế riêng biệt và sự riêng tư làm lợi thế thay vì cạnh tranh bằng một hệ tiện ích khổng lồ hay số lượng lớn đại trà. Các dự án boutique tại Taipei, Bangkok hay Miami hiện nay đều nhấn mạnh yếu tố giới hạn như một phần của trải nghiệm sống, chứ không chỉ là công cụ tạo khan hiếm.
Thay vì phát triển một dự án hàng trăm hay hàng nghìn căn, The Westique Residences được giới hạn ở 99 sản phẩm trên mặt tiền Kinh Dương Vương - một trong những trục giao thông quan trọng tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM. Ở đây, con số 99 không đơn thuần được sử dụng như một thông điệp về sự khan hiếm. Nó là nền tảng để hình thành một cộng đồng cư dân chọn lọc và một trải nghiệm sống có mật độ vừa phải hơn.
Tinh thần Boutique tiếp tục được thể hiện trong cách dự án tổ chức các không gian chung và tiện ích. Thay vì chạy theo số lượng, The Westique Residences tập trung vào những trải nghiệm gần với đời sống thường ngày: Hồ bơi vô cực ứng dụng công nghệ điện phân muối, jacuzzi, gym & yoga, khu vui chơi sáng tạo dành cho trẻ em, phòng sinh hoạt cộng đồng và Sky Park trên tầng thượng.
Ngay cả thiết kế kiến trúc và không gian sống cũng được phát triển theo định hướng này, với sự tham gia của đơn vị thiết kế quốc tế nổi tiếng như AI PlanetWorks (Hoa Kỳ), hay Ong & Ong (Singapore), mọi chi tiết đều được tính toán tỉ mỉ, chú trọng vào tỷ lệ, vật liệu, ánh sáng và cách tổ chức không gian để tạo sự cân bằng giữa tính thẩm mỹ và trải nghiệm ở thực. Đó là một cách diễn giải khá chính xác cho tinh thần: Ít hơn về số lượng, nhưng sâu hơn về trải nghiệm.
Trong một thị trường mà người mua ngày càng hiểu sản phẩm hơn, “cao cấp” không còn đơn giản đồng nghĩa với vật liệu đắt tiền hay một danh sách dài tiện ích. Giá trị thực sự bắt đầu nằm ở những yếu tố khó nhân rộng, khách hàng không trả thêm tiền vì dự án chỉ có 99 căn. Họ trả thêm cho những giá trị mà một dự án chỉ 99 căn có khả năng mang lại: mật độ thấp hơn, tính riêng tư cao hơn, trải nghiệm được chọn lọc hơn và một sản phẩm khó bị đại trà hóa.
“Với một dự án, tôi không nhìn vào chi phí ESG, tôi nhìn vào chi phí vận hành và giá trị dài hạn của tài sản”, ông Michael Sheren, Chủ tịch HĐQT HAUS, nhận định trong cuộc phỏng vấn với Vogue Business China.
Ngày nay, các trung tâm thương mại thế hệ mới không đơn thuần là nơi diễn ra giao dịch mua bán, mà đang trở thành “phòng khách” sôi động của các đô thị hiện đại. Tại cửa ngõ Vinhomes Global Gate Hạ Long, hệ sinh thái bán lẻ khổng lồ gồm hai Vincom Mega Mall và Outlet 6 ha sẽ tạo nên nhịp sống phồn hoa thường nhật bao quanh quần thể căn hộ chuẩn Diamond - The Sunrise Bay.
Sau khi chỉ tiêu Đề án được điều chỉnh lên 1,14 triệu căn, nguồn lực tài chính cho phát triển nhà ở xã hội tiếp tục được bổ sung, với hàng chục nghìn tỷ đồng bố trí qua các chương trình tín dụng, cùng việc mở rộng kênh vốn ưu đãi và thành lập Quỹ nhà ở quốc gia...
Nằm tại khu vực trung tâm phía Nam thành phố Huế, khu đất 28 Lê Quý Đôn có diện tích 2.059,9 m2, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và được quy hoạch để triển khai một dự án khách sạn quy mô gần 200 phòng.
Sau quá trình triển khai, Bộ Giáo dục và Đào tạo còn 39 cơ sở chưa hoàn thành sắp xếp. Thanh tra Chính phủ đề nghị tiếp tục rà soát, xử lý những cơ sở còn lại để đưa nhà, đất vào khai thác, sử dụng....
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Hàng loạt vụ buôn lậu hàng hóa, ngà voi quy mô đặc biệt lớn vừa được lực lượng chức năng triệt phá thành công. Đại diện cơ quan Hải quan cho biết, sẽ tăng cường việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...