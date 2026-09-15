Dynam Capital Limited: Tháng 9 hứa hẹn là một tháng đáng chú ý của thị trường chứng khoán Việt Nam

Việc Việt Nam được FTSE nâng hạng đánh dấu một bước tiến nữa trong quá trình phát triển của một thị trường đã thay đổi mạnh mẽ trong 20 năm hoạt động của VNH, đồng thời diễn ra trong bối cảnh đất nước cần những nguồn vốn sâu rộng hơn để tài trợ cho các tham vọng phát triển.

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Dynam Capital Limited - đơn vị quản lý danh mục đầu tư của VietNam Holding Limited (VNH), vừa có báo cáo đầu tư của VNH tháng 8/2026 trong đó nhấn mạnh: Khi Việt Nam chuẩn bị chính thức gia nhập câu lạc bộ các thị trường mới nổi FTSE sau thời gian dài chờ đợi, tháng 9 hứa hẹn sẽ là một tháng đáng chú ý.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã phục hồi trong tháng 8 sau đợt bán tháo mạnh trong tháng 7. Chỉ số VN-Index tăng 5,6% trong tháng khi kết quả kinh doanh doanh nghiệp tích cực và mặt bằng định giá hấp dẫn hơn đã đưa dòng tiền trở lại thị trường, trong khi việc Việt Nam được nâng hạng FTSE càng gia tăng sự quan tâm của nhà đầu tư.

Giá trị tài sản ròng (NAV) của VNH tăng 7,6%, vượt mức tăng 6,6% của Chỉ số Vietnam All Share. VNH đạt mức tăng trưởng vượt trội này mặc dù không có khoản đầu tư nào vào VIC – cổ phiếu đã tăng thêm 11,2% trong tháng 8 và hiện chiếm khoảng 20% VN-Index.

Nhóm ngân hàng là một trong những nhóm đóng góp tích cực nhất, với Techcombank (TCB) tăng 16,4%, MB Bank (MBB) tăng 13,9% và VPBank (VPB) tăng 13,1%. Các khoản đầu tư trong lĩnh vực bán lẻ cũng diễn biến tích cực, dẫn đầu là FPT Retail (FRT) tăng 18,3% và Digiworld (DGW) tăng 16,3%, trong khi Mobile World Group (MWG) cũng tăng giá.

Sau nhiều tháng khi diễn biến giá cổ phiếu và kết quả hoạt động của doanh nghiệp không đồng pha, tháng 8 đã chứng kiến khoảng cách này bắt đầu được thu hẹp phần nào.

Động lực tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam tiếp tục được duy trì trong tháng 8. Xuất khẩu tăng 26% so với cùng kỳ năm trước, doanh số bán lẻ tăng 14,9%, trong khi chỉ số PMI ngành sản xuất cải thiện lên 53,3.

Giải ngân đầu tư công đạt 21 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm khi Chính phủ tiếp tục thúc đẩy chương trình phát triển cơ sở hạ tầng đầy tham vọng. Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp cũng ấn tượng không kém: sau khi tăng trưởng 36,6% trong quý II, lợi nhuận toàn thị trường hiện vẫn được kỳ vọng tăng khoảng 20% trong cả năm 2026.

Tín dụng tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn đáng kể so với tiền gửi, gây áp lực lên thanh khoản và làm gia tăng cạnh tranh về nguồn vốn trong toàn hệ thống ngân hàng.

Trong bối cảnh nhu cầu tín dụng vẫn ở mức cao, Dynam Capita cho rằng giai đoạn tiếp theo sẽ ngày càng ưu tiên những ngân hàng có khả năng đảm bảo và đa dạng hóa nguồn vốn, duy trì được biên lợi nhuận và chất lượng tài sản trong quá trình tăng trưởng.

MBB, TCB và VPB nằm trong số những ngân hàng tư nhân có vị thế tốt để thích ứng với môi trường này. Cùng với VietinBank (CTG) và Asia Commercial Bank (ACB), nhóm ngân hàng hiện chiếm gần 40% danh mục đầu tư của VNH.

Dynam Capita nhấn mạnh: Các kế hoạch đầy tham vọng của Việt Nam về phát triển cơ sở hạ tầng và đầu tư sẽ đòi hỏi nguồn vốn khổng lồ, và không thể kỳ vọng các ngân hàng sẽ tự mình tài trợ cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước.

Các thị trường trái phiếu và cổ phiếu cần phát triển sâu rộng hơn để ngày càng đảm nhận phần lớn hơn trong gánh nặng tài trợ vốn. Điều này khiến thời điểm Việt Nam được nâng hạng lên trạng thái Thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market) của FTSE Russell trở nên đặc biệt phù hợp.

Sau nhiều năm được kỳ vọng, việc nâng hạng sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 21/9. Sự kiện này sẽ không thể ngay lập tức làm thay đổi hoàn toàn thị trường, và những tiến bộ tiếp theo về khả năng tiếp cận thị trường, thanh khoản cũng như tỷ lệ sở hữu nước ngoài vẫn sẽ rất quan trọng.

Tuy nhiên, đây là một bước tiến đáng kể nữa trong quá trình phát triển thị trường vốn Việt Nam, sau nhiều năm cải cách nhằm cải thiện khả năng tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế. Việc nâng hạng cũng sẽ đưa cổ phiếu Việt Nam vào các bộ chỉ số thị trường mới nổi lớn trên toàn cầu.

Việt Nam đã đạt được một trong những tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh nhất châu Á trong nhiều năm qua, nhưng các nhà đầu tư cổ phiếu quốc tế không phải lúc nào cũng nắm bắt được đầy đủ thành quả tăng trưởng đó.

Các hạn chế về khả năng tiếp cận thị trường, cơ cấu chỉ số, pha loãng và sự thu hẹp định giá đều đóng một vai trò nhất định. Một số rào cản trong số này hiện đang dần được tháo gỡ, đúng vào thời điểm lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng mạnh và định giá tại phần lớn thị trường vẫn ở mức hấp dẫn.

Lựa chọn cổ phiếu và kỷ luật đầu tư vẫn là trọng tâm trong phương pháp tiếp cận của quỹ. Tăng trưởng lợi nhuận là một yếu tố then chốt trong các quyết định đầu tư, bên cạnh quản trị doanh nghiệp, nền tảng cơ bản của doanh nghiệp và định giá.

Tại cuối tháng 8, danh mục đầu tư được giao dịch ở mức P/E dự phóng năm 2026 là 9,3 lần, so với 12 lần của Chỉ số Vietnam All Share. Định giá của toàn thị trường cũng ngày càng chịu ảnh hưởng bởi một số cổ phiếu có mức định giá vượt trội, đáng chú ý nhất là VIC, hiện giao dịch ở mức P/E 85 lần.

Do đó, tháng 9 năm nay được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm nhiều hơn thường lệ. Việc Việt Nam được FTSE nâng hạng đánh dấu một bước tiến nữa trong quá trình phát triển của một thị trường đã thay đổi mạnh mẽ trong 20 năm hoạt động của VNH, đồng thời diễn ra trong bối cảnh đất nước cần những nguồn vốn sâu rộng hơn để tài trợ cho các tham vọng phát triển.

Chi phí huy động vốn cao hơn, những bất ổn toàn cầu và sự tập trung ở một số bộ phận của thị trường vẫn là những yếu tố cần được theo dõi chặt chẽ. Tuy nhiên, lợi nhuận doanh nghiệp vẫn tăng trưởng mạnh, định giá tại phần lớn danh mục vẫn hấp dẫn và tháng 8 đã mang lại những bằng chứng đáng khích lệ cho thấy các yếu tố cơ bản đang ngày càng có ảnh hưởng lớn hơn đến giá cổ phiếu.

"Sau những "nỗi buồn mùa hè" của tháng 7, tháng 8 đã thay đổi giai điệu. Khi Việt Nam chuẩn bị chính thức gia nhập câu lạc bộ các thị trường mới nổi FTSE sau thời gian dài chờ đợi, tháng 9 hứa hẹn sẽ là một tháng đáng chú ý", quỹ ngoại nhấn mạnh.