Thứ Năm, 07/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Truy tố cựu Thứ trưởng nhận hối lộ hơn 16,3 tỷ đồng

Đỗ Mến

07/05/2026, 09:52

Cáo buộc xác định, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan để cấp dưới gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, nhận hối lộ 16,3 tỉ đồng...

Cựu Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (cũ), Nguyễn Bá Hoan - Ảnh: TTXVN
Cựu Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (cũ), Nguyễn Bá Hoan - Ảnh: TTXVN

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án xảy ra tại  Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (viết tắt là Công ty Hoàng Long), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũ (nay là Bộ Nội vụ).

Có 9 bị can bị truy tố về tội Nhận hối lộ gồm: Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (cũ); Tống Hải Nam, cựu cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước; Nguyễn Thành Hưng, cán bộ văn phòng Cục Quản lý lao động ngoài nước); Phan Thị Thu Trang, cán bộ phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo, Cục Quản lý lao động ngoài nước; Đỗ Vân Hương, Quyền Trưởng phòng pháp chế, Cục Quản lý lao động ngoài nước;

Tạ Thị Thanh Thúy (Phó trưởng phòng thị trường Châu Á, Châu Phi); Phạm Viết Hương và Nguyễn Gia Liêm (cùng là cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài); Lê Thanh Hà (Trưởng Ban quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc).

Ngoài ra, có 18 bị can bị truy tố tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và một bị can bị truy tố tội Môi giới hối lộ.

Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến tháng 5/2025, bị can Nguyễn Bá Hoan phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước. Tuy nhiên, bị can Hoan đã để cấp dưới là bị can Tống Hải Nam chỉ đạo các cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp làm thẩm định hồ sơ cấp giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Để được cấp giấy phép, các doanh nghiệp phải đưa tiền theo định mức từ 100 triệu đồng – 400 triệu đồng. Ngoài ra, các bị can có sai phạm trong việc thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài.

Cáo buộc thể hiện, bị can Nguyễn Bá Hoan đã đồng ý cho bị can Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo rào cản khiến doanh nghiệp buộc phải đưa tiền theo định mức khoảng 500 USD/lao động để được tạo điều kiện và được cấp phiếu trả lời.

Qua đó, cá bị can đã nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng của các cá nhân thuộc 31 công ty.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận tiền để ký 14 giấy phép. Bị can này đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình, thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện Visa E7 trái quy định của pháp luật, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền chi phí, tiền biếu vào các dịp lễ, tết.

Trong thời gian từ 2020 - 2025, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã nhiều lần nhận tiền, tổng số hơn 16,3 tỷ đồng.

Còn bị can Tống Hải Nam đã chỉ đạo cấp dưới là bị can Nguyễn Thành Hưng, Phan Thị Thu Trang gây khó khăn cho doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp đổi giấy phép, xây dựng, chỉ đạo thực hiện quy trình thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện Visa E7 trái pháp luật. Từ đó, buộc doanh nghiệp phải chi tiền chi phí.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, bị can Nam nhiều lần nhận hối lộ, tổng số hơn 14,3 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân hơn 7,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2020 - 2025, các công ty của các bị can Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long) lập 2 phiếu thu để hạch toán trên 2 hệ thống sổ kế toán nhằm che giấu doanh thu, để ngoài sổ sách hơn 1.206 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 241 tỷ đồng.

Hiện, các bị can và người liên quan đã khắc phục hơn 251 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhận thấy còn có quy định pháp luật hiện hành về điều kiện và thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thiếu tính cụ thể, chưa đảm bảo sự chặt chẽ và đồng bộ.

Đặc biệt, còn tồn tại nhiều kẽ hở dẫn đến tình trạng áp dụng pháp luật thiếu thống nhất, tạo điều kiện cho người có thẩm quyền lạm dụng để gây phiền hà, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực xuất khẩu lao động, kê khai báo cáo thuế đối với doanh nghiệp chưa được nâng cao.

Vụ án Công ty Hoàng Long: Để ngoài sổ sách, che giấu doanh thu hơn 1.206 tỷ đồng

16:29, 01/04/2026

Vụ án Công ty Hoàng Long: Để ngoài sổ sách, che giấu doanh thu hơn 1.206 tỷ đồng

Cựu Thứ trưởng bị đề nghị truy tố vì "vòi" tiền doanh nghiệp trong vụ án Công ty Hoàng Long

15:41, 01/04/2026

Cựu Thứ trưởng bị đề nghị truy tố vì

Vụ Công ty Hoàng Long: Che giấu doanh thu, gây thiệt hại về thuế hơn 241 tỷ đồng

15:09, 26/12/2025

Vụ Công ty Hoàng Long: Che giấu doanh thu, gây thiệt hại về thuế hơn 241 tỷ đồng

Từ khóa:

môi giới hối lộ người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhận hối lộ thẩm định

Đọc thêm

Triệt phá nhiều vụ dùng hóa chất độc hại sản xuất thực phẩm quy mô lớn

Triệt phá nhiều vụ dùng hóa chất độc hại sản xuất thực phẩm quy mô lớn

Các đối tượng sử dụng hóa chất như Acid Acetic, Natri Silicat (thủy tinh lỏng) để pha trộn vào thực phẩm trong quá trình sản xuất rồi đưa ra thị trường tiêu thụ với số lượng rất lớn...

VnEconomy

"Năng lực số" vượt trội không phải ưu tiên hàng đầu trong tuyển dụng

Hiện kỹ năng chuyên sâu về AI vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng cầu kỹ năng. Dù nhu cầu này được dự báo sẽ tăng dần, thực tế cho thấy phần lớn người lao động đang dùng các công cụ AI phổ thông – vốn không đòi hỏi kiến thức chuyên biệt...

Cần xây dựng bức tranh tổng thể về thiên tai trên cả nước trong 10-15 năm gần đây

Cần xây dựng bức tranh tổng thể về thiên tai trên cả nước trong 10-15 năm gần đây

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng yêu cầu phải rà soát, tổng hợp đầy đủ số liệu về các loại hình thiên tai như sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán. “Không thể nói chung chung, phải chỉ rõ xảy ra ở đâu, bao nhiêu điểm, bao nhiêu km, thuộc địa phương nào?”...

Nhiều doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài bị phạt nặng

Nhiều doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài bị phạt nặng

Một doanh nghiệp bị phạt đến 400 triệu đồng, do có nhiều vi phạm về đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, như thu tiền dịch vụ của người lao động vượt quá mức trần; chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc tại Đài Loan và Nhật Bản khi chưa có sự chấp thuận của cơ quan quản lý...

Dự thảo Nghị định phòng, chống tin giả: Cần giải thích, làm rõ khái niệm

Dự thảo Nghị định phòng, chống tin giả: Cần giải thích, làm rõ khái niệm "tin giả", "tin sai sự thật".

Góp ý dự thảo luật, có ý kiến đề xuất cân nhắc bổ sung phân loại tin giả, tin sai sự thật là do cố ý hay vô ý; có thể có thông tin sai do nhầm lẫn; có thông tin chưa được kiểm chứng hoặc các thông tin mang tính dự báo, phân tích, nhận định, ý kiến cá nhân...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

eMagazine

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

AI trong ngân hàng: Tăng tốc công nghệ nhưng không đánh đổi “niềm tin”

Kinh tế số

2

Cho phép doanh nghiệp khấu trừ lại thuế VAT khi bổ sung chứng từ thanh toán

Tài chính

3

Đà Nẵng: Gần 1.000 gian hàng tham gia Triển lãm quốc tế Vietbuild 2026

Bất động sản

4

Huế cấp mới 19 dự án, thu hút gần 14 nghìn tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm

Đầu tư

5

Sun PhuQuoc Ariways mở đường bay TP.HCM – Vân Đồn

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy