Truy tố cựu Thứ trưởng nhận hối lộ hơn 16,3 tỷ đồng

Cáo buộc xác định, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan để cấp dưới gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, nhận hối lộ 16,3 tỉ đồng...

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (viết tắt là Công ty Hoàng Long), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũ (nay là Bộ Nội vụ).

Có 9 bị can bị truy tố về tội Nhận hối lộ gồm: Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (cũ); Tống Hải Nam, cựu cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước; Nguyễn Thành Hưng, cán bộ văn phòng Cục Quản lý lao động ngoài nước); Phan Thị Thu Trang, cán bộ phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo, Cục Quản lý lao động ngoài nước; Đỗ Vân Hương, Quyền Trưởng phòng pháp chế, Cục Quản lý lao động ngoài nước;

Tạ Thị Thanh Thúy (Phó trưởng phòng thị trường Châu Á, Châu Phi); Phạm Viết Hương và Nguyễn Gia Liêm (cùng là cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài); Lê Thanh Hà (Trưởng Ban quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc).

Ngoài ra, có 18 bị can bị truy tố tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và một bị can bị truy tố tội Môi giới hối lộ.

Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến tháng 5/2025, bị can Nguyễn Bá Hoan phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước. Tuy nhiên, bị can Hoan đã để cấp dưới là bị can Tống Hải Nam chỉ đạo các cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp làm thẩm định hồ sơ cấp giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Để được cấp giấy phép, các doanh nghiệp phải đưa tiền theo định mức từ 100 triệu đồng – 400 triệu đồng. Ngoài ra, các bị can có sai phạm trong việc thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài.

Cáo buộc thể hiện, bị can Nguyễn Bá Hoan đã đồng ý cho bị can Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo rào cản khiến doanh nghiệp buộc phải đưa tiền theo định mức khoảng 500 USD/lao động để được tạo điều kiện và được cấp phiếu trả lời.

Qua đó, cá bị can đã nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng của các cá nhân thuộc 31 công ty.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận tiền để ký 14 giấy phép. Bị can này đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình, thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện Visa E7 trái quy định của pháp luật, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền chi phí, tiền biếu vào các dịp lễ, tết.

Trong thời gian từ 2020 - 2025, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã nhiều lần nhận tiền, tổng số hơn 16,3 tỷ đồng.

Còn bị can Tống Hải Nam đã chỉ đạo cấp dưới là bị can Nguyễn Thành Hưng, Phan Thị Thu Trang gây khó khăn cho doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp đổi giấy phép, xây dựng, chỉ đạo thực hiện quy trình thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện Visa E7 trái pháp luật. Từ đó, buộc doanh nghiệp phải chi tiền chi phí.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, bị can Nam nhiều lần nhận hối lộ, tổng số hơn 14,3 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân hơn 7,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2020 - 2025, các công ty của các bị can Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long) lập 2 phiếu thu để hạch toán trên 2 hệ thống sổ kế toán nhằm che giấu doanh thu, để ngoài sổ sách hơn 1.206 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 241 tỷ đồng.

Hiện, các bị can và người liên quan đã khắc phục hơn 251 tỷ đồng.