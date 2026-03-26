Mở rộng hệ sinh thái ngành thực phẩm, đồ uống và dịch vụ khách sạn Việt Nam

Dưới tác động của các xu hướng tiêu dùng mới, tiêu dùng lành mạnh, có trách nhiệm, các doanh nghiệp thực phẩm đang đứng trước áp lực phải đổi mới liên tục để tồn tại và phát triển…

Từ ngày 24 đến 26/03/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) diễn ra Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Thực phẩm, Đồ uống, Thiết bị làm bánh, Nhà hàng, Khách sạn và cung ứng dịch vụ (Food & Hospitality Vietnam 2026).

Triển lãm năm nay ghi nhận sự bứt phá ấn tượng với tổng diện tích trưng bày 13.000 m2, mở rộng đáng kể so với quy mô 10.000 m2 của kỳ trước. Bước sang năm 2026, sự kiện lần thứ 13 không chỉ dừng lại ở việc duy trì uy tín mà còn tạo nên một "cú hích" thực sự khi kết hợp cùng HOTELEX Vietnam – triển lãm quốc tế danh tiếng về thiết bị nhà hàng, khách sạn và dịch vụ ẩm thực.

Sự kết hợp này diễn ra trong bối cảnh ngành F&B và Hospitality Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc. Dưới tác động của các xu hướng tiêu dùng mới như thực phẩm lành mạnh, tiêu dùng có trách nhiệm, tự động hóa vận hành bếp và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, các doanh nghiệp đang đứng trước áp lực phải đổi mới liên tục để tồn tại và phát triển.

Ông Ian Roberts, Phó Chủ tịch Cấp cao Informa Markets Asia, cho biết ngành thực phẩm, đồ uống và dịch vụ lưu trú tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi rõ rệt, chịu tác động từ tiêu dùng mới, yêu cầu về bền vững và tiêu chuẩn dịch vụ.

Đồng thời, các xu hướng như thực phẩm tốt cho sức khỏe, tiêu dùng có trách nhiệm, tự động hóa trong vận hành nhà bếp và trải nghiệm khách hàng cá nhân hóa đang tái định nghĩa tương lai của ngành tại Việt Nam cũng như trên toàn khu vực.

Doanh nghiệp nước ngoài giới thiệu sản phẩm thực phẩm tại triển lãm.

"Việc mở rộng quy mô triển lãm với sự ra mắt của HOTELEX Vietnam giúp tăng chiều sâu cho hệ sinh thái triển lãm, khẳng định vai trò của sự kiện như một nền tảng kết nối giữa nhà cung ứng và người mua chuyên nghiệp", ông Ian Roberts nhấn mạnh, đồng thời cho biết một trong những hoạt động trọng tâm là chương trình FHV Premier Connect, tổ chức các cuộc gặp 1:1 được sắp xếp trước giữa doanh nghiệp trưng bày và nhà mua hàng.

Trong số 19 khu gian hàng quốc tế, nước Ý để lại dấu ấn đậm nét với quy mô tham gia lớn nhất từ trước đến nay. Bà Alessandra Tognonato, Tổng Lãnh sự Ý tại TP.HCM, chia sẻ rằng Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng không chỉ bởi sự tăng trưởng, mà còn bởi năng lượng và sự cởi mở của thị trường. Một cơ số người tiêu dùng trẻ, tò mò và ngày càng sành sỏi đang hình thành nên những xu hướng mới trong ngành thực phẩm và khách sạn, nơi mà chất lượng và tính nguyên bản được coi trọng hơn bao giờ hết.

Với dự báo quy mô ngành đạt 80 tỷ USD vào năm 2030, tiềm năng hợp tác là vô cùng rõ rệt. Nước Ý coi Việt Nam là thị trường trọng điểm. Tại gian hàng Ý, 19 công ty giới thiệu những sản phẩm tinh hoa đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể như phô mai, mì Ý, dầu ô liu, thịt nguội và rượu vang.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp từ Mỹ với hơn 40 đơn vị cũng mang đến những giải pháp công nghệ tiên tiến và nguyên liệu chất lượng cao cho ngành bánh (bakery) và các loại thịt gia cầm, đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch, an toàn đang ngày càng tăng tại Việt Nam.

Từ góc độ lĩnh vực du lịch-lưu trú, bà Đỗ Hồng Xoan, Phó Chủ tịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam Chủ tịch, Liên chi hội Khách sạn Việt Nam, cho biết so với năm 2004, đến nay số lượng cơ sở lưu trú du lịch đã tăng gấp hơn 20 lần và gấp 10 lần về số buồng.

Cụ thể, hiện cả nước có 41.000 cơ sở với 810.000 buồng; số lượng nhà hàng cao cấp cũng đã tăng hàng chục lần so với năm 2004, do đó nhu cầu về mua sắm thực phẩm, trang thiết bị cũng sẽ rất lớn. Vì vậy, triển lãm thực sự là cơ hội để các khách sạn, nhà hàng có thể tìm kiếm những thực phẩm, trang thiết bị cao cấp phù hợp với cơ sở của mình.

Song song với không gian trưng bày là chuỗi hội thảo chuyên đề tập trung vào các vấn đề mang tính chiến lược và thực tiễn như: tối ưu mô hình vận hành nhà hàng trong thời Michelin; xu hướng và thách thức của ngành HoReCa năm 2026; diễn biến thị trường khách sạn Việt Nam theo hướng tăng trưởng bền vững… Các hội thảo này có sự tham gia của các hiệp hội ngành nghề, chuyên gia vận hành và doanh nghiệp quốc tế, mang đến những nội dung rất hữu ích và góc nhìn đa chiều gắn liền với thực tiễn thị trường.

Bà Đỗ Hồng Xoan cho biết với sự bảo trợ của Sở Công Thương TP.Hồ Chí Minh và các Hiệp hội uy tín, Food & Hospitality Vietnam 2026 cùng HOTELEX Vietnam không chỉ là sự kiện thương mại, mà còn là nền tảng chiến lược, nơi kiến thức, công nghệ và cơ hội kinh doanh giao thoa, tạo đà cho du lịch và ngành thực phẩm Việt Nam phát triển bền vững, chất lượng và hiệu quả trong tương lai.