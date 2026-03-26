Thứ Năm, 26/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Mở rộng hệ sinh thái ngành thực phẩm, đồ uống và dịch vụ khách sạn Việt Nam

Song Hà

26/03/2026, 07:51

Dưới tác động của các xu hướng tiêu dùng mới, tiêu dùng lành mạnh, có trách nhiệm, các doanh nghiệp thực phẩm đang đứng trước áp lực phải đổi mới liên tục để tồn tại và phát triển…

Food & Hospitality Vietnam 2026 dự kiến đón khoảng 17.000 lượt khách tham quan.

Từ ngày 24 đến 26/03/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) diễn ra Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Thực phẩm, Đồ uống, Thiết bị làm bánh, Nhà hàng, Khách sạn và cung ứng dịch vụ (Food & Hospitality Vietnam 2026).

Triển lãm năm nay ghi nhận sự bứt phá ấn tượng với tổng diện tích trưng bày 13.000 m2, mở rộng đáng kể so với quy mô 10.000 m2 của kỳ trước. Bước sang năm 2026, sự kiện lần thứ 13 không chỉ dừng lại ở việc duy trì uy tín mà còn tạo nên một "cú hích" thực sự khi kết hợp cùng HOTELEX Vietnam – triển lãm quốc tế danh tiếng về thiết bị nhà hàng, khách sạn và dịch vụ ẩm thực.

Sự kết hợp này diễn ra trong bối cảnh ngành F&B và Hospitality Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc. Dưới tác động của các xu hướng tiêu dùng mới như thực phẩm lành mạnh, tiêu dùng có trách nhiệm, tự động hóa vận hành bếp và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, các doanh nghiệp đang đứng trước áp lực phải đổi mới liên tục để tồn tại và phát triển.

Ông Ian Roberts, Phó Chủ tịch Cấp cao Informa Markets Asia, cho biết ngành thực phẩm, đồ uống và dịch vụ lưu trú tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi rõ rệt, chịu tác động từ tiêu dùng mới, yêu cầu về bền vững và tiêu chuẩn dịch vụ.

Đồng thời, các xu hướng như thực phẩm tốt cho sức khỏe, tiêu dùng có trách nhiệm, tự động hóa trong vận hành nhà bếp và trải nghiệm khách hàng cá nhân hóa đang tái định nghĩa tương lai của ngành tại Việt Nam cũng như trên toàn khu vực.

Doanh nghiệp nước ngoài giới thiệu sản phẩm thực phẩm tại triển lãm.

"Việc mở rộng quy mô triển lãm với sự ra mắt của HOTELEX Vietnam giúp tăng chiều sâu cho hệ sinh thái triển lãm, khẳng định vai trò của sự kiện như một nền tảng kết nối giữa nhà cung ứng và người mua chuyên nghiệp", ông Ian Roberts nhấn mạnh, đồng thời cho biết một trong những hoạt động trọng tâm là chương trình FHV Premier Connect, tổ chức các cuộc gặp 1:1 được sắp xếp trước giữa doanh nghiệp trưng bày và nhà mua hàng.

Trong số 19 khu gian hàng quốc tế, nước Ý để lại dấu ấn đậm nét với quy mô tham gia lớn nhất từ trước đến nay. Bà Alessandra Tognonato, Tổng Lãnh sự Ý tại TP.HCM, chia sẻ rằng Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng không chỉ bởi sự tăng trưởng, mà còn bởi năng lượng và sự cởi mở của thị trường. Một cơ số người tiêu dùng trẻ, tò mò và ngày càng sành sỏi đang hình thành nên những xu hướng mới trong ngành thực phẩm và khách sạn, nơi mà chất lượng và tính nguyên bản được coi trọng hơn bao giờ hết.

Với dự báo quy mô ngành đạt 80 tỷ USD vào năm 2030, tiềm năng hợp tác là vô cùng rõ rệt. Nước Ý coi Việt Nam là thị trường trọng điểm. Tại gian hàng Ý, 19 công ty giới thiệu những sản phẩm tinh hoa đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể như phô mai, mì Ý, dầu ô liu, thịt nguội và rượu vang.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp từ Mỹ với hơn 40 đơn vị cũng mang đến những giải pháp công nghệ tiên tiến và nguyên liệu chất lượng cao cho ngành bánh (bakery) và các loại thịt gia cầm, đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch, an toàn đang ngày càng tăng tại Việt Nam.

Từ góc độ lĩnh vực du lịch-lưu trú, bà Đỗ Hồng Xoan, Phó Chủ tịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam Chủ tịch, Liên chi hội Khách sạn Việt Nam, cho biết so với năm 2004, đến nay số lượng cơ sở lưu trú du lịch đã tăng gấp hơn 20 lần và gấp 10 lần về số buồng.

Cụ thể, hiện cả nước có 41.000 cơ sở với 810.000 buồng; số lượng nhà hàng cao cấp cũng đã tăng hàng chục lần so với năm 2004, do đó nhu cầu về mua sắm thực phẩm, trang thiết bị cũng sẽ rất lớn. Vì vậy, triển lãm thực sự là cơ hội để các khách sạn, nhà hàng có thể tìm kiếm những thực phẩm, trang thiết bị cao cấp phù hợp với cơ sở của mình.

Song song với không gian trưng bày là chuỗi hội thảo chuyên đề tập trung vào các vấn đề mang tính chiến lược và thực tiễn như: tối ưu mô hình vận hành nhà hàng trong thời Michelin; xu hướng và thách thức của ngành HoReCa năm 2026; diễn biến thị trường khách sạn Việt Nam theo hướng tăng trưởng bền vững… Các hội thảo này có sự tham gia của các hiệp hội ngành nghề, chuyên gia vận hành và doanh nghiệp quốc tế, mang đến những nội dung rất hữu ích và góc nhìn đa chiều gắn liền với thực tiễn thị trường.

Bà Đỗ Hồng Xoan cho biết với sự bảo trợ của Sở Công Thương TP.Hồ Chí Minh và các Hiệp hội uy tín, Food & Hospitality Vietnam 2026 cùng HOTELEX Vietnam không chỉ là sự kiện thương mại, mà còn là nền tảng chiến lược, nơi kiến thức, công nghệ và cơ hội kinh doanh giao thoa, tạo đà cho du lịch và ngành thực phẩm Việt Nam phát triển bền vững, chất lượng và hiệu quả trong tương lai.

Australia và Việt Nam mở rộng hợp tác nông nghiệp - thực phẩm

Cần một cuộc cách mạng về tư duy quản lý chất lượng thực phẩm

Thực phẩm Việt ngày càng được ưa chuộng tại kênh phân phối hiện đại

Từ khóa:

bà Đỗ Hồng Xoan công nghệ thực phẩm HOTELEX Vietnam ngành F&B ngành thực phẩm Việt Nam ông Ian Roberts thị trường khách sạn Việt Nam thực phẩm lành mạnh tiêu dùng có trách nhiệm Triển lãm Food & Hospitality Vietnam 2026

Sản phẩm giao dịch là heo mảnh sau giết mổ, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc...

Theo Hội đồng Hải sản Na Uy (NSC), xuất khẩu cá hồi Na Uy sang Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong những tháng đầu năm 2026, đưa Việt Nam trở thành thị trường tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á…

Nguồn lực tài chính khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam vẫn phụ thuộc lớn vào ngân sách nhà nước và ODA, nhưng chỉ đáp ứng được khoảng 30% thiệt hại thực tế. Khoảng trống còn lại đang đặt ra thách thức lớn đối với khả năng phục hồi và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan.

Trong khi Liên minh châu Âu (EU) thúc đẩy loại bỏ năng lượng Nga, Hungary lại gia tăng nhập khẩu dầu và khí đốt từ Moscow. Sự phụ thuộc ngày càng mang tính cấu trúc này đang đặt ra thách thức lớn đối với chiến lược chung của châu Âu...

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động nhanh chóng và sâu sắc, việc xác lập một mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là một sự lựa chọn chiến lược mà đã trở thành yêu cầu tự thân, mang tính tất yếu để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng hùng cường...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy