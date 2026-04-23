Một doanh nghiệp bất động sản phát hành hơn 10.000 tỷ trái phiếu trong 3 tháng đầu năm

Kỳ hạn bình quân của nhóm bất động sản trong quý 1 là 5,9 năm. Các doanh nghiệp có giá trị phát hành lớn nhất từ đầu năm đến nay gồm có: Công ty TNHH Đầu tư Marina Center 10,2 nghìn tỷ đồng...

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp sôi động trong tháng 3, dẫn dắt bởi nhóm Bất động sản. Cụ thể, theo thống kê của MBS, thị trường trái phiếu doanh nghiệp sôi động trong tháng 3 với tổng giá trị phát hành đạt 31,6 nghìn tỷ đồng, gấp gần 9,4 lần so với tháng trước và tăng 84% so với cùng kỳ.

Trong đó, động lực chính đến từ nhóm Bất động sản khi chiếm tới 75,2% giá trị phát hành trong tháng, tương đương 23,8 nghìn tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức 270 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm.

Bên cạnh đó, giá trị phát hành nhóm ngân hàng cũng tăng 80,6% so với tháng 2, đạt gần 6 nghìn tỷ đồng chiếm 18,8% tổng giá trị phát hành tháng.

Về phương thức phát hành, phát hành riêng lẻ quay trở lại chiếm ưu thế với tổng giá trị phát hành 25,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 80,7%. Trong khi các trái phiếu phát hành ra công chúng vẫn chủ yếu đến từ nhóm Ngân hàng.

Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 40,1 nghìn tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ. Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp bình quân gia quyền trong năm 3 tháng năm 2026 ước đạt khoảng 7,9%, cao hơn so với mức 7,3% của năm 2025.

Bất động sản là nhóm ngành có giá trị phát hành cao nhất với 24,1 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 60%. Lãi suất bình quân gia quyền tháng 3 đã giảm 3,7 điểm phần trăm so với tháng 2, hiện ở mức 7,8%/năm, chủ yếu do ảnh hưởng từ lô trái phiếu quy mô lớn của Công ty TNHH Đầu tư Marina Center (chiếm 42,8% giá trị phát hành của nhóm trong tháng) với lãi suất kỳ đầu chỉ ở mức 4%/năm.

Kỳ hạn bình quân của nhóm bất động sản trong quý 1 là 5,9 năm. Các doanh nghiệp có giá trị phát hành lớn nhất từ đầu năm đến nay gồm có: Công ty TNHH Đầu tư Marina Center (10,2 nghìn tỷ đồng), Công ty Cổ phần Thời Đại Mới T&T (8 nghìn tỷ đồng), Công ty TNHH Đầu tư và phát triển bất động sản Phát Đạt (5,6 nghìn tỷ đồng).

Xu hướng này trái ngược với 3 tháng đầu năm ngoái, khi toàn bộ lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành đều tập trung ở nhóm ngân hàng và chứng khoán.

Nhóm Ngân hàng chiếm tỷ trọng 28,6% với tổng giá trị phát hành đạt 11,5 nghìn tỷ đồng. Lãi suất bình quân gia quyền ở mức 7,7%/năm, kỳ hạn bình quân gần 7,7 năm. Các ngân hàng có giá trị phát hành lớn nhất gồm có: HDB (4,7 nghìn tỷ đồng), BID (3,3 nghìn tỷ đồng) và CTG (2,2 nghìn tỷ đồng).

Giá trị trái phiếu doanh nghiệp mua lại trước hạn trong tháng 3 đạt khoảng 7,7 nghìn tỷ đồng, tăng 265% so với tháng trước nhưng giảm 22,8% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm Bất động sản chiếm 74% với trị giá mua lại khoảng 5,7 nghìn tỷ đồng, chủ yếu đến từ đợt mua lại 5,5 nghìn tỷ đồng của Capitaland Tower.

Nhóm Ngân hàng ghi nhận mức mua lại 1,7 nghìn tỷ đồng (+61,6 lần so với cùng kỳ), chiếm 22,3% tổng giá trị mua lại trong tháng. Lũy kế 3 tháng năm 2026, khoảng 11,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được mua lại trước hạn (-59% so với cùng kỳ), với đóng góp chủ yếu đến từ giá trị mua lại của nhóm Bất động sản (chiếm 64% giá trị mua lại, -24.5% so với cùng kỳ).

Về tình hình chậm trả, tháng 3 ghi nhận 9 mã trái phiếu chậm thanh toán gốc/lãi với giá trị chậm trả gần 4,7 nghìn tỷ đồng. Trong đó có 2 mã trái phiếu công bố chậm trả lần đầu của Công ty TNHH Thành phố Aqua và Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Nhà Sài Gòn với tổng mệnh giá 840 tỷ đồng.

Lũy kế đến hết tháng 3, tổng giá trị trái phiếu đang chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán ước đạt khoảng 30,8 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 2,2% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp toàn thị trường.

Theo MBS, áp lực thanh toán dự kiến sẽ gia tăng đáng kể trong các tháng tới. Cụ thể, riêng tháng 4 ghi nhận khoảng 28 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn đã trừ các khoản mua lại trước hạn, tăng gần 250% so với cùng kỳ. Trong quý 2, ước tính có khoảng 58 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn tăng 140% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm Bất động sản chiếm tới 79%, tương đương hơn 46 nghìn tỷ đồng.