Kéo thốc ở trụ, VN-Index nối lại quán tính tăng

Kim Phong

22/04/2026, 15:26

Thông tin từ đại hội cổ đông đã giúp nhóm cổ phiếu Vingroup tăng bùng nổ trong phiên chiều nay, kéo mạnh VN-Index tăng 1,3%. Ảnh hưởng lan tỏa cũng khá tốt nhưng độ rộng vẫn thể hiện cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 1,7 lần số tăng. Thanh khoản hầu như cũng chỉ cải thiện ở nhóm Vin.

Vn-Index lấy lại quán tính và tiếp cận vùng đỉnh lịch sử.

VN-Index đóng cửa tăng mạnh 23,82 điểm thì chỉ riêng VIC kịch trần, VHM tăng 3,09% đã đem về hơn 27 điểm. Thống kê nhóm blue-chips VN30 chiều nay có 20 cổ phiếu cải thiện giá so với buổi sáng và 7 mã yếu đi, nhưng giao dịch hầu như chỉ tụ lại ở VIC và VHM.

VIC chốt phiên sáng giảm nhẹ 0,1%, vừa vào phiên chiều đã có cầu lớn đánh thốc lên. Đến khoảng 1h47 giá đã chạm tới mức trần và từ 1h50 trở đi có dư mua trần. Thanh khoản của VIC riêng buổi chiều lên tới 735 tỷ đồng, gấp 3,5 lần giao dịch buổi sáng. VHM thậm chí ấn tượng hơn về thanh khoản, khớp tới 910,6 tỷ đồng, gấp khoảng 2,4 lần phiên sáng. VHM được kéo giá cùng lúc với VIC nhưng kém hơn một chút. Chốt phiên sáng VHM còn đang giảm 2,26%, đóng cửa tăng 3,09% tương đương phục hồi chiều nay là 5,47%.

Rổ VN30 phiên chiều ghi nhận mức thanh khoản tăng mạnh 26,3% so với buổi sáng, nhưng chỉ riêng VIC, VHM, VPL, VRE đã chiếm 34% tổng thanh khoản. Ngoài nhóm này, tuy cả rổ cũng có 16 mã khác phục hồi giá tốt buổi chiều nhưng hầu hết là nhỏ. VN30-Index đóng cửa tăng 0,91% nhưng cũng chỉ 13 mã tăng và 13 mã giảm. Ngoài nhóm Vin, chỉ thêm DGC tăng 2,81% là đáng kể nhưng thực tế cổ phiếu này buổi chiều lại tụt giá khoảng 0,54%, tức là yếu hơn phiên sáng.

Nhìn vào độ rộng tổng thể của sàn HoSE, nhịp kéo trụ phiên chiều cũng tạo được chút ảnh hưởng. Chốt phiên sáng sàn này có 88 mã tăng/210 mã giảm và đóng cửa là 111 mã tăng/194 mã giảm. Tuy vậy nhóm tăng giá mạnh thì không thay đổi nhiều, chỉ 49 mã tăng hơn 1% (phiên sáng là 43 mã). Nhóm tăng mạnh có được thanh khoản tốt cũng rất ít: Chỉ 16 mã khớp vượt 10 tỷ đồng (buổi sáng là 8 mã). Điều này cho thấy dòng tiền vẫn không có sức lan tỏa nhiều và càng không lan tỏa tăng giá rõ nét.

Trừ nhóm Vin và DGC, rổ VN30 không có cổ phiếu nào mạnh. Trong khi đó Midcap vẫn chỉ loanh quanh là NVL, GEX, CII, MSB, TCH, HAH, CRC, NAB, NLG. Trong đó chỉ 4 mã giao dịch được trên trăm tỷ đồng.

Nhóm giảm giá mạnh chiều nay cũng không thêm nhiều, trong 194 mã đỏ có 78 mã giảm quá 1% (phiên sáng 81 mã). Thực ra áp lực bán hôm nay đã không lớn, chỉ có điều dòng tiền mua quá hạn chế nên giá khó được nâng đỡ. HPG giảm 1,23%, STB giảm 1,77%, VPI giảm 3,12%, PNJ giảm 1,7%, EIB giảm 1,31%, GEE giảm 2,98%, VCG giảm 1,59%, VSC giảm 1,71% là các cổ phiếu xuất hiện thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng.

Ảnh hưởng rõ nét nhất của các trụ là VN-Index san bằng biên độ lùi giá của hôm qua khi lấy lại 23,82 điểm. Điều này giúp chỉ số tiền gần hơn tới vùng đỉnh lịch sử. Tuy nhiên đây là diễn biến mang tính kỹ thuật nhiều hơn vì rất ít cổ phiếu quay lại vùng đỉnh tương đương. Với thông tin hỗ trợ từ đại hội cổ đông, VIC và VHM lấy lại được sức mạnh sau 3 phiên trước chững lại, nhưng không rõ có đủ sức bền hay không.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhẹ khoảng 48 tỷ đồng trên HoSE trong phiên chiều, sau khi bán ròng 146,6 tỷ đồng buổi sáng. Vị thế tổng thể cả ngày là trung tính. Tuy vậy vẫn xuất hiện một số giao dịch lớn. Phía mua ròng có chứng chỉ quỹ FUEVFVND được mua ròng mạnh sang phiên thứ hai liên tiếp với 282,3 tỷ đồng. MWG +199,3 tỷ, VIC +164,7 tỷ, MSN +65,5 tỷ là những cổ phiếu còn lại đáng chú ý nhất. Phía bán ròng có FPT -209 tỷ, VHM -91,2 tỷ, MBS -76,1 tỷ, HPG -61,6 tỷ, SSI -60,2 tỷ.

Lãi suất tạo đỉnh và sẽ hạ nhiệt trong nửa sau năm 2026

14:24, 22/04/2026

Lãi suất tạo đỉnh và sẽ hạ nhiệt trong nửa sau năm 2026

Thanh khoản lại giảm sốc, thị trường “bối rối” trước tín hiệu đàm phán Trung Đông

12:07, 22/04/2026

Thanh khoản lại giảm sốc, thị trường "bối rối" trước tín hiệu đàm phán Trung Đông

Tiền mua suy yếu, cổ phiếu điều chỉnh diện rộng, trụ cũng “vô dụng”

15:22, 21/04/2026

Tiền mua suy yếu, cổ phiếu điều chỉnh diện rộng, trụ cũng "vô dụng"

Cùng với việc Chính phủ phát đi tín hiệu sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản hệ thống, lãi suất được kỳ vọng đã tạo đỉnh vào đầu quý 2 và sẽ có xu hướng hạ nhiệt rõ nét hơn trong nửa sau 2026.

Ngay trước khi thời hạn ngừng bắn kết thúc, Tổng thống Donald Trump thông báo kéo dài thỏa thuận thêm 2 tuần nữa. Tuy nhiên thị trường chứng khoán toàn cầu lại phản ứng thận trọng khi hầu hết đều giảm còn giá dầu tương lai tăng lên sát 100 USD/thùng.

Ngày 21/4, ông Kevin Warsh, ứng viên cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đã ra điều trần trước Ủy ban Ngân hàng thuộc Thượng viện Mỹ...

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (21/4), trước khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran...

Ông Trump cho biết việc gia hạn sẽ kéo dài "cho đến khi" các nhà lãnh đạo và đại diện của Iran đưa ra được một "đề xuất thống nhất"...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Thế giới

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

Thế giới

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

1

Mô hình vòng lặp kín của thời trang bền vững

Đẹp +

2

Nhà thầu xây dựng đang ở thế “tiến thoái lưỡng nan”

Bất động sản

3

SPIEF 2026 thúc đẩy kết nối doanh nghiệp Nga – Việt Nam

Đầu tư

4

Moody’s nâng triển vọng tín nhiệm Thái Lan nhờ cú sốc thuế quan dịu bớt

Thế giới

5

TP. Hồ Chí Minh tháo gỡ “nút thắt” pháp lý và tín dụng để khơi thông nhà ở xã hội

Bất động sản

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

