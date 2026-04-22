Kéo thốc ở trụ, VN-Index nối lại quán tính tăng

Thông tin từ đại hội cổ đông đã giúp nhóm cổ phiếu Vingroup tăng bùng nổ trong phiên chiều nay, kéo mạnh VN-Index tăng 1,3%. Ảnh hưởng lan tỏa cũng khá tốt nhưng độ rộng vẫn thể hiện cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 1,7 lần số tăng. Thanh khoản hầu như cũng chỉ cải thiện ở nhóm Vin.

VN-Index đóng cửa tăng mạnh 23,82 điểm thì chỉ riêng VIC kịch trần, VHM tăng 3,09% đã đem về hơn 27 điểm. Thống kê nhóm blue-chips VN30 chiều nay có 20 cổ phiếu cải thiện giá so với buổi sáng và 7 mã yếu đi, nhưng giao dịch hầu như chỉ tụ lại ở VIC và VHM.

VIC chốt phiên sáng giảm nhẹ 0,1%, vừa vào phiên chiều đã có cầu lớn đánh thốc lên. Đến khoảng 1h47 giá đã chạm tới mức trần và từ 1h50 trở đi có dư mua trần. Thanh khoản của VIC riêng buổi chiều lên tới 735 tỷ đồng, gấp 3,5 lần giao dịch buổi sáng. VHM thậm chí ấn tượng hơn về thanh khoản, khớp tới 910,6 tỷ đồng, gấp khoảng 2,4 lần phiên sáng. VHM được kéo giá cùng lúc với VIC nhưng kém hơn một chút. Chốt phiên sáng VHM còn đang giảm 2,26%, đóng cửa tăng 3,09% tương đương phục hồi chiều nay là 5,47%.

Rổ VN30 phiên chiều ghi nhận mức thanh khoản tăng mạnh 26,3% so với buổi sáng, nhưng chỉ riêng VIC, VHM, VPL, VRE đã chiếm 34% tổng thanh khoản. Ngoài nhóm này, tuy cả rổ cũng có 16 mã khác phục hồi giá tốt buổi chiều nhưng hầu hết là nhỏ. VN30-Index đóng cửa tăng 0,91% nhưng cũng chỉ 13 mã tăng và 13 mã giảm. Ngoài nhóm Vin, chỉ thêm DGC tăng 2,81% là đáng kể nhưng thực tế cổ phiếu này buổi chiều lại tụt giá khoảng 0,54%, tức là yếu hơn phiên sáng.

Nhìn vào độ rộng tổng thể của sàn HoSE, nhịp kéo trụ phiên chiều cũng tạo được chút ảnh hưởng. Chốt phiên sáng sàn này có 88 mã tăng/210 mã giảm và đóng cửa là 111 mã tăng/194 mã giảm. Tuy vậy nhóm tăng giá mạnh thì không thay đổi nhiều, chỉ 49 mã tăng hơn 1% (phiên sáng là 43 mã). Nhóm tăng mạnh có được thanh khoản tốt cũng rất ít: Chỉ 16 mã khớp vượt 10 tỷ đồng (buổi sáng là 8 mã). Điều này cho thấy dòng tiền vẫn không có sức lan tỏa nhiều và càng không lan tỏa tăng giá rõ nét.

Trừ nhóm Vin và DGC, rổ VN30 không có cổ phiếu nào mạnh. Trong khi đó Midcap vẫn chỉ loanh quanh là NVL, GEX, CII, MSB, TCH, HAH, CRC, NAB, NLG. Trong đó chỉ 4 mã giao dịch được trên trăm tỷ đồng.

Nhóm giảm giá mạnh chiều nay cũng không thêm nhiều, trong 194 mã đỏ có 78 mã giảm quá 1% (phiên sáng 81 mã). Thực ra áp lực bán hôm nay đã không lớn, chỉ có điều dòng tiền mua quá hạn chế nên giá khó được nâng đỡ. HPG giảm 1,23%, STB giảm 1,77%, VPI giảm 3,12%, PNJ giảm 1,7%, EIB giảm 1,31%, GEE giảm 2,98%, VCG giảm 1,59%, VSC giảm 1,71% là các cổ phiếu xuất hiện thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng.

Ảnh hưởng rõ nét nhất của các trụ là VN-Index san bằng biên độ lùi giá của hôm qua khi lấy lại 23,82 điểm. Điều này giúp chỉ số tiền gần hơn tới vùng đỉnh lịch sử. Tuy nhiên đây là diễn biến mang tính kỹ thuật nhiều hơn vì rất ít cổ phiếu quay lại vùng đỉnh tương đương. Với thông tin hỗ trợ từ đại hội cổ đông, VIC và VHM lấy lại được sức mạnh sau 3 phiên trước chững lại, nhưng không rõ có đủ sức bền hay không.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhẹ khoảng 48 tỷ đồng trên HoSE trong phiên chiều, sau khi bán ròng 146,6 tỷ đồng buổi sáng. Vị thế tổng thể cả ngày là trung tính. Tuy vậy vẫn xuất hiện một số giao dịch lớn. Phía mua ròng có chứng chỉ quỹ FUEVFVND được mua ròng mạnh sang phiên thứ hai liên tiếp với 282,3 tỷ đồng. MWG +199,3 tỷ, VIC +164,7 tỷ, MSN +65,5 tỷ là những cổ phiếu còn lại đáng chú ý nhất. Phía bán ròng có FPT -209 tỷ, VHM -91,2 tỷ, MBS -76,1 tỷ, HPG -61,6 tỷ, SSI -60,2 tỷ.