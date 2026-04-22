Blog chứng khoán: Phái sinh bùng nổ với trụ

VNI tăng tốt hôm nay nhưng cổ phiếu nhìn chung vẫn “lẹt đẹt” và không có gì đặc biệt. Riêng phái sinh hưởng lợi lớn từ hoạt động kéo trụ: Từ chỗ F1 chiết khấu rất rộng chuyển sang đảo ngược khi làn sóng Short cover bùng nổ.
Thị trường cơ sở lẫn phái sinh đều yếu trong buổi sáng, F1
chiết khấu trung bình khoảng 10 điểm còn VN30 lẫn VNI hình thành nhịp lao dốc rõ
nét. Trong hai trụ thì VHM giảm mạnh khá đồng pha với các chỉ số trong khi VIC
dao động kém. Tuy nhiên cả hai trụ này đều đột biến vào buổi chiều.
Diễn biến phục hồi và tăng mạnh của VIC, VHM có thể nhờ yếu
tố thông tin từ đại hội cổ đông, nhưng thực tế hiệu ứng mạnh như vậy là do dòng
tiền lớn vào đẩy lên dữ dội. VIC tăng kịch trần, VHM tăng 3,09% còn đem về điểm
số nhiều hơn tổng mức tăng của cả VNI lẫn VN30. Diễn biến này chủ đạo tác động
lên chỉ số, còn sức lan tỏa tăng giá ở cổ phiếu cũng không rõ nét.
Thống kê chỉ có 35% số cổ phiếu trong VNI (có thanh khoản)
xuất hiện biên độ phục hồi từ 1% trở lên so với giá Low. Chưa tới một nửa số này
phục hồi đủ mạnh để vượt tham chiếu. Số tăng mạnh thì càng ít. Nếu tính cả
thanh khoản thậm chí chưa tới 20 cổ phiếu có quy mô giao dịch đáng tin cậy. Tỷ
lệ tăng/giảm tổng thể của VNI là 0,57/1, độ tương quan không xứng đáng với mức
tăng 1,3% ở chỉ số.
Trước khi bước vào phiên hôm nay thị trường đón nhận thông
tin Tổng thống Donald Trump gia hạn ngừng bắn thêm 2 tuần nữa. Đây là một tin tốt
vì xung đột nóng không bùng phát trở lại. Tuy nhiên tiến trình đàm phán lại mờ
mịt khi hai đoàn không gặp nhau và cùng đưa ra yêu cầu trái ngược. Sự bất định
này khiến thị trường chứng khoán toàn cầu phản ứng rất thận trọng, phần lớn là xanh
đỏ biên độ hẹp, còn giá dầu thì tăng. Có thể thấy rõ điều này khi so sánh với
phiên ngày 8/4 vừa qua.
VNI có một phiên tăng mạnh nhất thế giới hôm nay nhưng đó chỉ
là “ảo giác” do trụ hoạt động mạnh. Khi nhìn vào độ rộng và thanh khoản, thị
trường phù hợp với diễn biến chung của các thị trường khác cũng như bối cảnh bất
định đang có. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn chỉ đạt gần 18,3k tỷ chưa kể thỏa
thuận, nhỉnh hơn giao dịch ngay trước thời điểm ngừng bắn lần đầu tiên một chút.
Chiến lược phòng thủ thận trọng vẫn đang lấn át và cơ hội ngắn hạn chỉ dồn vào
rất ít cổ phiếu.
Vẫn giữ quan điểm lúc này không nên đặt cược lớn vào thị trường
cơ sở, nên kiên nhẫn trong bối cảnh rối ren này. VNI có được kéo vượt đỉnh lịch
sử cũng không phải là tín hiệu tốt vì phân tích kỹ thuật theo chỉ số đã trở nên
vô dụng.
Trong khi cơ sở vẫn “lẹt đẹt” ít cơ hội, phái sinh hôm nay đúng
là bữa tiệc lớn. Mức chiết khấu rộng phiên sáng là hợp lý khi thị trường có lý
do để lo ngại về các trụ. VHM cũng lao dốc khá nặng. Basis rộng nhất tới -12 điểm
và trung bình cả nhịp giảm buổi sáng khoảng -10 điểm. VN30 lùi sâu nhất vượt
qua 1997.xx còn F1 rơi qua cả 1982.xx.
Sang chiều tình hình chuyển biến rất nhanh, thậm chí phản ứng
bên phái sinh còn không kịp với cơ sở. VIC, VHM đồng loạt được kéo lên mạnh, dứt
khoát. Khi VN30 phục hồi vượt lên trên 1997.xx thì basis vẫn còn chiết khấu gần
10 điểm. Đó là lúc vào Long tốt với stoploss khi VN30 rơi trở lại xuống dưới
1997. Chỉ 5 phút sau đó, basis co lại đột biến còn dưới -2 điểm. Một lượng Long
rất lớn đã xuất hiện cùng chiều với nhịp đánh thốc ở trụ.
Tín hiệu trễ ở basis là điều khá bất ngờ, có vẻ Long không vào
trước khi trụ được kéo lên. Basis rất chặt kéo dài sau đó xác nhận có Long tiếp
nối. Đến tầm 2h thì một đợt Short cover đã đảo ngược basis và khoảng 20 phút cuối
đợt liên tục là một nhịp cắt lỗ điên rồ, khiến basis có lúc chênh 13 điểm. Đóng
cửa basis vẫn +15 điểm.
Có vẻ hiệu ứng chênh lệch này là do Short cover chứ không phải
Long mới vì việc đặt cược vào trụ còn mạnh tiếp là khá rủi ro. Thông tin hỗ trợ
của trụ cũng không có gì đặc biệt. Vì vây khả năng cao mức chênh lệch này sẽ sớm
bị điều chỉnh lại.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 2025.41. Cản gần nhất ngày mai là
2027; 2041; 2050; 2063; 2073; 2080; 2091; 2103. Hỗ trợ 2014; 1997; 1983; 1973;
1960; 1951.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
