Thứ Tư, 22/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Phái sinh bùng nổ với trụ

iTrader

22/04/2026, 16:27

VNI tăng tốt hôm nay nhưng cổ phiếu nhìn chung vẫn “lẹt đẹt” và không có gì đặc biệt. Riêng phái sinh hưởng lợi lớn từ hoạt động kéo trụ: Từ chỗ F1 chiết khấu rất rộng chuyển sang đảo ngược khi làn sóng Short cover bùng nổ.

Tranh minh họa.

Thị trường cơ sở lẫn phái sinh đều yếu trong buổi sáng, F1 chiết khấu trung bình khoảng 10 điểm còn VN30 lẫn VNI hình thành nhịp lao dốc rõ nét. Trong hai trụ thì VHM giảm mạnh khá đồng pha với các chỉ số trong khi VIC dao động kém. Tuy nhiên cả hai trụ này đều đột biến vào buổi chiều.

Diễn biến phục hồi và tăng mạnh của VIC, VHM có thể nhờ yếu tố thông tin từ đại hội cổ đông, nhưng thực tế hiệu ứng mạnh như vậy là do dòng tiền lớn vào đẩy lên dữ dội. VIC tăng kịch trần, VHM tăng 3,09% còn đem về điểm số nhiều hơn tổng mức tăng của cả VNI lẫn VN30. Diễn biến này chủ đạo tác động lên chỉ số, còn sức lan tỏa tăng giá ở cổ phiếu cũng không rõ nét.

Thống kê chỉ có 35% số cổ phiếu trong VNI (có thanh khoản) xuất hiện biên độ phục hồi từ 1% trở lên so với giá Low. Chưa tới một nửa số này phục hồi đủ mạnh để vượt tham chiếu. Số tăng mạnh thì càng ít. Nếu tính cả thanh khoản thậm chí chưa tới 20 cổ phiếu có quy mô giao dịch đáng tin cậy. Tỷ lệ tăng/giảm tổng thể của VNI là 0,57/1, độ tương quan không xứng đáng với mức tăng 1,3% ở chỉ số.

Trước khi bước vào phiên hôm nay thị trường đón nhận thông tin Tổng thống Donald Trump gia hạn ngừng bắn thêm 2 tuần nữa. Đây là một tin tốt vì xung đột nóng không bùng phát trở lại. Tuy nhiên tiến trình đàm phán lại mờ mịt khi hai đoàn không gặp nhau và cùng đưa ra yêu cầu trái ngược. Sự bất định này khiến thị trường chứng khoán toàn cầu phản ứng rất thận trọng, phần lớn là xanh đỏ biên độ hẹp, còn giá dầu thì tăng. Có thể thấy rõ điều này khi so sánh với phiên ngày 8/4 vừa qua.

VNI có một phiên tăng mạnh nhất thế giới hôm nay nhưng đó chỉ là “ảo giác” do trụ hoạt động mạnh. Khi nhìn vào độ rộng và thanh khoản, thị trường phù hợp với diễn biến chung của các thị trường khác cũng như bối cảnh bất định đang có. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn chỉ đạt gần 18,3k tỷ chưa kể thỏa thuận, nhỉnh hơn giao dịch ngay trước thời điểm ngừng bắn lần đầu tiên một chút. Chiến lược phòng thủ thận trọng vẫn đang lấn át và cơ hội ngắn hạn chỉ dồn vào rất ít cổ phiếu.

Vẫn giữ quan điểm lúc này không nên đặt cược lớn vào thị trường cơ sở, nên kiên nhẫn trong bối cảnh rối ren này. VNI có được kéo vượt đỉnh lịch sử cũng không phải là tín hiệu tốt vì phân tích kỹ thuật theo chỉ số đã trở nên vô dụng.

Trong khi cơ sở vẫn “lẹt đẹt” ít cơ hội, phái sinh hôm nay đúng là bữa tiệc lớn. Mức chiết khấu rộng phiên sáng là hợp lý khi thị trường có lý do để lo ngại về các trụ. VHM cũng lao dốc khá nặng. Basis rộng nhất tới -12 điểm và trung bình cả nhịp giảm buổi sáng khoảng -10 điểm. VN30 lùi sâu nhất vượt qua 1997.xx còn F1 rơi qua cả 1982.xx.

Sang chiều tình hình chuyển biến rất nhanh, thậm chí phản ứng bên phái sinh còn không kịp với cơ sở. VIC, VHM đồng loạt được kéo lên mạnh, dứt khoát. Khi VN30 phục hồi vượt lên trên 1997.xx thì basis vẫn còn chiết khấu gần 10 điểm. Đó là lúc vào Long tốt với stoploss khi VN30 rơi trở lại xuống dưới 1997. Chỉ 5 phút sau đó, basis co lại đột biến còn dưới -2 điểm. Một lượng Long rất lớn đã xuất hiện cùng chiều với nhịp đánh thốc ở trụ.

Tín hiệu trễ ở basis là điều khá bất ngờ, có vẻ Long không vào trước khi trụ được kéo lên. Basis rất chặt kéo dài sau đó xác nhận có Long tiếp nối. Đến tầm 2h thì một đợt Short cover đã đảo ngược basis và khoảng 20 phút cuối đợt liên tục là một nhịp cắt lỗ điên rồ, khiến basis có lúc chênh 13 điểm. Đóng cửa basis vẫn +15 điểm.

Có vẻ hiệu ứng chênh lệch này là do Short cover chứ không phải Long mới vì việc đặt cược vào trụ còn mạnh tiếp là khá rủi ro. Thông tin hỗ trợ của trụ cũng không có gì đặc biệt. Vì vây khả năng cao mức chênh lệch này sẽ sớm bị điều chỉnh lại.

VnEconomy

VN30 đóng cửa hôm nay tại 2025.41. Cản gần nhất ngày mai là 2027; 2041; 2050; 2063; 2073; 2080; 2091; 2103. Hỗ trợ 2014; 1997; 1983; 1973; 1960; 1951.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Blog chứng khoán: Chốt lời ngắn hạn

16:19, 21/04/2026

Blog chứng khoán: Chốt lời ngắn hạn

Kéo thốc ở trụ, VN-Index nối lại quán tính tăng

15:26, 22/04/2026

Kéo thốc ở trụ, VN-Index nối lại quán tính tăng

Lãi suất tạo đỉnh và sẽ hạ nhiệt trong nửa sau năm 2026

14:24, 22/04/2026

Lãi suất tạo đỉnh và sẽ hạ nhiệt trong nửa sau năm 2026

Từ khóa:

blog chứng khoán nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam

Kéo thốc ở trụ, VN-Index nối lại quán tính tăng

Kéo thốc ở trụ, VN-Index nối lại quán tính tăng

Thông tin từ đại hội cổ đông đã giúp nhóm cổ phiếu Vingroup tăng bùng nổ trong phiên chiều nay, kéo mạnh VN-Index tăng 1,3%. Ảnh hưởng lan tỏa cũng khá tốt nhưng độ rộng vẫn thể hiện cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 1,7 lần số tăng. Thanh khoản hầu như cũng chỉ cải thiện ở nhóm Vin.

Lãi suất tạo đỉnh và sẽ hạ nhiệt trong nửa sau năm 2026

Lãi suất tạo đỉnh và sẽ hạ nhiệt trong nửa sau năm 2026

Cùng với việc Chính phủ phát đi tín hiệu sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản hệ thống, lãi suất được kỳ vọng đã tạo đỉnh vào đầu quý 2 và sẽ có xu hướng hạ nhiệt rõ nét hơn trong nửa sau 2026.

Thanh khoản lại giảm sốc, thị trường “bối rối” trước tín hiệu đàm phán Trung Đông

Thanh khoản lại giảm sốc, thị trường “bối rối” trước tín hiệu đàm phán Trung Đông

Ngay trước khi thời hạn ngừng bắn kết thúc, Tổng thống Donald Trump thông báo kéo dài thỏa thuận thêm 2 tuần nữa. Tuy nhiên thị trường chứng khoán toàn cầu lại phản ứng thận trọng khi hầu hết đều giảm còn giá dầu tương lai tăng lên sát 100 USD/thùng.

Ứng viên chủ tịch Fed điều trần: Không cam kết hạ lãi suất, muốn cải tổ Fed

Ứng viên chủ tịch Fed điều trần: Không cam kết hạ lãi suất, muốn cải tổ Fed

Ngày 21/4, ông Kevin Warsh, ứng viên cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đã ra điều trần trước Ủy ban Ngân hàng thuộc Thượng viện Mỹ...

Chứng khoán Mỹ giảm điểm, giá dầu lại lên gần 100 USD/thùng vì mối lo chiến tranh

Chứng khoán Mỹ giảm điểm, giá dầu lại lên gần 100 USD/thùng vì mối lo chiến tranh

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (21/4), trước khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Thế giới

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

Thế giới

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Sản phẩm báo chí do AI tạo ra sẽ phải gắn nhãn mác rõ ràng

Dân sinh

2

Xuất khẩu máy tính, điện tử và linh kiện tăng 9,6 tỷ USD trong quý 1/2026

Kinh tế số

3

Phó Thủ tướng Hàn Quốc kỳ vọng vào hợp tác AI, bán dẫn với Việt Nam

Kinh tế số

4

Hà Nội: Đề xuất miễn vé xe buýt, metro dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Đầu tư

5

Kéo thốc ở trụ, VN-Index nối lại quán tính tăng

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy