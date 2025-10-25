Một nhà đầu tư cá nhân chi hơn 126 tỷ đồng mua 65% vốn Thép Vicasa - VNSteel

Ông Bùi Tuấn Anh thông báo đã mua thành công gần 9,9 triệu cổ phiếu VCA và trở thành cổ đông lớn tại VCA và nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 0% lên 65%.

Ông Bùi Tuấn Anh báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL (mã VCA-HOSE).

Trước đó, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP - VNSteel (mã TVN-UPCoM) công bố đã thoái thành công 65% vốn, tương ứng gần 9,9 triệu cổ phiếu VCA theo phương thức đấu giá công khai theo lô tại HNX. Ngày kết thúc đợt chào bán là 13/10. Thời gian dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 10 và 11/2025.

Theo thông tin từ VNSteel, công ty đã bán thành công gần 9,9 triệu cổ phiếu, với tổng số tiền thu về được là 126,26 tỷ đồng. Sau khi trừ đi gần 711,8 triệu đồng chi phí, VNSteel đã thu ròng về hơn 125,5 tỷ đồng. Sau giao dịch này, VNSteel sẽ không còn là cổ đông và nắm quyền chi phối Thép Vicasa.

Theo đó, ông Bùi Tuấn Anh thông báo đã mua thành công gần 9,9 triệu cổ phiếu VCA và trở thành cổ đông lớn tại VCA. Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 0% lên 65% vốn tại VCA.

Ngay sau thoái vốn thành công, VCA công bố triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, ngày đăng ký cuối cùng là 05/11. Thời gian tổ chức dự kiến trong tháng 12/2025 tại KCN Biên Hòa, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, nhằm thông qua phương án di dời nhà máy đến địa điểm mới; phương án xử lý hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho, tài sản, miễn và bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

Mới đây, HOSE thông báo đã đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL (mã VCA-HOSE) vào diện cảnh báo kể từ ngày 23/10/2025.

Nguyên nhân mà HOSE đưa ra là công ty bị ngừng hoạt động sản xuất chính từ 3 tháng trở lên, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định.

Được biết vào ngày 9/5, Thép VICASA-VNSTEEL cho biết đã nhận được quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh Đồng Nai do không có giấy phép môi trường. Nguyên nhân là do công ty thuộc diện phải di dời để KCN Biên Hòa chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa I theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai nên các cơ quan chức năng không cấp giấy phép môi trường cho công ty.

Theo Quyết định 1515/QĐ-XPHC ngày 09/5/2025 có nội dung: “Đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của Công ty cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL đang hoạt động sản xuất tại Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Phường An Binh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trong thời hạn 3,75 tháng kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt này”.

Đồng thời, buộc Thép VICASA-VNSTEEL di dời đến địa điểm phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường được cấp thẩm quyền phê duyệt do không phù hợp với quy hoạch tỉnh Đồng Nai”. Do các cơ quan chức năng đã tổ chức thi hành Quyết định 1515/QĐ-XPHC nên hiện nay công ty đã ngưng hoạt động sản xuất tại các vị trí lò luyện thép và sàn cán thành phẩm, nên hoạt động sản xuất thép cán và phôi thép của công ty bị tạm ngưng. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh bán hàng và tiêu thụ sản phẩm của công ty vẫn đang được duy trì.

Công ty cho biết do phải thi hành Quyết định 1515/QĐ-XPHC ngày 9/5/2025 nên hoạt động sản xuất thép thành phẩm và phôi thép của công ty phải tạm ngưng khoảng 3,75 tháng, dẫn đến công ty rất khó hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Dù vậy, công ty vẫn đang tích cực làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai nhằm tháo gỡ khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất. Song khả năng được sản xuất trở lại là rất thấp vì tỉnh Đồng Nai có chủ trương di dời các doanh nghiệp trong KCN Biên Hòa I nên không cấp giấy phép môi trường cho các doanh nghiệp trong KCN Biên Hòa I.

Về vấn đề di dời theo yêu cầu của cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, công ty đã đề xuất các phương án di dời công ty để Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP (cổ đông lớn chiếm 65% cổ phần của Công ty) trình các cấp có thẩm quyền xét duyệt. Công ty sẽ thông tin khi có phương án chính thức được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Năm 2025, cổ đông công ty thông qua kế hoạch kinh doanh với sản xuất luyện thép đạt 150.000 tấn, sản xuất cán thép và tiêu thụ cán thép đạt 105.000 tấn; lợi nhuận trước thuế đạt 5 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, VCA ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3/2025 -hơn 3,54 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 7% so với cùng kỳ (3,3 tỷ đồng). Nguyên nhân là công ty bị buộc ngừng hoạt động sản xuất chính từ ngày 19/6/2025 do doanh thu giảm 88,68% chỉ còn 43,346 tỷ; chi phí bán hàng giảm gần 2,9 tỷ do giảm sản lượng hàng hóa bán ra giảm sâu và chi phí quản lý so với cùng kỳ tăng hơn 1,8 tỷ đồng do công ty bị ngưng sản xuất nên nhiều lao động xin nghỉ việc, chi trợ cấp thôi việc cùng các khoản phân bổ cho chi phí quản lý. Lũy kế 9 tháng lỗ gần 1,6 tỷ (cùng kỳ lỗ hơn 1,5 tỷ).

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/10, cổ phiếu VCA đứng tại giá tham chiếu với 8.310 đồng/cổ phiếu.