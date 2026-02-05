Vụ buôn lậu 546 kg vàng: Các bị cáo phải nộp lại hơn 1.200 tỷ đồng

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước. Bên cạnh trách nhiệm hình sự, tòa án buộc các bị cáo phải nộp lại hơn 1.200 tỷ đồng...

Ngày 4/2, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 11 bị cáo trong vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh Vàng Việt Nam (Công ty Vàng Việt Nam) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Hoàn Huế (Công ty Hoàn Huế).

Theo đó, bị cáo Trần Thị Hoàn (SN 1985, Công ty Hoàn Huế) và Phạm Tuấn Hải (SN 1970, nguyên giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long) cùng bị phạt 10 năm tù về tội "Buôn lậu".

3 người của Công ty Vàng Việt Nam là Trần Như My, Chủ tịch HĐQT; Phùng Thị Thuyết, Phó tổng giám đốc và Nguyễn Thị Hợp, kế toán trưởng lĩnh mức án từ 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo còn lại bị phạt từ 3- 5 năm tù về tội Buôn lậu.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội; xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước; gây bất bình đẳng và làm suy yếu tính cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh, sản xuất; làm giảm hiệu lực quản lý của nhà nước về lĩnh vực thuế tài chính, gây thất thu cho nguồn ngân sách.

Tòa án xác định trong vụ án có sự chỉ đạo, phân công vai trò trong đồng phạm; tuy nhiên, sự câu kết giữ các bị cáo chưa chặt chẽ, các lần phạm tội mang tính tự phát nên đồng phạm mang tính chất giản đơn.

Đối với các bị cáo phạm tội “Buôn lậu”, tòa xác định bị cáo Trần Thị Hoàn và Phạm Tuấn Hải có vai trò tương đương nhau và cao nhất trong nhóm đồng phạm về tội danh này.

Hai bị cáo là người điều hành hoạt động vận chuyển, tiêu thụ khối lượng vàng có giá trị rất lớn nên cần áp dụng hình phạt tù nghiêm minh, tương xứng, đảm bảo yêu cầu răn đe, phòng ngừa; góp phần đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động kinh doanh, ổn định giá vàng trong tình hình hiện nay.

Ngoài trách nhiệm hình sự, tòa án buộc các bị cáo phải nộp lại hơn 1.200 tỷ đồng. Theo đó, bị cáo Hoàn phải nộp 708 tỷ đồng và bị cáo Hải 499 tỷ đồng.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa.

Theo cáo buộc, lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao, giá vàng nguyên liệu tại Trung Quốc thấp hơn, từ ngày 2/9/2024 đến ngày 2/12/2024, bị cáo Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên là Bà Béo (quốc tịch Trung Quốc, chưa xác định rõ nhân thân) và Phạm Tuấn Hải buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam.

Các bị cáo đã tiêu thụ hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng mà không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp.

Tại tòa, bị cáo Trần Thị Hoàn thừa nhận các nội dung bị cáo buộc và khai, nhiều thỏi vàng mua của Bà Béo có ký hiệu, chữ viết Trung Quốc sẽ mang đi khò, xóa chữ để không ai phát hiện ra đó là vàng nước ngoài rồi sau đó cắt thành miếng nhỏ để bán lại cho các khách hàng ở Hà Nội để kiếm lợi.

Bị cáo Vàng Thị Phượng, một người vận chuyển vàng thuê cho Công ty Hoàn Huế khai nhận, bị cáo dùng thủ đoạn giấu vàng dưới đế giày để mang vàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Khi đi qua cửa khẩu, máy chiếu của lực lượng chức năng chỉ soi hành lý của Phượng, nên việc giấu vàng dưới đế giày trót lọt.

Mỗi lần, bị cáo Phượng sẽ mang được khoảng 2 kg, mỗi bên giày 1 kg. Sau khi qua cửa khẩu, Phượng gọi điện thoại cho nhân viên hoặc người thân của bị cáo Hoàn để thông báo thời gian giao vàng tại Cửa hàng vàng Hoàn Huế hoặc địa điểm gần nhà Hoàn.

Bị cáo Nguyễn Thị Phương Nga, khai nhận nhiều lần vận chuyển vàng thuê cho Công ty Hoàn Huế, mỗi lần sẽ mang được khoảng 4-5kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam. "Bị cáo quấn chặt túi quanh bụng, ngực, sau đó khoác áo rộng ra ngoài, không thấy ai hỏi gì, cũng không bị soi chiếu", bị cáo nói.

Trong vụ án, bị cáo Nga bị xác định đã vận chuyển 14 kg vàng và được trả công 3,5 triệu đồng.